Un Henry de 28 años conoce a una Claire de seis. Más tarde, aparece en una cita con la misma mujer, esta vez de 20 años. Ella, con papel y lápiz, anota cada uno de sus encuentros románticos, que bien pueden ser con días o años de diferencia. Ser la mujer del viajero en el tiempo puede sonar divertido, pero para la Claire adulta resulta abrumador y por momentos desconcertante. Para Henry, por su parte, lo que parece ser un superpoder termina por convertirse en una discapacidad.

En épocas en las que los multiversos son famosos, esta versión de la novela homónima escrita por Audrey Niffenegger en 2003 y de la película de 2009, adaptada por el escocés Steven Moffat (reconocido por sus guiones para Doctor Who y Sherlock), presenta un drama romántico de una pareja que en lugar de disfrutar el tiempo, lucha contra este.

Foto cortesía HBO Max

El actor inglés Theo James (Divergente) se embarca en la odisea de interpretar a Henry, en su juventud y adultez, mientras que la escocesa Rose Leslie (Juego de tronos) da vida a la leal Claire. El director de Juego de tronos, David Nutter, dirigió los seis episodios de esta nueva serie de HBO Max.

En entrevista, los protagonistas de esta fantasiosa historia contaron cómo fue interpretar a sus personajes y cómo lograron construir la química que se ve en pantalla.

¿Cómo describen ustedes la esencia de La mujer del viajero en el tiempo?

Rose Leslie: Desde la mirada de Clare, el mensaje es cómo a través de la perseverancia de ambos deciden y eligen hacer que esta relación funcione. Es extraordinario y hermoso. Ambos están juntos en este viaje, inquebrantables en su fe. Esa perseverancia por su amor fue lo que me llevó a interpretar el papel.

Theo James: Es difícil resumirlo de alguna manera porque hay muchas cosas en la historia. Es sobre la memoria, pero también es una analogía de cómo lidiamos con eventos traumáticos en nuestras vidas.

Foto cortesía HBO Max

Pero el núcleo de esto realmente es: ¿puede el amor trascender en el tiempo? ¿Existe una inmortalidad para amar más allá del espectro del cuerpo humano? ¿Puede el amor elevarse por encima de todo? Sé que suena cursi, pero en cierto modo lo es: se trata de que el amor lo conquista todo, aunque al final sea una historia de amor condenada al fracaso.

Ustedes interpretan a los mismos personajes en muchas edades diferentes ¿cuál fue la etapa que más les gusto representar?

Rose Leslie: Para mí, la Claire que más disfruté personificar fue la de 16 años. Tenía extensiones en su cabello entonces de repente me llegaba hasta las caderas. Jugaba con el pelo y lo hacía girar entre mis dedos, que es algo que también hacía cuando era más joven. Fue surrealista retroceder en el tiempo y recordar cómo se siente tener esa edad.

Es indudable la química que lograron en La mujer del viajero en el tiempo ¿cómo trabajaron para conseguir este resultado?

Rose Leslie: Tuvimos mucha suerte de que cuando llegamos a Nueva York para filmar, tuvimos unas tres o cuatro semanas de ensayo antes de nuestro primer día de rodaje. Ese tiempo nos permitió conocernos, tener una idea de quiénes somos y comprender, antes de que estemos frente a la cámara, cómo íbamos a retratar a estos personajes.

Además, Steven Moffat escribió de manera brillante el diálogo entre estos dos personajes, particularmente cuando se están conociendo. Le da una sensación de ligereza natural a su interacción, que cuando estás frente a alguien que es muy bueno, solo puede mejorar la escena.

Siempre he pensado que es como jugar tenis: si tienes un muy buen compañero, entonces puedes mejorar tu propio juego. Como resultado, ¡es una experiencia muy alegre compartir la pantalla contigo, Theo!

Foto cortesía HBO Max

Theo James: Estoy de acuerdo. Es fácil cuando tienes un gran actor frente a ti, como Rose, y además tienes un gran material. Parte de nuestro trabajo es conectarnos con esos personajes tanto como sea posible y hacerlos sentir reales para la audiencia, pero también para nosotros mismos. Pero fue más fácil gracias a las herramientas que teníamos a nuestra disposición.

Si pudieran viajar en el tiempo ¿a dónde irían?

Rose Leslie: Volvería en el tiempo para conocer a mis padres antes de que se convirtieran en padres. Me encantaría conocer a mi madre en sus 20, elegir su cerebro en ciertos aspectos y ver quién era antes de conocerla.

Theo James: Me gustaría ver cómo será la raza humana dentro de dos siglos. Es lo suficientemente largo como para que sucedan muchas cosas para bien o para mal, pero está lo suficientemente cerca como para que no sea un lugar totalmente irreconocible. Con el calentamiento global: ¿estaremos arruinando el planeta para las generaciones futuras? Me gustaría ver si terminamos estropeándolo, básicamente.

Adrián David Osorio Ramirez , redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales. Twitter @adriianosoriio adrian.osorio@revistadiners.com.co Correo electrónico: redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales.

