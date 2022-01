Georgina Rodríguez estrena su docuserie en Netflix

Con apenas 6 capítulos, Georgina Rodríguez promete conquistar a los fanáticos del fútbol y los negocios con su docuserie Soy Georgina, en donde revela los secretos mejor guardados de su relación con Cristiano Ronaldo, los medios de comunicación y las malas lenguas que han intentado afectar su relación con la super estrella lusa.

Rodríguez confiesa abiertamente que conocer a Ronaldo le cambió la vida. Eesto pasó exactamente a finales de 2016, cuando el jugador de fútbol entró a una tienda de Gucci en Madrid y vio a la argentina, nacida en Buenos Aires, atendiendo la zona VIP.

Un tobogán de emociones

Al ser una docuserie dirigida por el español Juampi Cofré (Mujeres ricas, Pesadilla en la cocina), encontrará ese tinte sensacionalista y de show que se suelen ver en los realities como Keeping Up With The Kardashians. Por ejemplo, en el primer capítulo de Soy Georgina, verá de cerca los excéntricos lujos que la protagonista se da desde que despierta hasta que duerme.

Por supuesto, también hay entrevistas con Cristiano Ronaldo, donde revela detalles extra futbolísticos y de intimidad sobre el amor, la familia y las relaciones públicas. Así como de sus hijos: Cristiano, Alana Martina, Eva, Mateo y los gemelos que vienen en camino.

“El jet facilita mucho la vida”

Como ejercicio audiovisual es una apuesta que apela al cliché, pero que vale la pena ver por el ascenso de alguien como Georgina Rodríguez, quien explica en detalle cómo pasó de tener nada a tenerlo todo.

“Las primeras veces que fui a la casa de Cristiano me perdí de lo grande que es. Iba a la cocina por agua y me tardaba media hora en encontrarlo”, dice Rodríguez en esta producción que ya está disponible en Netflix.

La influencer y empresaria también muestra su lado maternal en el que deja a sus hijos en el colegio, los atiende en casa y les ayuda a hacer la tarea. “Como mamá soy tremendamente amorosa y muy blanda con ellos. Los amo tanto que soy incapaz de ser estricta con ellos”, dice la argentina de 28 años.

Si le gusta el fútbol, los consejos de estilo de vida y las excentricidades de los famosos, no se puede perder esta serie, que al parecer tendrá segunda temporada, donde se hablará de su mudanza a Manchester, el embarazo de los mellizos y las pruebas superadas en su relación amorosa con el astro portugués.

