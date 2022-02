El día que aprendí que no sé amar es un libro colmado de ejemplos sobre la realidad del amor que mezcla ensayo y literatura. Pero no ese sentimiento guiado por la fantasía, las películas de Disney y las canciones de Juan Gabriel, sino por aquel que está dispuesto a tumbar utopías, a decir la verdad y establecer una relación más sana y realista.

Con historias personales, la mexicana Aura García Junco explora las promesas del amor a través de una investigación seria de psicólogos y teóricos, con la que le muestra al lector una mirada diferente sobre el hecho de estar con una o varias personas.

“Este libro es un descubrimiento personal muy grande. Me quité muchos prejuicios, así como ideas preconcebidas del matrimonio, porque en realidad no es solo el ritual de una institución, sino que puede ser de muchos matices y formas”, comenta la escritora, reconocida como una de las mejores narradoras en español menores de 35 años, según la revista Granta.

El poliamor y la monogamia

Con 14 capítulos, García Junco lleva al lector a romper los paradigmas de las relaciones: “No digo que el poliamor nos salvará, ni tampoco que la monogamia nos está hundiendo. Lo que me interesa es mostrar la parte liberadora de las relaciones, dejar atrás los parámetros incumplibles, las violencias de género y empezar a hablar de una forma seria del tema para evitar después dolores de cabeza”, comenta la nacida en Ciudad de México.

Vea también: Sabor peruano en el restaurante Manuel de Barranquilla

De ahí que El día que aprendí que no sé amar plantee una serie de preguntas para que usted forme su opinión sobre ideas universales del amor, como la filosofía del hilo rojo, el ejemplo de Hollywood y sus películas; el antiejemplo de las relaciones sexuales en la pornografía; las ideas capitalistas de lo que significa amar y las personas que hay que evitar en una relación amorosa, como por ejemplo, los hombres “aparentemente racionales que quieren mostrarle a las jovencitas los placeres de vivir”.

“Existe el deseo de no dañar a la otra persona”

Aura García Junco, autora de Anticitera, artefacto dentado (2019). Ha colaborado en revistas y proyectos de investigación sobre literatura clásica y medieval.

“Tenemos un gran deseo de desenvolvernos en el ámbito del amor que olvidamos hacer una introspección -pero no para darse golpes de pecho, porque eso es hacerse la víctima- sino para evitar incurrir en cosas que hagan daño a mi pareja. Por eso este libro no es de superación personal, sino de plantear preguntas de cómo estoy viviendo el amor”, comenta la mexicana.

Un ejemplo claro de esto es cómo vemos el amor a través de la cultura capitalista. García nos muestra que con el paso del tiempo ya no existen los matrimonios forzados por padres de familia, sino por el capital.

“Hay una codificación de las personas en donde la idea es: ‘si no me llena, si no me sirve pues la boto y ya está’. También hay dinámicas en donde las parejas se tratan como objetos. Entonces ya no cambiamos parejas porque está mal, sino porque podemos ser más felices. Estoy completamente segura de que existe un mejor modelo porque esto es una locura”, concluye García Junco.

Si está pasando por un mal momento en donde no entiende cómo funciona el amor, aproveche y lea este libro con un balance especial de historias y filosofías para que cree expectativas a la medida y entienda que una relación es entre dos humanos falibles que toman la decisión de compartir las cosas lindas de la vida.

También le puede interesar: Clases de amor: siete formas en las que vemos este intenso sentimiento

Óscar Mena es periodista de la Revista Diners. Estudió Comunicación Social & Periodismo en la Universidad Externado de Colombia antes de convertirse en Barista de la Escuela de Gastronomía Gato Dumas. A Óscar le apasiona cómo la tecnología, el estilo de vida y la gastronomía pueden contribuir al mejoramiento de la sociedad. @MrOscarJavier Twitter: oscarmena7@revistadiners.com.co Correo electrónico: http://ow.ly/dqSv30rQPar Spotify: es periodista de la Revista Diners. Estudió Comunicación Social & Periodismo en la Universidad Externado de Colombia antes de convertirse en Barista de la Escuela de Gastronomía Gato Dumas. A Óscar le apasiona cómo la tecnología, el estilo de vida y la gastronomía pueden contribuir al mejoramiento de la sociedad.

Relacionado