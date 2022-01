“This Is Us es una experiencia catártica y emocional”: Mandy Moore

Rebecca Pearson es una joven hermosa que viaja y disfruta de las pequeñas cosas de la vida junto a su esposo Jack; es la madre de unos trillizos que ama incondicionalmente, pero que también lucha por tener tiempo para ella y seguir su pasión, el canto; la viuda que tiene que enfrentar el dolor de la pérdida y la soledad; es la abuela que padece de alzhéimer y que se convierte en el centro de la familia. Rebecca Pearson es todas y cada una de estas mujeres en This Is Us.

Este personaje, interpretado por la actriz Mandy Moore, y por el cual ha recibido una decena de premios y nominaciones, se ha robado el corazón de millones de televidentes que, a lo largo de cinco temporadas, han llorado, crecido y envejecido con ella.

Jack y Rebecca junto a sus tres hijos, Kevin, Kate y Randall, y sus parejas. / Foto: Cortesía Star+

Y es que el éxito de la serie de televisión norteamericana This Is Us fue inmediato desde que comenzó a emitirse en 2016 por el canal NBC. La historia, creada por Dan Fogelman, narra la vida de Jack y Rebecca con sus trillizos: Kevin, Kate y Randall.

La clave radica en los diálogos profundos, que tocan las fibras hasta de los más insensibles; en afrontar temas complejos, como la adopción, la anorexia, el aborto, la ansiedad o la identidad de género, y en narrar a través de tres líneas de tiempo la vida de sus personajes, que genera historias sólidas y con las que cualquier ser humano se siente en algún momento identificado y conectado.

Una devastadora enfermedad

En la quinta temporada, que acaba de estrenarse en Latinoamérica, Rebecca ya es abuela y sufre un fuerte deterioro cognitivo. “Creo que la parte más desafiante es que el personaje lo ha manejado con mucha gracia. Aunque estoy segura de que hay una gran cantidad de emociones complejas con las que ha tenido que lidiar, pues no deja de ser una situación muy dura”, asegura la actriz de 37 años.

Moore explica que es muy relevante para la audiencia lo que vive su personaje. “Es parte de la vida de millones de personas, ya sea porque estén enfrentando esta terrible enfermedad, porque tienen algún miembro de la familia que la padece, o son trabajadores de la salud”.

La actriz le enfatizó a Diners lo que los seguidores de la serie han intuido: “Creo que todos entendemos hacia dónde se dirige”, en referencia a la batalla de su personaje con el alzhéimer, y que podría morir en la sexta y última temporada. “La historia promete un desenlace emotivo. Sé que se ha tratado con cuidado y consideración, con gracia y respeto, que es la forma como manejamos los temas difíciles en el programa. Sin embargo, será bastante devastador, pues esta enfermedad lo es”.

Pero lo que a Mandy Moore más le ha fascinado de su personaje es haber vivido diferentes etapas de la vida a través de Rebecca Pearson. A lo largo de los 88 episodios, ella ha interpretado a la matriarca de la familia en casi una docena de edades distintas –desde mediados de sus veinte hasta sus ochenta–. Y considera que esa experiencia la ha preparado para enfrentar la realidad: “Cuanto más mayor soy, más cómoda me siento en mi piel. Por eso no quisiera pensar en regresar a ninguna edad que ya haya vivido”.

Mandy Moore interpreta a Rebecca Pearson, la madre de los trillizos. / Foto: NBC

Más música

Moore tuvo una gran carrera musical, primero a los 15 años como princesa de la música pop. Siendo una adolescente de repente se encontró de gira con los artistas juveniles más importantes de la música. Siguieron especiales en MTV y su propio programa de televisión, que culminaron en 2001 con un papel en la película El diario de la princesa.

A partir de ahí, Moore creció como actriz e interpretó diversos papeles, antes de consolidarse como una estrella de la televisión con su papel en This Is Us. En 2004 actuó como una estudiante cristiana intolerante y crítica en la comedia independiente Salvados; en 2006, como una concursante de talentos en la sátira American Dreamz y como Rapunzel en la película animada Enredados en 2010, por nombrar algunos.

