¿Es cierto que se acabará HBO Max? Esto es lo que sabemos

HBO Max atraviesa una crisis financiera luego del anuncio de su fusión con Discovery y Warner Media en abril de 2022. Desde entonces se han despedido trabajadores directos de la empresa y la cancelación de numerosas producciones como la película Batgirl y lo nuevo de Scooby-Doo, en la que se gastaron 90 millones de dólares, como lo informó Variety el pasado 2 de agosto.

Aunque todo apunta al cierre total del servicio de streaming HBO Max, personas cercanas a la compañía han dado un parte de calma asegurando que no será así, que de hecho se trata de una restructuración de la empresa para tener una fusión armónica con Discovery+. Pero esto, ¿en qué afecta a los usuarios?

A continuación en Diners hacemos un repaso de los puntos claves sobre esta crisis en HBO Max:

1. “Si no funciona, sale de la plataforma”

Luego del anuncio de la fusión entre Warner Bros y Discovery, David Zaslav, una de las cabeza de la compañía, aseguró que su meta era facturar más de 50.000 millones de dólares y ahorrar aproximadamente 3.000 millones anuales para 2023.

Para cumplir con ese propósito han analizado una a una las producciones de ambas compañías para descartar aquellas que no son lo suficientemente rentables, como sucedió con Batgirl, la cuál vaticinaba un éxito modesto en taquilla, como lo reveló IndieWire.

A esta producción se suma el título que participó en el Festival de Cine de Sundance en 2020: Charm City Kings; la película de los pepinillos de Seth Rogen titulada An American Pickle; El proyecto de Melissa McCarthy y su esposo Ben Falcone Superintelligence; el remake de las brujas más queridas de la televisión The Witches; el drama amoroso de Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor Locked Down y la producción futurista Moonshot, protagonizada por Cole Sprouse (Zack y Cody: Gemelos en acción).

2. Juntos pero no revueltos

Los servicios de streaming de Warner y Discovery se fusionarán por lo que HBO Max, tarde o temprano cambiará de nombre para anunciar la fusión de los contenidos de Discovery a la actual plataforma.

Esta fusión supone también un recorte del 70 % de personal, por lo que Zaslav adquirió una deuda de 43 millones de dólares al comprar Warner y fusionarlo con la estructura de Discovery. Al menos así lo dejó claro la columnista Grace Randolph en su cuenta de Twitter.

3. Prioridad a los shows de estrellas

Como todo se mueve por estadísticas, las directivas de la actual fusión de compañías se percataron que los programas de no ficción no son tan exitosos como se desea, por lo que desde agosto se ha visto un incremento acelerado de producciones de shows y realities como: Selena+Chef , The Big Brunch, FBoy Island, The Great Pottery Throw Down, entre otros.

Aunque HBO y HBO Max no tienen conocimiento de toda la movida que está pasando por la fusión, el medio The Wrap informa que las actuales directivas se enfocarán en la creación de programas reality y talk show, mientras se cumple la meta de ganancias y ahorro.

4. Adiós a las películas clásicas de Warner Bros.

Tal parece ser que la actual biblioteca de clásicos que están dentro de la plataforma de HBO Max no llama la atención del público. Según estadísticas son muy pocas las personas en el mundo que entran aquí, por lo que su puesto está aún en debate.

De momento se especula que la compañía creará una plataforma gratuita para reunir estas colecciones junto a los grandes reportajes de aventura y naturaleza de Discovery, como informa Variety.

5. Los estragos ya se ven en Londres

Warner Bros. Discovery, como se llama actualmente la empresa fusionada, tiene una central en Reino Unido donde ya empezó a efectuar los cambios de la directiva.

Para ello mandó a crear más de 140 horas de programación de salud, estilo de vida y gastronomía, los cuales son bastante recurrentes en Inglaterra. Esto incluye el lanzamiento de The Big Body Clinic, Charlotte Church’s Dream Build y The Edinburgh Auction House, disponibles en el servicio de streaming de Discovery+.

Tal parece que las producciones apuntan a hacer televisión sin guiones para seguir ahorrando costos y acertar en el blanco de gustos de los usuarios de streaming. Y a esto se le suma que HBO Max no ha podido estrenarse en esta región porque existe un lío legal entre HBO y Sky -el principal canal de deportes y entretenimiento de Reino Unido- por lo que el contenido de HBO ha pasado bajo cuerda bajo la plataforma Sky.

6. ¿Tendremos estrenos para agosto 2022?

De momento HBO Max en Latinoamérica sigue operando a toda máquina, por eso vemos estrenos de lujo como Pennyworth, la serie que sigue los pasos de Alfred, el mayordomo más querido de Ciudad Gótica en la que explora su pasado como ex soldado británico, que crea una empresa de seguridad junto a Thomas Wayne en los años 60.

El 11 y 15 de agosto se estrenan las nuevas temporadas de Sherlock y The Office respectivamente. A estos clásicos se le suman las películas de Pinocho (28 de agosto) y Pequeños detalles (30 de agosto).

El 21 se estrena la Casa del dragón, la precuela de la popular serie Juego de Tronos, la cual ha costado aproximadamente 20 millones de dólares por episodio. También llega la serie DC Showcase: Constantine The House of Mystery con Matt Ryan en el papel en el que acostumbramos a ver a Keanu Reeves en Constantine (2005).

