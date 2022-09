Diez grandes películas que se estrenan en el Festival de Cine de Venecia

El cine en todas sus formas: arte, entretenimiento e industria. Directores y productores llegan en botes de lujo para encontrar nuevos talentos y reencontrarse con sus colegas. Las alfombras rojas reciben a estrellas de la talla de Cate Blanchett, Tilda Swinton y Timothée Chalamet. Y luego, en los famosos cocteles después de las proyecciones, tienen lugar las conversaciones más importantes del gremio. Este es el espíritu de libertad y diálogo que busca crear el Festival de Cine de Venecia.

Por eso, en lugar de perder vigencia luego de 79 ediciones, cada año el festival cuenta, como por arte de magia -o de los publicistas que hay detrás de las películas-, con instantes que se viralizan y quedan para la historia. Este año la edición comenzó el pasado 31 de agosto y se extenderá hasta el sábado 10 de septiembre.

Con un par de días solamente, el Festival de Cine de Venecia ya propició imágenes virales como la de Timothée Chalamet con una pieza del diseñador colombo francés Haider Ackermann, que dejaba su espalda descubierta. Se suman también las miles de teorías detrás de los malentendidos entre la directora Olivia Wilde, el cantante Harry Styles y la actriz Florence Pugh.

Volviendo a lo esencial, en el marco de la Bienal de Venecia -una de las instituciones culturales más importantes del mundo fundada en 1895-, el Festival de Cine de Venecia es el lugar ideal para estrenar las películas que comienzan con el pie derecho su camino hacia la temporada de premiaciones de 2023, como los Premios Óscar y los Globos de Oro.

Algunas de estas producciones se estrenan dentro de las selecciones oficiales: Venezia 79, Orizonti, Biennale College – Cinema y Venice Classics. Otras cintas más son catalogadas como fuera de competencia.

Diners seleccionó diez de los estrenos más importantes, dentro y fuera de las categorías, que debe tener en su lista de películas por ver durante los próximos meses.

White Noise

Noah Baumbach

La cinta del director estadounidense Noah Baumbach, White Noise, fue la encargada de abrir el Festival de Cine de Venecia. La alfombra roja del estreno incluyó a sus protagonistas Adam Driver y Greta Gerwig.

White Noise, una adaptación del libro homónimo del escritor Don DeLillo, publicado en 1985, plasma los intentos de una familia estadounidense contemporánea por lidiar con los conflictos de la vida cotidiana. Todo esto mientras una fuga de productos químicos provoca un evento tóxico en el aire que crea una nociva nube negra. Lo anterior, además, los obliga a evacuar la ciudad.

Noah Baumbach contó que este “es el retrato de un país pero también es la historia de una familia. La historia del caos que tratan de ocultar, de los desastres que les suceden, de la forma en que se juntan y sobreviven”.

BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades

Alejandro González Iñárritu

Dos veces ganador del Óscar a mejor director, por Birdman y The Revenant, el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu se vislumbra desde ya como uno de los competidores de la categoría en 2023 por BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades.

La película cuenta la historia de Silverio, un reconocido periodista y documentalista mexicano residente en Los Ángeles. Luego de recibir un prestigioso premio internacional, este hombre se ve obligado a regresar a su país natal. Así inicia un viaje que lo lleva a plantearse preguntas universales, pero íntimas, sobre la identidad, el éxito, la mortalidad, la historia de México y los lazos familiares profundamente emocionales que comparte con su esposa e hijos.

Foto cortesía Netflix

“Debo advertir de antemano: no he encontrado verdades absolutas. Sólo un viaje entre la realidad y la imaginación. Un sueño. Los sueños, como el cine, son reales pero no veraces. En ambos, el tiempo es líquido. BARDO es la crónica de ese viaje entre esas dos ilusiones cuyas fronteras son indescifrables”, contó Alejandro González Iñárritu. La película se podrá ver en Netflix más adelante este año.

Bones and All

Luca Guadagnino

La dupla del director italiano Luca Guadagnino y el actor francoestadounidense Timothée Chalamet regresó, después del éxito de Call me by your name, con Bones and All, una escalofriante e inesperada historia del primer amor.

Chalamet interpreta a Lee, un vagabundo que se cruza con Maren, en la piel de la actriz Taylor Russell, una joven que aprende a sobrevivir en los márgenes de la sociedad debido a la soledad que implica su canibalismo. Ambos emprenden una odisea de mil millas que los lleva a través de caminos secundarios, pasadizos ocultos, y trampillas de la Estados Unidos de los 80.

Bones and All es una adaptación de la novela de Camille DeAngelis de 2015 y su llegada a las salas de cine está programada para el 23 de noviembre de 2022. “Hay algo en los marginados que me atrae y me conmueve. Me encantan estos personajes. La película es para mí una meditación sobre quién soy y cómo puedo superar lo que siento, especialmente si es algo que no puedo controlar en mí mismo”, dijo Luca Guadagnino.

Argentina, 1985

Santiago Mitre

La cuota latinoamericana en la competencia oficial del Festival de Cine de Venecia es Argentina, 1985, una película del director argentino Santiago Mitre, respaldada por Prime Video.

El filme cuenta la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Sin dejarse intimidar por la influencia militar en la nueva democracia, Strassera y Moreno reunieron un joven equipo jurídico de héroes inesperados para su batalla.

