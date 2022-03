Los mejores momentos del Ficci 61: la alegría del regreso

El cine tiene la capacidad de actuar como un transformador social, como un agente democratizador y como un lente a nuevas realidades. Así lo propuso Felipe Aljure, director artístico del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Durante el discurso de inauguración de la edición 61 del Ficci, el cineasta enfatizó en el poder de este arte para “cambiar vidas. Cuando todos regresemos a nuestras comunidades seremos mejores ciudadanos”.

Un cambio que resulta en personas más sensibles, con una mirada amplificada y conciencia colectiva. Para lograrlo, el Ficci convocó más de 150 películas, entre cortos y largometrajes, de los cinco continentes en 19 muestras oficiales durante seis días.

Lina Rodríguez, directora general del festival. Foto cortesía Ficci 61.

La fecha se acordó de acuerdo a la luna llena del mes de marzo, que tuvo lugar el día 18. De esta manera se dio continuidad al Ficci Interruptus, el formato transitorio que adoptó el festival en 2021 debido a la pandemia. Así, este Ficci 61 marcó el regreso definitivo a la tradicional semana del cine en Cartagena.

Entre directoras, libretistas, actrices y estudiantes, las calles de Cartagena volvieron a ser transitadas por una masa con necesidad de reencontrarse alrededor del cine. Seis salas, algunas al aire libre como la Torre del Reloj, y dos sedes oficiales, el Centro de Formación para la Cooperación Española en Cartagena y el Palacio de la Proclamación, fueron testigos de proyecciones, charlas, talleres y espacios de networking.

Primavera audiovisual

La Baronesa, un gran patio en el corazón del barrio Getsemaní, fue el hogar de Primavera Audiovisual. Esta muestra estuvo conformada por seis películas que viajaron desde Miradas Medellín, el Festival de Cine y Artes Audiovisuales de la capital antioqueña.

Allí se realizó la multitudinaria proyección de Amparo, el primer largometraje de Simón Mesa Soto -recordado por obtener la Palma de Oro por su corto Leidi-, que se estrenó en la Semana de la Crítica de Cannes en 2021 y con la que su protagonista, Sandra Melissa Torres, ganó el galardón a Mejor Actriz en dicho evento.

Sandra Melissa Torres, protagonista de Amparo. Foto cortesía Ficci 61.

Amparo sigue de cerca la vida de una madre soltera cuyo hijo ha sido reclutado por el ejército. Para impedir su traslado a una zona de conflicto armado, la mujer emprende una carrera contra el tiempo en un contexto donde reina la corrupción. La cinta se estrenará en salas de cine el próximo 28 de abril.

Además de esta cinta, Primavera Audiovisual presentó La ciudad de las fieras, del director Henry Rincón. En esta, el antioqueño plasma el encuentro de dos generaciones: la de Tato, un joven huérfano amante del rap, y su abuelo Octavio, un floricultor a quien apenas conoce. Con esta producción, Rincón ganó el premio Warnermedia Ibero-American Feature Film Award en el Miami Film Festival 2021.

La Ciudad de las Fieras. Foto cortesía Ficci 61.

Las proyecciones fueron precedidas por el director creativo de Miradas Medellín: el cineasta Víctor Gavivira (La vendedora de rosas), la gestora social Diana Osorio y el secretario de Cultura Ciudadana Álvaro Narváez Diaz. “Estamos felices porque es la primera vez que el festival de cine de Medellín se presenta acá”, indicó Osorio.

El peso de la mirada femenina

El tinte que más resaltó en esta edición del Ficci fue el de la mirada femenina, aquella que pone su atención en “la mujer creadora, la mujer que mira, en la mujer mirada”, como expresó Lina Rodríguez, directora general del Festival, cuya figura de por sí marca una pauta importante.

All Eyes Of Me. Foto cortesía Ficci 61.

Como consecuencia, esas voces fueron transversales a las 19 muestras, con la representación de directoras como la israelí Hadas Ben Aroya con All eyes of me, la italiana Chiara Bellosi con Calcinculo, la británica Johanna Hogg con The Souvenir Part II y la colombiana Angélica Cervera Aguirre con Si Dios fuera mujer.

También se hizo visible con la figura de Natalia Reyes, la actriz recordada por Pájaros de verano y Terminator, quien asumió la dirección de Salón Ficci, la agenda que reunió a la academia y la industria audiovisual colombiana en un mismo espacio. La actriz Carolina Cuervo y las productoras Arlen Torres, Natalia Echeverry y Diana Ramos se sumaron a este brazo académico con el conversatorio Showrunners en la carrera.

Majida Issa y Marcela Mar. Foto cortesía Ficci 61.

Por su parte, las actrices Majida Issa y Marcela Mar se dieron cita para el panel ‘El cuerpo que se expone’, una reflexión acerca del ejercicio de la actriz. Más tarde fue el espacio de las directoras colombianas, un diálogo nutrido entre Cristina Gallego, Daniela Abad y Laura Mora.

La Erotika del festival

Durante los seis días del Ficci, por toda Cartagena se visualizaba una imagen rosa que dejaba en evidencia el entretejido de un beso. Una escena íntima creada por la artista colombiana radicada en Francia Manuela Calleguerrero.

La imagen de este beso, que se reprodujo en cientos de piezas, buscaba transportar también a la intimidad de la sala de cine, exponiendo la desnuda complicidad de una pareja unida por la sensualidad de un beso cuya pasión insinúa el fucsia.

Calcinculo, película de la muestra Erotika. Foto cortesía Ficci 61.

La pieza fue el eje central de Erotika, el título de una de las muestras cinematográficas del festival, que se centró en el deseo, el erotismo y la sexualidad. Pero también fue protagonista de la exposición de pinturas de Calleguerrero que se inauguró en el marco del Ficci 61.

Rossy de Palma y Natalia Reyes. Foto cortesía Ficci 61.

En palabras de la invitada de honor Rossy de Palma, aquella Erotika “debemos pontenciarla en el mundo, porque la feminidad no es exclusiva de las mujeres, como tampoco la masculinidad de los hombres. Aquella compasión, protección, empatía y sentir maternal, todas estas cualidades femeninas deben ser recibidas por el mundo”.

Documentales del Ficci 61

Espacios como el Ficci, que es el evento cinematográfico más antiguo de Latinoamérica, permiten descubrir historias tan fascinantes como la de Toro, el fotógrafo colombiano que estuvo preso por narcotráfico en la cárcel Modelo de Barcelona.

Toro, documental sobre Hernando Toro. Foto cortesía Ficci 61.

Las directoras Andrea Bernal-Mor y Ginna Ortega lograron capturar a un Hernando Toro íntimo durante el regreso a su Colombia natal. Una una reflexión sobre el arte, el éxito y la fama que hizo parte de la muestra Documentes Hecho en Casa.

Pero también fue la oportunidad para presenciar fusiones como la de Pablus Gallinazus con Edson Velandia y Andrea Echeverri. Dirigido por Alberto Gómez Peña, Pablus Gallinazus -el documental- es un viaje a Santander para visitar al exponente de la canción protesta de los años 60.

Pablus Gallinazus junto a Tita Pulido. Foto cortesía Ficci 61.

En el camino, Pablus se encuentra con el arreglista Adolfo Hernández y los cantantes Edson Velandia y Andrea Echeverri, quienes reviven su legado. Un homenaje emotivo y merecido, que fue precedido por un sentido recital con Edson, Pablus y su esposa Tita Pulido.

