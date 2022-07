Lo que comenzó como una entrada adicional de dinero en su adolescencia llevó a James Keene a convertirse en el mayor traficante de drogas independiente de Estados Unidos, y a colarse en la élite de actores y mandatarios. Sin embargo, alguien lo denunció y fue condenado a diez años de cárcel de mínima seguridad. Así comienza la historia de Black Bird: confesiones de un asesino.

Meses más tarde, en la víspera de su primer año tras las rejas -durante la mitad de la década del 90-, Keene recibió una oferta por parte de la fiscalía que él definió como “bajar al infierno y hacerse amigo de un demonio”.

El trato consistía en darle su libertad si aceptaba entrar en una prisión de máxima seguridad para criminales dementes, hacerse amigo del asesino en serie Larry Hall y lograr información sobre el paradero de sus víctimas, al menos de las 13 confirmadas que enterró en un sitio desconocido.

Foto cortesía Apple TV+

Años más tarde, el mismo James Keene plasmó la historia en el libro Encerrado con el diablo, que el escritor estadounidense Dennis Lehane tradujo a la pantalla chica, con seis episodios que se pueden ver en Apple Tv+.

Black Bird, una historia de la vida real

Para llevar la impactante historia de James Keene a la televisión, el actor británico Taron Egerton asumió la labor de cargar con todo el peso de la serie y hacerle justicia al personaje principal de la ficción, además de ejercer como productor ejecutivo.

Foto cortesía Apple TV+

“La razón por la que quería interpretar este rol es porque este es el mejor guión que me han ofrecido y que he leído en la vida. No había nada que lograra apartarme de este proyecto. Es una historia increíble, Dennis Lehane logró conformar estos personajes tan nutridos. Realmente es un gran privilegio tener la oportunidad de hacer parte del elenco”, contó Taron Egerton en la premiere de la serie.

El actor, que alcanzó la fama mundial por su interpretación de Elton John en Rocketman, definió a Black Bird como “un thriller psicológico, basado en eventos reales y extraordinarios. Es muy buena para ver, disfruté hacer parte de esto”.

A Taron Egerton lo acompañan en la serie el comediante Paul Walter Hauser (Yo, Tonya), Sepideh Moafi (The L World), Greg Kinnear (Mejor imposible) y Ray Liotta (Goodfellas). Los primeros dos episodios de Black Bird ya están disponibles en la plataforma de Apple Tv+ y cada viernes se estrenará uno nuevo.

