Diamante Eléctrico y otros artistas infaltables en la playlist de Aleks Syntek

Probablemente cuando piensa en el repertorio de Aleks Syntek se vienen a su cabeza Te soñé y Duele el amor, dos de las tantas canciones de este cantautor y productor mexicano que tiene siete nominaciones a los Grammy Latinos y una nominación al premio Grammy. ¿Pero se ha preguntado cuáles son los temas que este artista escucha en su día a día y que lo inspiran a hacer música? Acá le contamos.

Somebody Else

The 1975

En este tema no tan reciente, es de 2019, me fascina lo que hace el grupo británico. Esta canción, en especial, la escucho bastante porque tiene una atmósfera genial, que vibra alto y te causa buena energía.

NQP (No quiero parar)

Dan.co

Este cuarteto mexicano de pop-funk no es muy popular, se está dando apenas a conocer. Y NQP (No quiero parar) la escucho día y noche. No me canso. Tienen mucho talento, son muy jóvenes y están empezando a hacer música con muy buen gusto.

Cuando quieras llegar

Diamante Eléctrico

Diría que aquí hay un empate con dos de sus canciones: Cuando quieras llegar y Suéltame Bogotá. Los descubrí por recomendaciones de Spotify y de ahí surgió mi apreciación de su música. Ahora estoy en contacto con ellos y hemos platicado sobre una posible colaboración.

Closer

Grafton Primary

Esta banda australiana me encanta. De hecho, creo que es una de mis agrupaciones favoritas. Y esta canción la escucho a menudo. Es muy electrónica y eso genera una influencia en mi música.

TV In The Morning

DNCE

Desde hace un buen tiempo escucho esta canción de DNCE, una banda estadounidense de dance-rock que lidera Joe Jonas. De TV In The Morning también me gusta la atmósfera que genera al escucharla. Me pone de buen humor.

