Peter Parker lo pierde todo en Spider-Man: Sin camino a casa. El hechizo de Dr. Strange, hace que el héroe arácnido se deba resignar a seguir su vida sin MJ, el amor de su vida, sin la tía May, quien fue asesinada, y sin el traje de última tecnología diseñado por el difunto Tony Stark.

Aunque el mundo parecía seguir su curso, Dr. Strange también sufre las consecuencias de su hechizo, pues intervenir con el flujo multiverso tiene un alto costo que lo lleva a explorar los rincones más oscuros de su propia personalidad.

Los directuvos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) necesitaban contar esa historia de una manera profunda y escalofriante. Fue por eso que le ofrecieron al director estadounidense Sam Raimi que se encargará de hacer Dr. Strange: Multiverso de la locura, la nueva película de la saga que será estrenada en Colombia el 5 de mayo.

Experto en dos géneros

Raimi, director de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey McGuire, mezcló dos géneros cinematográficos en la secuela de Dr. Strange: el de superhéroes y el de terror.

Esto gracias a que Raimi tiene un pasado dedicado al suspenso, pues ha sido director o productor de varias películas de terror como Arrástrame al infierno (2009), Posesión satánica (2012) y Ruega por nosotros (2021).

“Kevin Feige, nuestro productor, me dijo que quería que esta película fuera la primera entrada al cine de terror en el Universo Cinematográfico de Marvel”, le explicó Sam Raimi a Diners en una entrevista por videollamada a propósito del estreno de Dr. Strange: Multiverso de la locura.

“Aunque no está completamente metida en el género, tiene partes escalofriantes y secuencias que asustan (…) Como he hecho un par de películas de terror en el pasado, aprendí a construir suspenso y traerle un poco de miedo a la audiencia. Todo eso fue muy útil mientras estuve haciendo el Multiverso de la locura”, cuenta Raimi.

Sin embargo, el director confesó que fue un reto lograr ese suspenso, a pesar de tener experiencia en el género. “Para contar una historia de miedo, creo que hay que ir a un lugar al que no hayas ido antes y darle una oportunidad. Nunca me he sentido un experto en el terror, siempre soy como un novato”, confiesa.

De gira por el multiverso

Para que Strange logre viajar por el multiverso, el hechicero conoce a América Chávez (interpretada por Xochitl Gomez) una joven hechicera que tiene la capacidad de abrir portales entre los diferentes universos.

Raimi opina que “lo que realmente hace la diferencia en Multiverso de locura es que nuestros personajes, por primera vez en la saga, viajan a otras realidades. En El Hombre Araña: Sin camino a casa vimos a personajes de otros universos viajar al nuestro, pero ahora nosotros vamos a explorar el multiverso por nuestra cuenta”.

Es allá en donde Strange, acompañado por América, su compañero Wong (Benedit Wong) y por Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), se encuentra con su peor enemigo: él mismo encarnado en Sinister Strange, la versión maligna del hechicero.

“Lo novedoso es que nuestros personajes van a descubrir otras versiones de ellos mismos con distintas personalidades e historias”, dice Raimi. “Eso los va a retar emocionalmente. Si oyen a su corazón, van a regresar a nuestro universo con un cambio positivo después de ver esas otras posibilidades”.

Para Sam Raimi, “Benedict Cumberbatch es un gran actor, al igual que los demás. Ellos entendieron que solo con pequeños cambios en la interpretación, podían transformar completamente a los personajes”.

Reír un poco no sobra

Poco después de conocer a América Chávez, Dr. Strange y Wong le mencionan que su conocimiento del multiverso se amplió gracias a lo que sucedió con el Hombre Araña.

América los interrumpe para corregirlos: “Mujer Araña”, les dice. De ahí se desata una conversación que resulta absurda porque revela las inconsistencias entre los universos que cada uno habita. La situación da risa.

“El humor siempre parece ser un elemento presente en las películas de superhéroes. Eso me gusta. Hubo mucho humor en la trilogía de El Hombre Araña y también en las otras cintas de Marvel que he visto desde entonces”, cuenta Raimi.

Para el director, el humor es un elemento importante para las películas de Marvel. “Esta es una característica humana que nos identifica con los personajes, porque los héroes no son figuras de piedra”.

A esto le suma su fascinación de Sam Raimi por los cómics de Marvel, en donde la moraleja está en lo poderoso de los seres humanos. “Esto nos hace sentirnos cercanos a los héroes a través de sus vulnerabilidades y sensibilidades. Por eso es más fácil ponernos en sus zapatos”.

“El humor que muestran es solo otra herramienta que nos sirve para sentirlos cercanos, como sus vulnerabilidades y sensibilidades. Y su mejor cara es su sentido del humor. Con eso es más fácil sentir que nos aventuramos en con ellos”, concluye.

Con esta mezcla de la risa, el miedo y la acción, Dr. Strange: Multiverso de la locura promete dar un paso más allá en esta elaborada saga de películas y series que empezó hace 14 años con Iron Man ya abarca casi 40 producciones.

