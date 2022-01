¿Cuál es la película animada que tiene 25 premios más que Encanto?

The Mitchells vs. The Machines o La Familia Mitchell vs. Las Máquinas cuenta la historia de una familia que recorre todo Estados Unidos para acompañar a su hija en su primer día de universidad. En el camino, se encuentran con el despertar apocalíptico de las máquinas, las cuales planean acabar con toda la humanidad.

Esta producción creada por los mismos animadores de Spider-Man into the Spider-Verse y el director Michael Rianda (Gravity Falls) no pudo participar en los Globo de Oro por estrenar en Netflix y no en una sala de cine. Por eso, luego de la premiación a Mejor película animada en donde Encanto se llevó la estatuilla dorada, las redes oficiales de la película de Rianda publicaron la siguiente imagen:

Más de 20 premios en historia y animación

The Mitchells vs. The Machines se muestra como una producción infinitamente superior a la de Disney. En Diners revisamos la cantidad de premios y comprobamos que todos sean verídicos.

Vea a continuación los premios por Mejor animación de esta película de Columbia Pictures; Sony Pictures Animation; Lord Miller Productions:

1. Atlanta Film Critics Circle (2021)

2. Austin Film Critics Association (2022)

4. Black Film Critics Circle Awards (2021)

5. Boston Online Film Critics Association (2021)

6. Chicago Indie Critics Awards (CIC) (2022)

7. Columbus Film Critics Association (2022)

8. Detroit Film Critics Society Awards (2021)

9. Greater Western New York Film Critics Association Awards (2021)

10. Hollywood Critics Association Midseason Awards (2021)

11. Indiana Film Journalists Association, US (2021)

12. Las Vegas Film Critics Society Awards (2021)

13. Nevada Film Critics Society (2021)

14. New York Film Critics Circle Awards (2021)

15. New York Film Critics, Online (2021)

16. North Carolina Film Critics Association (2022)

17. Oklahoma Film Critics Circle Awards (2022)

18. Online Association of Female Film Critics (2021)

19. Phoenix Critics Circle (2021)

20. Phoenix Film Critics Society Awards (2021)

21. Portland Critics Association Awards (2021)

22. Southeastern Film Critics Association Awards (2021)

23. St. Louis Film Critics Association, US (2021)

24. Utah Film Critics Association Awards (2021)

25. Washington DC Area Film Critics Association Awards (2021)

¿Qué podemos decir sobre estas premiaciones?

Claramente se trata de estatuillas estadounidenses entregadas entre 2021 y 2022 -la mayoría, cuando aún la película inspirada en Colombia no había sido estrenada-. Sin embargo, esto demuestra que The Mitchells vs. The Machines puede ser un gran contendiente de Encanto en los próximos premios internacionales, como los Óscar.

Por un lado, la producción de Sony tiene luz verde para participar en estos últimos premios, así sea una película de streaming gracias al cambio de reglas que tiene The Academy Awards por la pandemia. Por otro lado, los críticos que participan en estas justas de Nueva York, Las Vegas, Chicago y Boston, suelen ser los mismos para los grandes premios internacionales.

¿Realmente la historia es tan buena como la animación?

Para ser justos: no. Sin embargo, The Mitchells vs. The Machines utiliza una fórmula sencilla que apela al sentimiento familiar combinada con una historia conocida como el apocalipsis de las máquinas. En cambio su animación, es para ver una y otra vez.

La película de Sony es una obra de arte que combina acuarelas, ilustraciones manuales, texturas, animación clásica y 3D. Lindsey Olivares estuvo detrás de la producción de los personajes, los cuales se hicieron a mano y animaron sus trazos con varias tonalidades de acuarela para ofrecer más color y vida a los personajes.

También vale la pena destacar el uso de Katie Vision, es decir, las escenas en 2D en los que la protagonista cuenta en pequeñas historias de su vida o sus pensamientos. Aquí diferentes artistas de vfx y animadores unieron esfuerzos para literalmente animar figuras de papel.

La animación con diálogos

Los animadores se dieron la libertad de reaccionar a las improvisaciones de los actores de voz, quienes les ayudaron a crear secuencias más orgánicas y realistas, teniendo en cuenta que la familia Mitchells está inspirada en la del director Mike Rianda. Todos esos detalles sirvieron como gran influencia para enriquecer la película.

¿The Mitchells vs. The Machines es mejor que Encanto?

No podemos afirmar ni negar nada. Es cuestión de tiempo para que los premios y los críticos hablen sobre estas dos historias tan válidas y valiosas. Hay que esperar qué sucede y por supuesto lo invitamos a que desarrolle su propia opinión sobre el tema.

