En Pálpito, el thriller colombiano de Netflix que a una semana de su estreno logró sumar más de 68 millones de horas vistas en el mundo, el argentino Michel Brown es Simón Duque, un hombre de familia cuya prioridad son su esposa y sus hijos.

Brown es recordado por su interpretación de Franco Reyes en Pasión de Gavilanes, producción a la que regresó también este año en su segunda temporada. Esta vez el actor se le midió a responder el cuestionario Diners. Esto dijo.

El éxito de Pálpito…

Es el resultado del gran talento de cada una de las áreas involucradas en la serie.

El límite del amor…

Soy partidario de que no tiene.

Algo que la gente no imagina de mi esposa Margarita Muñoz es…

Que monta una moto de 800 centímetros cúbicos.

Por Misael, mi nombre de pila, me llaman…

Solo Margarita, cuando está enojada. De resto soy Michel Brown.

Michel Brown junto a su esposa Margarito Muñoz, quien también hace parte de Pálpito. Foto cortesía Netflix.

Colombia me ha dado…

Los regalos más grandes de la vida.

Un plan imperdible durante un día en Buenos Aires…

Sentarse a comer una buena carne en un restaurante de barrio que encuentres en el camino.

Mi mayor extravagancia es…

Un par de zapatos que nunca me animé a usar.

Le temo a…

El encierro. ¡Así que imagínate mi pandemia!

El talento que desearía tener es…

Saber tocar muy bien el piano.

Regresar a Pasión de gavilanes…

Fue como viajar en el tiempo y encontrar grandes amigos después de 18 años.

Para la segunda temporada de Pálpito, espero…

Reencontrarme con los mismos.

Entre ser galán y villano…

Lo más importante es encontrar un buen personaje para interpretar.

Uno de mis sueños recurrentes es…

Que me quedo dormido y no llego al trabajo.

No esperen que…

Baile. Nunca lo voy a lograr.

El último libro que compré…

¡Salva al gato!, de Blake Snyder.

Foto cortesía Netflix.

La última vez que me emborraché…

Fue hace cinco días.

Lo que más me gusta de mí es…

No tener afán por gustarle a nadie.

Si tuviera que comer la misma comida por el resto de mi vida, sería…

Bife de chorizo y pan francés.

La canción que siempre me pone a bailar…

No, no, no de Eve, Stephen Marley Damian Marley.

