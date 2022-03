Jamie Dorman pierde la memoria en The Tourist, el thriller de HBO Max

The Tourist

Un turista irlandés despierta en el hospital de un pueblo recóndito del desierto australiano. Acaba de sobrevivir a una persecución de un camión que intentó terminar con su vida. Sin embargo, aunque logró quedar vivo, este misterioso personaje no tiene idea de dónde está, quién es o cómo llegó allí.

Jamie Dornan (Belfast y Cincuenta sombras de Grey) se adentra con cautela en la piel de un hombre sin recuerdos mientras intenta recoger sus pasos y develar su historia, que el espectador descubre casi a su par.

En el camino, el protagonista se encuentra con la oficial Helen Chambers, interpretada por la actriz y productora australiana Danielle Macdonald; una mujer que parece conocerlo, la anglo-australiana Shalom Brune-Franklin; y un sociópata que no está contento con verlo vivo, en la piel del estadounidense Ólafur Darri Ólafsson.

Thriller y suspenso en The Tourist

Durante seis capítulos, esta miniserie de thriller atrapa al televidente con un tono de misterio y esbozos de un humor impredecible que muchos han comparado con Fargo, la serie. El verdadero interrogante es si en serio este turista quiere conocer su pasado.

El drama de una hora por episodio fue escrito por los hermanos guionistas Harry y Jack Williams, nominados a los premios Bafta y Emmy anteriormente por la serie de BBC One The Missing. Por su parte, la serie fue dirigida por el británico Chris Sweeney (Back to life).

La crítica ha coincidido en decir que The Tourist es una buena historia que debió quedarse en una película de dos horas, en lugar de seis horas repartidas.

“Luego de seis horas, el enfoque de The Tourist se balancea, pero su impulso se mantiene sólido, en una primavera de narrativas de televisión basadas en titulares de noticias de televisión. Y esa sensación de «¿Debería durar un par de horas menos?»… Bueno, supongo que es una condición permanente”, escribe The Hollywood Reporter.

Por otro lado, IndieWire concluyó que “The Tourist está tan comprometida con explicar hasta la última pieza del rompecabezas que parece incompatible con lo convincente de esta premisa. Esta es una serie que busca puntos para profundizar en la ambigüedad de la memoria humana, todo mientras expone las circunstancias de la vida previa al accidente de este hombre y deja muy poco a la imaginación”.