Santiago Mitre afirmó que “aún recuerdo el día que Strassera cerró su acusación: el estruendo de la sala, la emoción de mis padres, las calles por fin poder celebrar algo más que un partido de fútbol, ​​la idea de la justicia como acto de sanación. Esta historia resonó en mí y puso en marcha mi deseo de hacer una película sobre la justicia y profundizar más que nunca en la búsqueda cinematográfica y política, esta vez basada en hechos reales”.

Don’t Worry Darling

Olivia Wilde

Aunque acaparó los titulares por los conflictos entre la directora y los actores, Don’t Worry Darling aborda el día a día del Proyecto Victoria, una comunidad idealizada alrededor de una compañía experimental.

Allí viven Alice (Florence Pugh) y Jack (Harry Styles), quienes comienzan a tener conflictos cuando la esposa duda de tanta perfección a su alrededor y de una idílica, pero vacía, vida. En su búsqueda, Alice deberá escoger entre sus comodidades y la verdad.

“Don’t Worry Darling es mi carta de amor a las películas que empujan los límites de nuestra imaginación. Es ambicioso, pero creo que hicimos algo realmente especial”, dijo Olivia Wilde, la directora de cine que hace también una aparición como actriz en la cinta.

En los márgenes

Juan Diego Botto

En su primer largometraje de ficción, el también actor español Juan Diego Botto explora la vida de tres personajes entrelazados que intentan mantenerse unidos y superar 24 horas vitales que cambiarán sus vidas.

En los márgenes explora el impacto del estrés económico en las relaciones personales y cómo la amistad y la solidaridad pueden ayudarnos a superar los momentos más difíciles de la vida. Una emocionante carrera contrarreloj al margen de una gran ciudad.

La actriz Penélope Cruz protagoniza este drama de familia después de ganar en el Festival de Cine de Venecia de 2021 el premio a mejor actriz, la Copa Volpi, por su rol en Madres paralelas, de Pedro Almodovar, que también la llevó a las cinco finalistas por el Óscar en la misma categoría.

Blonde

Andrew Dominik

Bajo el sello del titán de Netflix, el director de cine australiano Andrew Dominik y la actriz cubano-española Ana de Armas estrenan en Venecia la que sin duda es la película más esperada del año: Blonde.

Desde la mirada de la novela de Joyce Carol Oates, Blonde reinventa audazmente la vida de uno de los íconos más perdurables de Hollywood, Marilyn Monroe. Desde su infancia volátil como Norma Jeane, pasando por su ascenso al estrellato y sus enredos románticos.

“¿Cómo lidia una niña no deseada con convertirse en la mujer más buscada del mundo? ¿Requiere que ella se divida por la mitad? Vuelve una imagen deslumbrante hacia el mundo, mientras el yo no deseado se asfixia dentro. ¿Y el cine mismo no es una máquina de deseos? ¿De alguna manera la matamos al mirar?”, reflexiona Andrew Dominik.

The Whale

Darren Aronofsky

Recordado por su rol como George de la selva, el actor Brendan James regresó a la pantalla grande con una ovación de seis minutos al final del estreno de The Whale, un drama que narra la vida de Charlie, un solitario profesor de inglés que sufre de obesidad severa e intenta volver a conectarse con su hija adolescente para tener una última oportunidad de redención.

La película traduce la obra de teatro del mismo nombre creada por Samuel D. Hunter con Sadie Sink, la famosa joven de Stranger Things, como Elle, la hija de Charlie.

Foto cortesía Festival de Cine de Venecia

“El cine puede conectarnos con otros sin importar cuán diferentes puedan parecer en la superficie. Cuando vi la obra de Sam Hunter hace ocho años, me maravilló la profundidad de sus personajes y me inspiré para poner al público de la pantalla grande en los zapatos de Charlie, para sumergirme en sus pensamientos, arrepentimientos y esperanzas más profundas”, declaró Darren Aronofsky.

The Son

Florian Zeller

Con The Father, el director francés Florian Zeller llevó a Anthony Hopkins a ganar el Óscar a mejor actor por el rol de un adulto mayor que comenzaba a perder su memoria. En the Son, Zeller vuelve a los dramas familiares, esta vez con un elenco conformado por Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern y el mismo Anthony Hopkins.

The Son narra la vida de Nicholas, de 17 años, y las decisiones que toma luego de la separación de sus padres. De esta manera, deja a su madre, Kate, para irse a casa de su padre, Peter. Sin embargo, Peter debe hacer malabares entre su hijo recién nacido, con una nueva pareja, su trabajo y una nueva oferta de trabajo en otra ciudad.

“The Son es una película sobre la culpa, los lazos familiares y, en última instancia, el amor. Llevaba varios años queriendo dirigirla. Estaba tan decidido a contar esta historia que no podría haber contado ninguna otra historia más que esta, a través de este lente en particular”, aseguró Florian Zeller.

Tár

Todd Field

Dieciséis años después de que «In the Bedroom» y «Little Children» hicieran olas, el director Todd Field vuelve a llamar la atención con Tár. La cinta está ambientada en el mundo internacional de la música clásica y sigue de cerca a la primera directora titular de una importante orquesta alemana, interpretada por Cate Blanchett.

“Este guión fue escrito para una artista: Cate Blanchett. Si ella hubiera dicho que no, la película nunca habría visto la luz del día. Aun así, mientras hacíamos la película, la habilidad sobrehumana y la verosimilitud de Cate fueron algo verdaderamente asombroso de contemplar. Levantó todos los barcos. El privilegio de colaborar con un artista de este calibre es algo imposible de describir adecuadamente. En todos los sentidos, esta es la película de Cate”, sentenció Todd Field .

