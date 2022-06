La Serpiente de Essex, el drama victoriano de Apple Tv+

Desde el Génesis bíblico hasta nuestros días, pasando por la mitología griega, las serpientes han suscitado odios y amores. En Occidente, estos reptiles han sido relacionados con la maldad y la traición, mientras que en otras culturas simbolizan la inmortalidad. Lo mismo sucede en La Serpiente de Essex.

En este drama victoriano, una serpiente mítica genera rumores y discordia en el pueblo de Essex, al este de Inglaterra. Fascinada por esta superstición local, Cora Seaborne, quien recientemente enviudó, deja Londres para seguir su pasión e investigar sobre este intrigante ser.

Foto cortesía Apple TV+

Durante su búsqueda, el personaje interpretado por Claire Danes (Homeland) conoce al pastor local, caracterizado por Tom Hiddleston (Loki), con quien forma un vínculo particular hasta que se ve en el ojo del huracán cuando los lugareños la acusan de arrastrarlos a la tragedia con su curiosidad.

La miniserie de seis episodios es la primera adaptación audiovisual de la novela homónima de la británica Sarah Perry, que se publicó en 2016. Además, la producción está dirigida por Clio Barnard y escrita por Anna Symon, ambos nominados al premio BAFTA.

La opinión de la crítica

A pocos días de su estreno, los críticos de televisión ya han lanzado su veredicto sobre este drama de Apple Tv+. Para The Guardian, “teniendo en cuenta el hecho de que las adaptaciones cinematográficas rara vez capturan la esencia completa del trabajo de un novelista literario, parece que se ha perdido demasiado en la traducción de La Serpiente de Essex”.

Por su parte, en The New York Times aseguran que “La Serpiente de Essex nunca despega como debería. Al igual que muchas producciones contemporáneas, parecen haber trabajado muy duro y con tanto cuidado para lograr la capa superficial adecuada que se les olvidó hacerla emocionante. Es una serie estática y de buen gusto que merece atención porque cobra vida cada vez que aparece Claire Danes en la pantalla”.

Foto cortesía Apple TV+

Finalmente, The Hollywood Reporter comenta que la serie de Apple Tv+ “funciona como un drama sobre personajes complicados enredados en relaciones que no pueden ser contenidas por los límites convencionales del romance o la amistad, y sobre las formas en que los humanos intentarán imponer orden o sentido común donde no se puede encontrar”.

