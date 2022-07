La obsesión de Austin Butler por convertirse en Elvis Presley

A sus 30 años, Austin Butler está generando un gran impacto en la audiencia con su interpretación del mítico Elvis Presley, la máxima figura del rock and roll en la historia. Este papel, sin duda, va a definir su carrera.

La crítica especializada ya ha dicho que Butler es lo mejor de la película biográfica del director australiano Baz Luhrmann (El gran Gatsby). Además, en su estreno en Estados Unidos arrasó en taquilla y durante su primer fin de semana recaudó un poco más de 31 millones de dólares.

Narrada desde la perspectiva del coronel Tom Parker, mánager de Elvis Presley, e interpretado en la película por el galardonado Tom Hanks (Forrest Gump), la historia muestra los comienzos musicales de un Elvis joven y esbelto en los campamentos de música gospel en Memphis, estado de Tennessee, donde pasó su adolescencia. Luego cuenta cómo con su música y sus movimientos logró despertar los deseos de toda una generación de jóvenes hasta convertirse en el solista que más discos ha vendido en la historia. Y también explica su declive, alimentado por los excesos, que lo llevaron a su prematura muerte en 1977.

La familia Presley

Aunque la familia Presley no participó en la producción, la hija del Rey, Lisa Marie Presley, respaldó la actuación de Butler y dijo que encarnaba el alma de su padre. “Austin Butler canalizó y encarnó maravillosamente el corazón y el alma de mi padre… en mi humilde opinión, su actuación no tiene precedentes y finalmente se realizó con precisión y respeto –escribió en Instagram–. Si no obtiene un Óscar por esto, me comeré mi propio pie”, añadió en sus redes sociales.

En julio de 2019 se anunció que el actor Austin Butler sería el encargado de interpretar a Elvis. Foto cortesía Warner Bros.

Asimismo, la exesposa de Elvis, Priscilla Presley, dijo en Facebook: “Austin Butler, quien interpretó a Elvis, es sobresaliente. Bravo por él… sabía que tenía unos zapatos grandes que llenar. Solo puedo imaginar que estaba extremadamente nervioso en este papel –y agregó–: esta historia sobre la relación de Elvis y el coronel Parker es real y está contada de manera brillante y creativa, de una manera en la que solo Baz, en su forma artística única, podría haber entregado”.

Para Baz Luhrmann, la película no trata realmente de Elvis, sino de la historia de Estados Unidos, entre las décadas de los cincuenta y los setenta, cuando se comenzó a crear el fenómeno de las celebridades musicales. “Elvis fue lo bueno, lo malo y lo feo de todo lo que aconteció y lo que encarna la cultura popular en ese periodo”, explicó el director.

En carne propia

Con el lanzamiento de esta película, el mismo Austin Butler parece acercarse a ese tipo de poder estelar, tal como el personaje que interpreta. El actor nacido en Anaheim, California, se sumergió en el papel durante dos años e, incluso, al escucharlo hablar se nota que ha conservado un toque del acento sureño de Elvis.

Austin Butler lleva ya 17 años de carrera; comenzó con apariciones especiales en series de televisión para adolescentes de Disney y Nickelodeon, y luego, en 2010, tuvo papeles en películas de aventuras familiares, como Aliens in the Attic y Sharpay’s Fabulous Adventure.

La mayor parte de la película se filmó en Australia, en medio de los confinamientos por la pandemia. Foto cortesía Warner Bros.

Después llegó la serie Switched at Birth y en 2013, el actor estadounidense derretía los corazones de miles de adolescentes con la serie The Carrie Diaries, que se emitió solo dos temporadas. Y ahora se perfila como un seguro contendor para la próxima temporada de los Premios Óscar.

En 2019 también tuvo un pequeño papel en la película de Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, en la que interpretó a un miembro del culto de la familia Manson, Tex Watson.

