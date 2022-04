Con los sucesos de los últimos dos años, las historias del fin del mundo no suenan tan irreales como antes. En La última noche, Nell y Simon reúnen a su más cercano grupo de amigos para celebrar la Navidad en su casa de campo, un lugar idílico para intentar escapar de las noticias que hablan de una inevitable destrucción de la humanidad.

En esta comedia satírica de Reino Unido, una botella de prosecco y un ambiente festivo parecen no ser suficientes para detener la inmensa nube tóxica que causó el deterioro ambiental y que amenaza al planeta entero.

Con los interrogantes que surgen frente a una inminente muerte y una esperanza que disminuye con el pasar de las horas, esta última noche podría acabar de repente si las familias deciden usar las píldoras suicidas proporcionadas por el gobierno.

Foto cortesía Cineplex

Para la que es su ópera prima, la británica Camille Griffin convocó a la actriz londinense Keira Knightley (Orgullo y prejuicio). También se unieron Matthew Goode (Watchmen) y el pequeño Roman Griffin Davis -hijo de la directora-, quien fue nominado al Globo de Oro por su debut en Jojo Rabbit.

Vea también: Siete películas y series para rendir homenaje a Bruce Willis

La crítica de la última noche

Durante 92 minutos, La última noche combina misterio, suspenso y comedia apocalíptica. Con estos ingredientes se estrenó en el Festival de Cine Internacional de Toronto en septiembre pasado. Además, logró el premio a Mejor guion en el Festival de Sitges, en Cataluña.

Foto cortesía Cineplex

En cuanto a la crítica, la película alcanza a salir bien librada pero con pocas adulaciones. The Guardian escribió: “La última noche no es exactamente una sátira de personas acomodadas y con las conexiones necesarias, ya que todos los personajes son básicamente adorables. Pero hay algo sorprendente y extraño en ver el fin del mundo dentro de este alegre modo de comedia británica. Tal vez para nuestros aletargados gobiernos así es exactamente como será el final: no un estallido, ni un gemido, sino una sonrisa desesperada de autodesprecio antes de tomar la tableta de veneno”.

Foto cortesía Cineplex

Por su parte, el New York Times comentó que: “El momento de lanzamiento de La última noche hace que esté destinada a ser vista como una película sobre el Covid-19. Pero en realidad se trata del cambio climático y la inacción del gobierno en la crisis. Es una película que enfatiza las formas en que los niños son vulnerables a las decisiones de los adultos. Y cómo los ricos evaden la responsabilidad y protegen a los suyos. A pesar de su representación de la clase adinerada, los personajes no son lo suficientemente convincentes. En última instancia, la película parece preguntar: frente a un mundo moribundo, ¿deberíamos rendirnos o quedarnos y luchar?”.

Lea también: Premios India Catalina 2022, El reencuentro de la industria audiovisual

Adrián David Osorio Ramirez , redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales. Twitter @adriianosoriio adrian.osorio@revistadiners.com.co Correo electrónico: redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales.

Relacionado