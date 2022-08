El 23 de junio de 2018 el mundo se conmocionó con la noticia de los 12 niños y su entrenador de fútbol que quedaron atrapados en la cueva Tham Luang, en Tailandia, debido a una tormenta inesperada. Durante diez días, el equipo de rescate fue creciendo al sumar esfuerzos internacionales, hasta que el 2 de julio de 2018, en un suceso sorprendente, dos buzos encontraron al equipo con vida. Un infortunio que Prime Video plasma en 13 Vidas.

Lo que parecía el final de un drama era solo el principio del verdadero desafío: lograr sacar a las 13 personas con vida. Para esto debían atravesar túneles tan estrechos que incluso para los más experimentados eran un reto. La otra alternativa era esperar por meses a que el agua disminuyera.

Más de 10.000 voluntarios se sumaron al angustiante y mediático rescate. Entre ellos personas de la Real Armada Tailandesa, la Unidad de Asalto de Demolición Submarina, el Comando del Pacífico de Estados Unidos y tres expertos británicos en buceo de cuevas.

Del drama al cine

Cuatro años más tarde del angustiante suceso, y como si el número trece fuera el de su suerte, el director ganador del Óscar Ron Howard (Apolo 13, Una mente brillante) plasma estos intranquilos días con un estilo visceral en el drama 13 Vidas.

La película, que ya se puede ver en Prime Video, se centra en la labor de rescatistas, ingenieros y buzos. Con todas las probabilidades en contra, estos héroes lograron salvar 13 vidas de manera extraordinaria.

Foto cortesía Prime Video

El actor neoyorquino Viggo Mortensen (Green Book, Crimes of the future) protagoniza la cinta al interpretar al buzo británico Richard Stanton. Por su parte, Colin Farrell (The Batman) es John Vonlanthen y Joel Edgerton (La última pelea) a Richard Harris, los otros dos expertos en buceo de cuevas responsables del rescate.

“Mi razón principal para hacer 13 Vidas fue lo que dice esta historia sobre nosotros como seres humanos, sobre nuestro potencial para hacer el bien. Esta es una historia en la que se reunieron cientos, miles de personas, no solo estos buzos de Gran Bretaña, sino todo tipo de personas, especialmente en Tailandia, por las razones correctas. No para ganar dinero, no para ganar territorio, no para vencer a alguien en algo competitivamente”, le dijo Viggo Mortensen a Entertainment Weekly.

Lea también: «Crimes of the future», la nueva película de David Cronenberg que exhibe la rebelión del cuerpo

Relacionado