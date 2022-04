Conozca a los protagonistas de Moon Knight, la nueva serie de Marvel

En agosto de 1975, Marvel Comics publicó la edición número 32 de Wolf-Man by night, una historieta en la que por primera vez apareció el personaje de Moon Knight (Caballero Luna). Marc Spector, su verdadero nombre, es un mercenario con trastorno de identidad disociativo, que a lo largo de las tiras cómicas se ha mostrado como el millonario Steven Grant, el taxista Jake Lockley e, incluso, como la figura humana de Khonsu, el dios de la luna egipcio.

Moon Knight, la nueva serie de Disney+, presenta a Steven Grant, esta vez como un empleado de una tienda de regalos que padece afecciones en su memoria. De repente, Grant puede quedarse en blanco o vislumbrar recuerdos que parecen ser de otra persona.

Foto cortesía Disney+

El actor nacido en Guatemala, Óscar Isaac (Duna), se aventuró a darle vida a este oscuro héroe y a sus múltiples personalidades, mientras se sumerge en un misterio mortal entre los poderosos dioses de Egipto.

Al describir a Steven Grant y Marc Spector, Isaac señala: “Steven es totalmente sincero y dice lo que ve. Muchas veces es muy gracioso, pero para él no es gracioso, porque él no sabe que está siendo gracioso. No tiene las habilidades sociales que tiene su alter ego Marc. Steven es partidario de la no violencia, le importa la gente y quiere conectarse”.

Los personajes de Moon Knight

Junto a Óscar Isaac, el actor Ethan Hawke (La sociedad de los poetas muertos) y May Calamawy (Ramy) encarnan personajes intrigantes que juegan papeles clave en la historia. Conózcalos a continuación:

Arthur Harrow: Filosofía y perversidad

Arthur Harrow es el líder de una misteriosa secta que se dispone a librar una guerra contra Moon Knight y Khonshu (El dios egipcio de la luna y autoproclamado dios de la venganza). Con esto, Harrow hace su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Foto cortesía Disney+

Si bien Harrow ocupa el lugar de villano en la serie, el actor Ethan Hawke se dispuso a interpretarlo de otra manera. “Si estás interpretando a un villano, tienes que borrarte esa palabra de la cabeza y ver el universo desde su punto de vista. La mayoría de las personas que cometen crímenes espantosos en el mundo no se levantan a la mañana y dicen: «Yo soy el malo». Ellos tienen sus propias razones. Así que, como actor, tuve que pensar en las razones que podría tener Harrow y hacerlas lo más racional, cuerdas y convincentes posibles”, relata Hawke.

Layla El-Faouly: Compañera de aventuras

El conjunto de personajes centrales de Moon Knight se completa con Layla El-Faouly, una arqueóloga que conoce bien a Marc Spector y se encuentra arrastrada involuntariamente a la existencia problemática y peligrosa de su amigo.

Interpretado por la actriz May Calamawy, el personaje va descubriendo más sobre Marc a medida que avanza el relato, al igual que lo hace la audiencia. “La conocemos en un momento en el que su compañero estuvo desaparecido durante varios meses y cuando ella lo ve nuevamente, está conociendo a una persona diferente: Steven”, señala la actriz.

Foto cortesía Disney+

Para el trío actoral que da vida a los personajes centrales de la serie, trabajar con una historia tan singular y rica en materia de interpretación fue una experiencia única. Para los realizadores, por su parte, fue una oportunidad de ver a tres grandes actores en acción, brillando en pantalla con sus particularidades.

Los codirectores Justin Benson y Aaron Moorhead concluyen: “Presenciar en persona el perfeccionismo de Óscar fue un honor, ver a May darle tanta emotividad y humanidad a la historia fue inspirador, y aprender de la sabiduría, la ética laboral y la maestría en la interpretación de Ethan Hawke todos los días fue una experiencia que solo habíamos soñado”.

El primer episodio de Moon Knight ya está disponible en la plataforma de streaming de Disney+ y cada miércoles se estrenará un nuevo episodio.

