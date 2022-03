“Hago películas que me hacen reír y llorar”, director de The Adam Project

Un viajero en el tiempo -cuyo presente es el 2050- llega de repente a la realidad de un pequeño de 2022. El lugar le es familiar pero está concentrado en arreglar su nave y finalmente llegar a su destino: el año 2018. Sin embargo, su encuentro con un Adam Reed de 12 años pone en perspectiva los planes de este sujeto, que resulta ser su versión adulta, en la piel de Ryan Reynolds.

The Adam Project (El proyecto Adam) marca el regreso de la dupla conformada por el director Shawn Levy (Una noche en el museo) y el actor y productor Ryan Reynolds (Deadpool) luego de su colaboración en 2021 para Free Guy.

En esta película de ciencia ficción, que logra generar algunas carcajadas en el público y un par de lágrimas a los más sentimentales, el director se propuso indagar en la incidencia de la relación entre padres e hijos. En la cinta, Mark Ruffalo (Avengers) es el padre de Adam y una figura -aunque corta en tiempo- trascendental para su vida.

Además del reencuentro de Levy y Reynolds, quienes ya anunciaron que trabajarán juntos en Deadpool 3, otra dupla sale a relucir: la de Mark Ruffalo y Jennifer Garner, quienes interpretan a los padres de Adam en The Adam Project y en 2004 protagonizaron la clásica comedia 13 Going on 30.

Diners conversó en exclusiva con el director Shawn Levy sobre su admiración por Ryan Reynolds, los temas que aborda la cinta y las nuevas masculinidades.

Uno de los retos de la película es capturar la esencia del mismo personaje en dos actores distintos, ¿cómo hicieron para lograr esto?

Fui muy afortunado porque encontramos a este chico, Walker Scobell, que lo hizo de maravilla. Yo sabía que era talentoso pero lo que no sabía es que es el fan número 1 de Ryan Reynolds y ha visto las dos películas de Deadpool 40 veces desde que tenía 7 años.

Así que Walker entiende el ritmo de Ryan y la sonoridad de su comedia. Entonces podíamos darle algunos chistes con improvisación y él lograba hacerlos como Ryan Reynolds. Eso fue un regalo para mí como director.

Esta es la segunda vez que usted se embarca en un proyecto cinematográfico con Ryan Reynolds. ¿Qué hay de especial en trabajar con él que tal vez el público no sepa?

Lo que el público sabe es que Ryan es guapo, divertido, muy bueno en la acción y un gran actor. Pero creo que el público no entiende realmente lo buen productor que es. Ryan y yo producimos Free Guy y The Adam Project juntos.

Él es un colaborador de 360 grados. En el guión, durante el rodaje, en la edición y con la música. Es como un hermano para mí y para las grandes decisiones tenemos una química asombrosa. Así que es mucho más que un actor o una estrella de cine. Es un verdadero cineasta.

A grandes rasgos la trama de The Adam Project es sobre hacer la paz consigo mismo y con su historia de vida. Así que me gustaría preguntarle, si pudiera volver en el tiempo, ¿qué le diría a un joven Shawn Levy?

Ese es un muy buen resumen de la película. Lo dijiste mejor de lo que yo he podido hacerlo, así que gracias (risas). Pero creo que en primer lugar le diría que va a estar bien. De hecho escribí esa línea en la cinta, cuando Mark Ruffalo le dice al joven Adam: “estarás bien. Vas a estar mejor que bien”. Es algo que a muchos nos gustaría escuchar durante nuestras luchas de juventud.

La otra cosa que le diría al joven Shawn es que todos esos desafíos y aquellas cosas que hacen que tu infancia sea difícil te están dando un superpoder. Te otorgan una voluntad por sobrevivir y triunfar. Ahora estoy agradecido por todas esas luchas.

Una noche en el museo marcó una generación con el estilo de comedia mezclado con otros géneros como drama y suspenso. ¿Por qué decidió seguir en esa dirección?

Yo hago películas que me gustaría ver. Así que cuando soy parte de la audiencia disfruto las películas que me hacen reír y llorar. Por esto quiero que mis películas tengan una combinación de elementos, y eso significa comedia y escenas conmovedoras.

Supongo que eso es lo que hace mi trabajo interesante, que mis películas no son solo una cosa. Están diseñadas para entretener pero también para hacerte sentir y me siento muy afortunado de poder seguir contando historias que hacen ambas cosas.

Otro de los temas a los que se refiere la película es la relación entre los hijos y sus padres y la repercusión que esta tiene al crecer. Esto es mucho más relevante en estos días cuando las nuevas masculinidades son una conversación frecuente…

Sí, yo creo que todos estamos muy moldeados por nuestros padres y, por supuesto, estamos especialmente moldeados por la figura que es del mismo género que nosotros. Es decir, las niñas por sus madres y los niños por sus padres.

Pero creo que el tema es que cuando somos jóvenes vemos a nuestros padres como seres humanos perfectos. Y luego, cuando tenemos 20 años, los vemos como decepciones, porque resulta que son imperfectos. Pero, eventualmente, para tener una vida adulta feliz y saludable necesitamos entender la complicada imperfección de nuestros padres. Necesitamos verlos como personas y realmente creo que hasta que los perdonemos por las cosas que hicieron mal no podemos ser adultos felices. Sin duda, esa ha sido mi experiencia personal y de eso se trata en gran medida esta película.

De hecho, creo que los mejores padres son los que no imprimen una idea de masculinidad en su hijo. Debe haber una comprensión de que la naturaleza humana es tan variada, compleja y con tantos matices. Y esperar que cualquiera de nosotros sea solo una cosa es una ficción. Una buena crianza significa apoyar toda esa dimensión desconocida, toda esa área gris.

¿Cómo logró reunir un elenco tan grandioso como este?

Tuve mucha suerte. Me encantan los actores. Es mi parte favorita de dirigir. Pero esta historia tenía una esencia tan emotiva que todos los actores querían ser parte de ella y todos dijeron que sí muy rápidamente.

