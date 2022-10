Annie Ernaux: ¿quién es la ganadora del Nobel de literatura 2022?

En la madrugada de este jueves seis de octubre, a las seis de la mañana hora Colombia, a las 13:00 hora central europea, la Academia Sueca anunció el nombre de la escritora francesa Annie Ernaux como la nueva ganadora del premio Nobel de Literatura

La Academia explicó que se le entregó el galardón a la autora “por el coraje y la agudeza clínica con que desvela las raíces, los extrañamientos y restricciones colectivas de la memoria personal”.

Además, según señaló el panel, por su obra “intransigente” de cinco décadas que explora “una vida marcada por grandes disparidades en cuanto a género, idioma y clase”.

Ernaux, de 82 años, se convierte así en la decimoséptima mujer que gana el premio, ampliamente considerado el galardón más prestigioso de la literatura mundial, desde que se creó en 1901.

When 2022 #NobelPrize laureate in literature Annie Ernaux writes, the question of dignity or lack of dignity is moot. Literature gives her a haven to write what is impossible to communicate in direct contact with others.



