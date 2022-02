Cinco datos que debe saber de Uncharted: Fuera del mapa

Si usted se considera un verdadero gamer, seguramente los nombres de Nathan Drake y Victor ‘Sully’ Sullivan le son familiares. Estos personajes hacen parte de la serie de videojuegos conocida como Uncharted, que este año debuta en la pantalla grande con la caracterización de Tom Holland y Mark Wahlberg.

El videojuego desarrollado por la compañía Naughty Dog para PlayStation presenta al aventurero cazatesoros Nathan Drake. Junto a su compañero Victor Sullivan, Drake se embarca en diferentes aventuras, al mejor estilo de Tomb Raider e Indiana Jones.

Para lograr llevar el videojuego al cine, PlayStation Productions convocó al director estadounidense Ruben Fleischer y al actor español Antonio Banderas -junto a Sophia Ali y Tati Gabrielle- para completar el elenco. Aquí le contamos algunos datos curiosos sobre la película.

1. Tom Holland, fanático de Uncharted

La primera vez que el británico Tom Holland jugó Uncharted fue precisamente durante el rodaje de Spider-Man Homecoming, en 2016. “Uno de los beneficios de trabajar con Sony es que sus remolques están equipados con los PlayStation más recientes. Y dentro de los juegos que nos dieron estaba precisamente Uncharted 4, así que en las horas de descanso mi amigo Harrison y yo nos poníamos a jugar. Lo jugamos al revés, pero en cuanto nos enamoramos del cuarto decidimos comprar todos los demás y dejarnos atrapar”.

Para el director Ruben Fleischer, Holland era el intérprete perfecto de Nathan Drake. “Es un ser humano incesantemente creativo, tan colaborador como te gustaría imaginarlo, y un ávido fan de estos juegos. Su compromiso total con el personaje y la franquicia excedió incluso el mío, porque se trata de un ardiente fan”.

La idea de tener al británico para el personaje surgió durante un almuerzo entre Holland y Tom Rotham, cabeza de The Sony Pictures Motion Picture Group. “Estaba almorzando con Tom y la idea sobre los orígenes de Nathan Drake surgió de la nada. De repente Tom dijo, ‘¿Sabes algo? Tengo una gran idea. ¿No te gustaría encarnar a Nathan Drake?’, e inmediatamente los dos pensamos, ‘Perfecto. Hagamos la película’”, recuerda el actor.

2. Un director de la casa Sony

Nacido en Washington, D. C., Ruben Fleischer es recordado por Venom, la película del universo de personajes de Marvel producida por Sony. De allí su cercanía con la productora y su participación en Uncharted.

“Uncharted: Fuera del Mapa captura toda la magia de lo que yo mismo adoro del cine. Desde pequeño he soñado con buscar tesoros y tener aventuras recorriendo el mundo. Esta clase de películas ha fomentado mi pasión por la historia y lo antiguo –incluso asistí a la universidad pensando que me convertiría en arqueólogo. Tan pronto como leí el guion noté que este sabía capturar la cualidad mágica de las aventuras escapistas. No podía creer mi suerte cuando fui invitado a participar en algo tan especial”, cuenta.

3. Millones de copias vendidas

Aquella esencia de aventuras que destaca Fleischer de la película ha atrapado a miles de personas en el mundo de los videojuegos. De hecho, Uncharted ha vendido más de 44 millones de copias a lo largo de seis juegos. Parte del éxito se debe a que su trama se despliega como una película clásica de acción.

La saga, considerada como el buque insignia de PlayStation, fue merecedora de tres Premios Titanium, organizado por el mayor festival de videojuegos de Europa: Fun & Serious Game Festival. Entre ellos el de Mejor videojuego de 2017. Además, en la gala de los BAFTA 2017, logró también la estatuilla de Juego del año.

4. Una precuela del videojuego Uncharted

La película Uncharted: Fuera del mapa presenta a los protagonistas del juego antes de ser quienes son. Por ejemplo, Holland interpreta a un Nathan Drake antes de convertirse en un legendario cazador de tesoros. Mientras que Mark Wahlberg es un Sully en la flor de la vida. Es por esto que la historia de la cinta es una precuela de lo que los gamers conocen por los juegos de consola.

Es por esto que parte fundamental del éxito de la película recae sobre la química entre Holland y Wahlberg. “Esta cinta es muy exigente en lo que respecta a la química entre personajes. Fue muy divertido trabajar con Tom, simpatizamos enseguida. Es un adicto a los videojuegos -y no es burla-. A mí me agradó poder convertirme en una especie de viejo ilustre. En la película, tomando en cuenta que Nate es un poco más joven y que Sully no ha perdido agilidad, conseguimos quitar las capas que recubren a estos tipos, a fin de que ambos encuentren su ser más íntimo”, relata Wahlberg.

5. Antonio Banderas, el adinerado villano

En la película, la tarea del dúo aventurero es recuperar una fortuna amasada por Fernardo de Magallanes que se perdió hace quinientos años por la Casa de los Moncada. Pero lo que comienza como un plan se transforma en una carrera planetaria por alcanzar el codiciado premio antes que Santiago Moncada, quien está convencido de que su familia es legítima heredera.

Despiadado y codicioso, Santiago Moncada es interpretado por el español Antonio Banderas, quien para el director, “ostenta el mismo peso dramático como villano, contrastado con Tom y Mark”.

“Así como Antonio ha decidido interpretarlo, Santiago tiene algo contra el mundo, y demasiados complejos paternos. Quiere demostrar que no es solo un chiquillo echado a perder y que puede aportar algo a la historia de su familia. Se ha comprometido a hacer justamente esto y a enaltecer nuevamente el apellido de los Moncada”, finaliza Fleischer.

