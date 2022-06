En Now & Then se habla español. Pero también Inglés. Y la mezcla de ambas, el famoso espanglish. Ambientada en Miami, la nueva serie de Apple Tv+ presenta a un grupo de seis amigos, estudiantes de un prestigioso colegio en Florida, que navegan los días posteriores a un fin de semana de fiesta que terminó en un terrible accidente que acabó con la vida de uno de ellos: Alejandro, en la piel del actor chileno Jorge López (Élite).

En una segunda línea de tiempo, veinte años más tarde, los cinco sobrevivientes, ya en sus cuarentas, se reencuentran debido a un mensaje de texto anónimo que amenaza con revelar el pacto que hicieron para ocultar la verdad detrás del fatal incidente, que permanece impune.

Durante ocho episodios, este thriller de Apple Tv+ escarba en la historia desde los dos puntos de vista: los jóvenes ansiosos por el futuro y los adultos obstinados con las vidas privilegiadas que les tocaron.

Manolo Cardona, la cuota colombiana

Para dar vida a este peculiar grupo de amigos, los creadores de la serie buscaron representar distintos rincones de hispanoamérica. De allí que el elenco está conformado por actores mexicanos, chilenos, españoles y colombianos, y que cada uno de los acentos enriquezca la trama.

El caleño Manolo Cardona, recordado por su papel en El Cartel de Los Sapos y más recientemente en ¿Quién mató a Elisa?, da vida a Marcos Herrero. Este hombre nacido en Colombia, que reside en Miami, es un cirujano plástico dueño de una lujosa clínica y con una esposa interpretada por la también colombiana Juana Acosta.

“Me siento muy feliz y honrado de estar en una serie con grandes talentos. Es un elenco espectacular para contar una historia en dos tiempos. Esperamos que el público vea la serie y siga a estos personajes y a sus problemas, que 20 años después les vienen a caer encima”, le dice a Diners el actor.

Aunque parezca tener la vida de ensueño, el Marcos joven y alegre que interpreta el mexicano Jack Duarte se convirtió en un hombre distante que busca esconder la tristeza que dejó la partida de su amigo años atrás, mientras lidia con sus adicciones.

Para crear su personaje, Cardona se dio a la tarea de “visitar muchos médicos cirujanos, vi muchas cirugías, me familiaricé con los términos. También me acerqué a personas con problemas de adicciones como los de mi personaje. Y a partir de ahí ya fue leer los guiones y hablar con los directores e ir delineando a ese Marcos Herrero que ven en pantalla”, dice.

Una novela latina con proyección internacional

La mezcla entre el español y el inglés se limita solamente en el lenguaje. En Now & Then es posible identificar el adn de las historias de drama y suspenso de las icónicas novelas latinoamericanas. Pero esta vez con una producción de talla internacional respaldada por Apple Tv+.

Los españoles Ramón Campos y Gema R. Neira, famosos por el guión y la producción de Velvet y Las Chicas del Cable, son las mentes creadoras de esta nueva producción. Por su parte, el israelí Gideon Raff fue el encargado de la dirección.

“Indudablemente fuimos influenciados por las series que vimos de niños. En mi caso, veía series colombianas y mexicanas que llegaban a España. Crecí viendo Cristal y Los ricos también lloran. Eso se mezcló con el cine de Estados Unidos y con las series que tenemos la oportunidad de ver ahora y resultó en Now & Then”, le cuenta a Diners Ramón Campos.

Para Gideon Raff el secreto está en crear historias “lo más locales y reales posibles, que representen la cultura del personaje en su totalidad. Así más personas van a encontrarlo atractivo y se van a identificar con sus experiencias”.

Con este tipo de apuestas, la dupla de creadores españoles busca que “los espectadores de telenovela se sientan orgullosos de verlas, al igual que quienes ven las mejores series de HBO, por ejemplo. Históricamente esta población no se ha sentido orgullosa de lo que ve. Y ese es nuestro aporte a la narrativa latina”, confiesa Campos.

Los amigos de Now & Then

Para hacer real este grupo de amigos, la producción agrupó a un conjunto de reconocidos actores ghispanos, que entre ellos suman más de 40 importantes premios de la industria.

En la etapa adulta de los personajes, al colombiano Manolo Cardona lo acompañan los mexicanos Marina de Tavira (Ana) y José María Yazpik (Pedro), y las españolas Maribel Verdú (Sofía) y Soledad Villamil (Daniela).

La neoyorquina Rosie Perez, recordada por su debut con Spike Lee en Do The Right Thing, y el esloveno Željko Ivanek, son los únicos actores que permanecen con su personaje en ambas etapas. Esta dupla interpreta a la detective Flora Neruda, encargada del caso del homicidio de Alejandro, y su compañero el detective John Sullivan.

Al ser un thriller, cada capítulo genera nuevas interrogantes en el espectador y pone el reflector en cada integrante del grupo de amigos, haciendo dudar de la inocencia de cada uno.

“En los últimos años he venido explorando, trabajando y entendiendo más este género del thriller. Now & Then es un mix de un thriller y una serie de suspenso, porque va cambiando la perspectiva y el punto de vista de los posibles culpables. Logrando jugar con la cabeza del espectador. Como no todo es blanco y negro, sino que hay muchos grises, logras personajes más complejos, con lados oscuros y dulces que pueden engañar al espectador”, comenta Cardona.

“Creo que el mundo está muy ávido de este tipo de historias. Y Now & Then cumple con todos los requisitos de un buen thriller. Tiene una gran historia, tiene un elenco inmejorable, grandes directores y productores, y lo que se ve en pantalla es espectacular”, finaliza el actor colombiano.

