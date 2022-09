‘Bárbaro’, la nueva película de terror de los creadores de ‘It’ y ‘El Aro’

Tess, la protagonista de Bárbaro, es una joven que llega a Detroit para una entrevista de trabajo. Sin embargo, se encuentra con una sorpresa: un hombre llamado Keith ha rentado el mismo lugar.

A pesar de sus instintos, la joven interpretada por Georgina Campbell (Black Mirror) decide pasar la noche allí, mientras su compañero de alojamiento duerme en el sofá. Pero no esperaba que, lejos de temer del huésped extra interpretado por Bill Skarsgård, su verdadera preocupación se escondía en el sótano de este misterioso lugar.

Foto cortesía 20th Century Studios

Al elenco de la película se suma Justin Long, recordado por su papel en la película del automóvil Herbie. “El guionista y director, Zach Cregger, tiene un gran oído para el diálogo. Además, mi personaje hace cosas realmente despreciables y pensé: ¿puedo conectarme con él? ¿Es suficiente para encontrar algo de humanidad?. No quería jugar con él de esa manera. No quería interpretarlo como un chico malo, así que tenía que encontrar una manera de conectarme. Todas esas cosas estaban allí en abundancia y me encantó esta historia. A decir verdad, me hubiera gustado hacer cualquier papel en la película”, le dijo el actor a Collider.

Aunque Bárbaro es dirigida por Zach Cregger, conocido por su comedia, presenta un equipo de productores compuesto por los creadores de It, El Aro y La Maldición. Una cinta para nunca parpadear que ya se puede ver en salas de cine del país.

Lea también: Black Bird, las confesiones del mayor narcotraficante de Estados Unidos en Apple Tv+

Relacionado