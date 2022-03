Hilary Duff: “Este es un personaje totalmente diferente a Lizzie McGuire”

El 31 de marzo de 2014 se emitió el último episodio de How I Met Your Mother, la exitosa serie de CBS en la que Ted Mosby le cuenta a sus hijos cómo conoció a su madre, mientras recuerda las andanzas con sus amigos de la juventud en Nueva York. Ocho años más tarde, Star+ estrena How I Met Your Father, esta vez protagonizada por la actriz Hilary Duff.

La nueva versión presenta a Sophie, una fotógrafa en 2050 que le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre en 2022, cuando ella y sus amigos trataban de descifrar quiénes eran, sus aspiraciones en la vida y cómo encontrar el amor -recurriendo a aplicaciones como Tinder-.

Foto cortesía Star+

El grupo de amigos está conformado por Hilary Duff (Lizzie McGuire), Christopher Lowell (Hermosa venganza) y Francia Raisa (Triunfos robados 3). Cuenta también con participaciones especiales de Josh Peck (Drake y Josh) y Kim Cattrall, la recordada Samantha de Sex and the City, que le da vida a la Sophie del futuro.

How I Met Your Father fue escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, creadores de la película Love, Simon y la serie Love, Victor. Además, Craig Thomas y Pamela Fryman -quienes participaron en la creación y dirección de How I Met Your Mother– regresan como productores ejecutivos de la secuela independiente.

En entrevista, Hilary Duff habla de la experiencia de interpretar a Sophie en esta comedia de Star+, que cada miércoles estrenará un nuevo episodio.

A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de retratar a mujeres jóvenes en etapas muy específicas de sus vidas. En este caso, How I Met Your Father se desarrolla en 2022, ¿qué intentó capturar de este momento de la historia?

Tengo mucha suerte de haber tenido la oportunidad de interpretar a Sophie. Hay cosas con las que me identifico por completo con ella, como tratar de encontrar el amor en este mundo, con todas las opciones que existen, y lo difícil que es conocer a alguien cara a cara.

Foto cortesía Star+

Y el hecho de que ella tenga este encantador círculo de amigos, que se forma de una manera muy extraña, me pareció muy atractivo. Aunque estoy en un lugar totalmente diferente en mi vida, la escritura de la serie me hizo sentir cercana a Sophie.

Ella es una mujer no se rinde, a pesar de estar teniendo problemas. Es decir, las probabilidades están un poco en su contra en cuanto a su carrera, pero se apoya en este pequeño grupo de bichos raros.

La mayoría de programas tardan una o dos temporadas en encontrar su tono y su equilibrio. Pero, teniendo como antecesor a How I Met Your Mother, ¿qué tan particular fue unirse a esta serie con un formato ya establecido?

El programa original fue increíble, estaban muy unidos entre sí e hicieron un gran trabajo. Ahora nosotros estamos tratando de crear algo original, robándoles algunas cosas que funcionaron muy bien.

Foto cortesía Star+

Es un nuevo formato para todo el elenco, nunca antes habíamos hecho multicámara, y creo que tener a alguien como Pamela Fryman (que también dirigió How I Met Your Mother) guiándonos en ese viaje fue muy útil para todos, e hicimos clic bastante rápido. Todo encajó en su lugar, y solo esperamos que esa magia se manifieste cuando otras personas lo vean.

Hilary Duff, esto se siente como el regreso de Lizzie McGuire que no obtuvimos. Es una mujer joven que lentamente está volviendo a tener citas. ¿Qué espera que las mujeres entiendan cuando vean a Sophie tratando de descubrir el amor?

Creo que el hecho de saber que no están solas. Es muy difícil todo hoy en día. Y lo importante de tener un sistema de apoyo con tus amigos. Sophie, probablemente, no está exactamente donde pensó que estaría a su edad. Y todos a su alrededor están ayudándole a tomar impulso, con eso es fácil identificarse.

Foto cortesía Star+

También me encanta que Nueva York sea uno de los protagonistas del show. Eso ayuda a que la historia se mueva más rápido. Y a medida que te adentras más en el personaje, te das cuenta que no se trata solo de la historia de Sophie. How I Met Your Father es realmente sobre la amistad. Es una serie divertida y real.

Y comparándola con la Lizzie grande, que nunca existió, este es un personaje totalmente diferente. Podemos divertirnos mucho más con lo que hace la gente de 30 años.