Actualmente, Austin Butler está en una miniserie de televisión llamada Masters of the Air y se dice que ha sido elegido para el elenco de la segunda parte de Duna, que se encuentra en preproducción. Por ahora, el mundo está ansioso de ver una de las interpretaciones más esperadas del año.

¿Qué necesitó para interpretar a Elvis Presley de la forma como lo hizo?

Ante todo, mucho trabajo. Puse el resto de mi vida en pausa durante dos años, absorbí todo lo que pude y, simplemente, bajé por el hueco de la obsesión. Dividí la vida de Elvis Presley en periodos, para escuchar las diferencias de cómo iba cambiando su voz y su movimiento corporal.

Pasé dos años tratando de encontrar su humanidad tanto como pude. Y eso es lo complicado, pues si ves a Elvis como ese ícono o como ese fondo de pantalla de la sociedad, tenía que encontrar la manera de quitar todo eso y hallar su naturaleza, que era más profunda. Eso fue fascinante para mí, y la capacidad de llegar a explorar esa parte de su vida fue una de las cosas más satisfactorias que he logrado en mi carrera.

Tom Hanks fue el primer actor confirmado de la cinta, en la que da vida al coronel Tom Parker, mánager de Presley. Foto cortesía Warner Bros.

¿Cuál fue el principal reto para encarnar a un personaje de este calibre?

Es algo muy complicado; cuando empecé me impuse expectativas poco realistas, como trabajar lo suficiente para hacer que mi cara fuera idéntica a la de Elvis y que mis ojos se vieran exactamente como sus ojos y fuera imposible notar la diferencia. Sin embargo, en cierto punto me di cuenta de que eso se vuelve como ir al museo de cera. Lo realmente importante es que su alma salga a relucir, eso es lo primordial. Y así como pensaba en esa forma de depurar la parte evidente de su físico y su personalidad, lo laborioso fue encontrar el equilibrio entre ser lo más específico posible. Y eso significaba una investigación interminable.

¿Pero lo tuvo que hacer?

No había otra forma de hacerlo. Solo para darte un ejemplo, al observar un videoclip de Milton Berle, Hound Dog, vi un segundo de este clip una y otra vez. Miraba lo que hacían sus ojos, sus manos, el ángulo de su cabeza. Mi objetivo era practicar hasta que lo tuviera en mi médula. Y luego, lo complicado era estar allí ese día, grabando, y sentir que era la primera vez que sucedía, que era espontáneo. Hubo ciertos momentos como ver Hound Dog donde hacíamos una toma y luego volvía a ver el video y pensaba que algo andaba mal.

¿Y qué era?

Pues que estaba haciendo demasiado por tratar de desnudar su personalidad, cuando tenía que intentar llegar al punto en el que tienes que superar los nervios y luego sentirlo fluidamente, como la vida. Y sí, Baz me leyó un mensaje de texto de Priscilla cuando íbamos a cenar un día y estábamos solo nosotros dos en el auto. Eso me hizo llorar porque, en última instancia, nunca Elvis conoció y amó más a alguien que a su familia. Y he vivido con él desde hace tres años. Entonces, el sentimiento de hacerle justicia a su legado, y de darle vida a este hombre extraordinario y hacer que Lisa Marie, Priscilla, Riley y toda la familia esté orgullosa de esto, no podría hacerme más feliz. Me siento en la luna al saber que su familia opine que la imagen de él está bien representada.

¿Qué le ha impactado de Elvis Presley, ya que lo conoce más a fondo hoy?

Hay pequeñas cosas que siempre se quedan contigo, y él era una persona tan contagiosa que es difícil que no viva en ti. Tratar de dimensionar a Elvis Presley en una película es una tarea titánica, y no puedes reflejar toda la dimensión de lo que significa para millones de personas aun hoy, y eso es exactamente lo que lo hace a una figura como ninguna otra.

¿Qué viene para usted después de todo esto?

En este negocio uno nunca sabe. Solo seguir dando lo mejor, y esperar que la audiencia se sienta satisfecha con el trabajo que uno hace. A final de cuentas, de eso se trata todo esto.

