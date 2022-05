El director Taika Waititi vuelve a Marvel para darle vida a la cuarta película de Thor: Love and Thunder. Aquí el dios del trueno recupera su figura celestial y decide buscar un nuevo amor. Lo que no sabe es que para cumplir su cometido tendrá que enfrentarse a Gorr (el carnicero de los dioses), interpretado por el multipremiado actor Christian Bale (trilogía de Batman).

Según los cómics, este nuevo personaje culpa a los asgardianos de la muerte de toda su raza alienígena, por lo que promete destruirlos a todos y cada uno de ellos, incluyendo los que están refugiados en el planeta Tierra. Justo allí está Jane Foster, el eterno amor de Thor, por lo que tendrán que limar algunas asperezas del pasado y luchar juntos contra este nuevo villano que será de vital importancia para lo que viene en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Lo que muestra el tráiler

En el adelanto de Thor: Love and Thunder, podemos ver al dios asgardiano navegando por todo el universo junto a su nuevo equipo: Los Guardianes de la Galaxia. A esto se le suma la aparición de Zeus en la piel de Russell Crowe, Tessa Thompson como Valkiria y Karen Gillan como Nebula.

Al final, aparece Natalie Portman como Mighty Thor, con el Mjølnir (martillo de Thor) reconstruido y una serie de asgardianos que aparecen por primera vez en el Universo de Marvel.

A continuación, vea los detalles inesperados del nuevo tráiler de Thor: Love and Thunder:

1. El regreso de Natalie Portman

Thor: Love and Thunder marca el regreso oficial de Portman al UCM como Jane Foster. Después de sus experiencias trabajando en Thor: El mundo oscuro (2013), había decidido retirarse de hacer más películas de cómics, sin embargo, todo se trató de un juego por parte de la actriz y la productora, tal y como lo aseguró en su aparición sorpresiva en la Comic-Con de San Diego de 2019 , cuando el director Taika Waititi le entregó el Mjølnir, frente a todos los fanáticos.

2. Bale de Villano

Aunque no aparece oficialmente en el tráiler de la cuarta película de Thor, el multifacético actor, Christian Bale, había rechazado la posibilidad de aparecer en películas de superhéroes luego de sus 10 años como el caballero de la noche en la trilogía de Batman.

Sin embargo, aceptó el papel de Gorr, luego de leer el guion que Taika Waititi había enviado especialmente para él.

3. Ambiente de los años 80

Chamarras de cuero, pelo largo, músculos al aire libre y Sweet Child O’ Mine de fondo hacen de Thor: Love and Thunder una película que rinde homenaje a los años 80. Y si no lo cree, el mismo Waititi aseguró que el título y la estética se inspiraron en sword and sorcery, conocido en Colombia como el juego de calabozos y dragones, especialmente popular en la década de 1980.

4. Bombardeo de películas de UCM

Thor: Love and Thunder empezó grabaciones En Sidney (Australia) a la par con Spider-Man: No Way Home (Nueva York, 2021) y Doctor Strange en el multiverso de la locura (Inglaterra, 2022). Y al mismo tiempo se están terminando las producciones de Capitana Marvel 2 (2023) en Nueva Jersey y Los Ángeles, así como Ant-Man and the Wasp : Quantumania (2023) filmada en Atlanta, Georgia, Turquía e Inglaterra.

Esto solo para confirmar que se viene un mar de películas del UCM.

5. Fecha de estreno

Luego del parón por la pandemia, Thor: Love and Thunder se estrenará en Colombia el 8 de julio de 2022.

