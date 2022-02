Andrés Pantoja, conocido artísticamente como Pantoja, no recuerda un día en el que no hubiera música en su casa. Toda su familia acostumbraba a refugiarse en la dulce melodía de un bolero, por lo que para él fue prácticamente imposible no seguir sus pasos.

A los siete años sintió curiosidad por la manera en que su padre tocaba la guitarra y entre su inocencia y curiosidad, descubrió cuál era la clave para hacer sonar aquel instrumento. “Escarbaba los cancioneros y me pillé cómo era la cosa, así que me metieron a clases de música”, recuerda el cantautor que acaba de estrenar Se me olvidó, un sencillo que hace parte de su cuarto disco de estudio: Trébol 2.

Una amistad imperturbable

Después de tener clases en el colegio, la música siempre lo esperaba. Así logró perfeccionar su técnica hasta convertirse en un “ñoño de la guitarra”, como él mismo dice. Un año y medio después de graduarse de bachillerato conoció al cantante Andrés Cepeda y fue su guitarrista durante ocho años, desde 1998 hasta 2006.

“Venía componiendo desde el colegio, pero cuando me encontré con Andrés comenzamos a escribir juntos y me enamoré de esa antesala de la música, de tal manera que empecé a producir algunos de sus álbumes”, dice.

A este campo de la producción llegó de manera autodidacta: a prueba y error. Compró un computador e instaló un programa para practicar con diferentes estilos y sonidos, en busca de su esencia. Produjo sus propias canciones y participó en algunos álbumes de Cepeda, como El Carpintero y Mil Ciudades —nominado al Grammy Latino—.

Y aunque Pantoja es solista desde hace 10 años, asegura que nunca se ha desvinculado del cantante. “He seguido produciendo y componiendo canciones con él. Aparte de que soy muy buen amigo suyo, la música siempre nos une”, puntualiza.

Boleros para el alma

Pantoja nació en Ipiales, Nariño, una ciudad fronteriza con Ecuador considerada como el corazón musical del departamento y la cuna de los grandes tríos colombianos. A pesar de esto, la mayor identidad de esta zona del país está con la música andina, género que el cantautor nariñense aún no ha integrado, pero que espera investigar a fondo para incluirlo en algún momento. “Amo todo lo relacionado con esta región”, apunta.

Su exploración musical apenas empieza, por lo que le gustaría probar otros géneros que fusionen el rock, el jazz, el house y la música latinoamericana. “Mis referentes van desde João Gilberto y Hector Villalobos hasta Michael Jackson y John Lennon”, dice y agrega que son artistas a los que les debe un poco de su identidad. Por eso mismo, espera que con sus boleros pueda llegar a nuevas generaciones.

Foto: Federico Bottia, cortesía Pantoja

“Me gustaría dejarle a los jóvenes un poco de esta música tan bonita, recapitular canciones viejas para que no se olviden y para que se sigan pasando de generación en generación”, afirma. Justo eso es lo que brinda Trébol 2, la segunda parte de su entrega dedicada a este género tan nostálgico y que en esta versión de siete canciones contará con dos temas originales —uno escrito por él— y con la colaboración de un artista español muy querido —que muy pronto dará a conocer en sus redes sociales—.

Trébol, un homenaje al amor

“Trébol nace por la necesidad de buscar un poco mis raíces populares en la música”, expresa el cantautor nariñense. En la primera entrega de este homenaje a los boleros contó con la participación de Fonseca, Chabuco, Juan Pablo Vega, José Quiñones y Andrés Cepeda. En esta, su objetivo es retomar clásicos del género, canciones que escuchaban su abuela y su papá y que hacen parte de ese legado familiar del que se siente tan orgulloso.

Por eso mismo el nombre del álbum. “Aparte de que con las últimas letras de ‘trébol’ se puede formar la palabra ‘bolero’, me gusta el hecho de que esta especie está conformada por tres hojas, pues en mi vida han sido tres personas las que más me han enseñado, apoyado y acompañado en mi camino musical: mi abuela, mi papá y mi mamá. Esto es un pequeño homenaje a ellos”.

Foto: Federico Bottia, cortesía Pantoja

Aparte de eso, la inspiración para estos temas es producto de una desilusión amorosa. “Un amor fallido en 2015 me puso un poco melancólico y decidí canalizar todo eso en los boleros. Creo que esta música viene muy bien para decantar la tristeza y el despecho, pero también para cantarle al amor”.

Esos sentimiento de soledad, dolor y enamoramiento los podrá encontrar en las siete canciones de Trébol 2, un álbum con el que Pantoja le dirá adiós por un tiempo a este género, pues a pesar de que se siente muy cómodo con este, quiere seguir su espíritu explorador para encontrar otros caminos que permitan que su música vaya un poco más lejos de lo que ha hecho durante su carrera artística.

