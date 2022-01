Son 51 títulos -entre series, películas y documentales- de Netflix en febrero de 2022. Así que no existe la mínima excusa de decir: “es que no hay nada para ver”. Tal vez el secreto está en animarse a disfrutar de algo nuevo, tal vez alguna sugerencia que nosotros le hagamos en este listado.

Por ejemplo, entre los favoritos para el segundo mes de 2022 están: La masacre de Texas, un clásico de terror; Spider-Man in to The Spider Verse, una joya de la animación; El estafador de Tinder, un documental no apto para susceptibles y Vikingos: Valhalla, la secuela de Vikingos donde 100 años después, surge una nueva legión de héroes que cambiarán la historia de sus tierras nórdicas.

Y si ninguna de estas producciones le suena, también encontrará propuestas emotivas como Madres paralelas, que cuenta la historia de dos mujeres que comparten un vínculo especial luego de dar a luz a la misma hora y en el mismo hospital. De este estilo, con un corte más histórico, puede ver Mi amiga, Ana Frank, una película que sigue la vida de Frank y Hannah Goslar, desde la ocupación nazi en Paises Bajos hasta los desoladores campos de concentración.

A continuación vea todos nuestros recomendados de Netflix en febrero 2022:

1. La pareja perfecta (1 de febrero)

Un hombre acepta salir con una sola mujer durante un mes sin enamorarse. ¿Podrá este mujeriego pasar la prueba? Una película del estadounidense Bille Woodruff que apela a la comedia situacional combinada con romance y giros visiblemente previsibles. Perfecta para ver cuando no quiere poner tanta atención.

2. Mi mejor amiga, Ana Frank (1 de febrero)

Basada en la amistad real entre Ana Frank y Hannah Goslar, desde la ocupación nazi en Ámsterdam hasta su desgarrador reencuentro en un campo de concentración. Una película de Ben Sombogaart, nominado al Óscar a Mejor Película Extranjera ​​por Twin Sisters (2002). De los mejores estrenos de Netflix en febrero 2022.

3. Oscuro deseo: Temporada 2 (2 de febrero)

Mientras Alma intenta rehacer su vida, un reencuentro con Darío revive su tóxico romance y despierta el lado más siniestro de él. Esta serie mexicana protagonizada por Maite Perroni como Alma y Alejandro Speitzer como Darío, mezcla el gancho de las novelas con el drama estadounidense. Una historia que vale la pena ver.

4. El estafador de Tinder (2 de febrero)

Un apuesto hombre engañó a sus víctimas y les quitó millones haciéndose pasar por un magnate de los diamantes. Hoy, algunas de estas mujeres buscan darle una lección. Este documental de Felicity Morris reza a los cuatro vientos: “no todo lo que brilla es oro”. En este caso: diamantes.

5. Murderville (3 de febrero)

Esta exitosa serie de la BBC tiene al excéntrico detective Terry Seattle en medio de una celebridades que debe investigar, luego de una serie de asesinatos en la élite. Una comedia oscura, con tintes criminales de improvisación. La serie fue creada por el comediante inglés Iain K. Morris, conocido por tener uno de los programas más exitosos de Reino Unido: London XFM.

6. A través de mi ventana (4 de febrero)

Raquel se enamora de su vecino pese a las objeciones de sus padres. Una atracción fatal inspirada en la popular novela juvenil de Ariana Godoy, escritora de best sellers para adolescentes que quieren experimentar el primer amor de una forma sana y divertida.

7. Inventando a Anna: Miniserie (11 de febrero)

¿Empresaria audaz o artista del fraude? Una reportera investiga cómo Anna Delvey engañó a toda la élite de Nueva York. Basada en una historia real y considerada una de las joyas de Netflix en febrero 2022.

8. Purasangre (14 de febrero)

Bajo la dirección de Noé Santillán López, esta película cuenta la historia de cinco hombres que roban 30 millones de dólares y deciden administrar el botín sabiamente para no ser descubiertos. Sin embargo, alguien comete un error que los pone al descubierto.

El guionista Francesco Papini hace un buen trabajo al crear arcos narrativos que evitan predecir el final de la película. Por otro lado, cuenta con una excelente banda sonora de Arturo Solar, productor de Mariah Carey y Christina Aguilera.

9. Perdona nuestras ofensas (17 de febrero)

La joven directora Ashley Eakin cuenta la historia de un joven que salva su vida de los nazis en medio de una persecución en busca de personas con discapacidades. Un drama crudo, que funciona para ver entre semana, después del trabajo.

10. La masacre de Texas (18 de febrero)

El infame y querido asesino de máscara (hecha con piel humana) vuelve en busca de una serie de amigos influencers que aceptaron el reto de empezar nuevamente sus vidas en un pueblo fantasma. Una secuela que no le llega a la primera versión de La masacre de Texas, pero que igual vale la pena ver entre los estrenos de Netflix en febrero 2022.

11. Madres paralelas (18 de febrero)

Dos madres solteras se hacen amigas cuando dan a luz el mismo día en un hospital. Desde ese instante, la conexión que comparten transforma sus vidas. Una joya de Pedro Almodóvar con Penélope Cruz y Milena Smit como sus grandes protagonistas. La crítica le ha dado 2.6 estrellas, pero nosotros esperamos que sea mucho mejor aquí en Latinoamérica. Cuéntenos qué le parece en nuestras redes sociales @dinersrevista.

12. No me mates (20 de febrero)

Mirta muere con su pareja de una sobredosis de drogas. Cuando despierta, sola, descubre que es parte de un violento mundo que desconocía hasta entonces. Una película que puede estar perfectamente inspirada en la realidad.

13. El peor inquilino del mundo (23 de febrero)

Historias reales de estafadores y asesinas que revelan algunas de las peores convivencias que se puedan imaginar. Un documental digno de ver con palomitas de maíz.

14. Una película de huevos (25 de febrero)

Toto sueña con llegar a ser un pollo, para lo que debe escaparse con otro huevo y una tira de tocino después de que los venden en un súper. Estamos seguros que los millennials se acordarán de aquellas épocas de huevocartoon, uno de los primeros éxitos virales de internet (al menos en Latinoamérica).

15. Vikingos: Valhalla (25 de febrero)

En esta secuela de Vikingos, 100 años después, una nueva generación de héroes legendarios surge para forjar su destino y cambiar la historia. De los grandes estrenos de Netflix en febrero 2022, bajo la dirección del maestro Michael Hisrt.

16. Spider-Man: Un nuevo universo (27 de febrero)

Después de que una araña radiactiva pica a Miles Morales, un grupo de chicos llega a Brooklyn de otra dimensión para enseñarle a ser el Hombre Araña. Por favor, vea la calidad de la animación y producción, sin contar con la historia de superación del viejo Spider-Man, que llega a salvar a Morales de sí mismo. Una joya con mensajes paralelos para adultos y niños.