Foto cortesía FOX Premium

A los 24 años contrajo matrimonio con el cantante de rock Ryan Adams. Sin embargo, dejó de componer y cantar por casi una década. Moore, quien se describe como “complaciente con la gente”, ha dicho en el pasado que luchó contra la inseguridad creativa y el abuso emocional de Adams. La pareja se divorció en 2016, año en el que debutó como Rebecca Pearson.

Hoy, Amanda Leigh Moore, quien nació el 10 de abril de 1984 en Nashua, New Hampshire, y creció en Orlando, Florida, vive en el sur de California junto a August, su bebé de diez meses, y su esposo, el roquero de la banda Dawes, Taylor Goldsmith, a quien agradece por ser su punto de apoyo para interpretar este personaje. “Sin él, hubiera sido mucho más difícil afrontar algunas situaciones emocionales muy fuertes que vive mi personaje”.

En 2020, además, lanzó un nuevo disco bajo el nombre Silver Landing; es muy activa en redes sociales, donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores, y respalda siempre causas de empoderamiento femenino.

En la serie, Milo Ventimiglia interpreta a Jack Pearson, un ejemplo como esposo y padre. / Foto: Cortesía Star+

¿Qué tanto va a cambiar la última temporada con respecto a las anteriores?

Creo que todavía, al estilo de This Is Us, tendremos flashbacks de momentos que vinculan el pasado con el presente. Entonces, por ejemplo, Jack (interpretado por Milo Ventimiglia) todavía es una parte muy importante de la familia y tocará las fibras del corazón de todos. Pero la última temporada profundizará más en la historia de la relación entre Rebecca y Miguel.

¿Qué sentimientos le trae llegar al final de la historia de la familia Pearson?

Desde mi perspectiva, pensar en el final del programa es muy extraño, porque se siente como si acabáramos de empezar. El programa cambió nuestras vidas, así que es difícil de imaginar. Y me pregunto, ¿a dónde vamos ahora? Simplemente, como actriz, pienso que nunca, jamás, habrá un trabajo como este. Es como un sueño sobre un sueño, un trabajo que se vive solo una vez en una carrera. Entonces, en ese sentido, me aferro a mi vida y voy a saborear cada momento de esta última temporada.

Moore debutó en su personaje de Rebecca Pearson en 2016. / Foto: Cortesía FOX Premium

Es muy complicado interpretar a una persona con alzhéimer. ¿Cómo decidieron abordar esta enfermedad?

El equipo de producción de This Is Us buscó la experiencia y el consejo de profesionales médicos; un neurólogo estuvo en el set para el episodio en el que a Rebecca le realizan las pruebas de diagnóstico, por ejemplo. Ya después yo me embarqué en mi propio viaje de descubrimiento para abordar esta parte desalentadora de la historia, porque no había tenido una conexión personal con el alzhéimer, así que estaba muy nerviosa por asegurarme de manejarlo de una manera correcta y responsable, y quería hacer toda la investigación posible.

¿Cómo se instruyó sobre la enfermedad?

Escuché pódcasts, miré documentales, leí libros y hablé con un par de neurólogos también. Tenemos la suerte de conocer una amplia gama de personas que ven nuestro programa, y ​​estoy segura de que muchas reconocen esto en sus propias familias. Esta historia en particular es un espejo para ellas. Por eso quise asegurarme de que todos los detalles fueran correctos.

Mandy Moore se ha puesto en la piel de Rebecca desde sus veinte hasta sus ochenta. / Foto: Cortesía NBC

¿Por qué esos mínimos detalles son tan importantes?

Porque ser parte de un programa como This Is Us, que tiene una audiencia ferviente, nos brinda la oportunidad de usar nuestra plataforma como un megáfono para hablar sobre la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento y la investigación del alzhéimer. Nuestro aporte es un grano de arena, pero resulta importante seguir creando conciencia. Quiero hacer cualquier cosa que sea útil para promover la conversación, llamar la atención sobre la importancia del tema y lograr que la gente, en especial las mujeres, comprendan sus riesgos y realicen los cambios necesarios en sus vidas para proteger su salud cerebral.

Las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de desarrollar esta enfermedad; además, representan dos tercios de los 16 millones de cuidadores de personas con alzhéimer en Estados Unidos.

¿Por qué cree que This Is Us ha logrado esa magnitud de audiencia en el mundo?

Vivimos en un mundo muy dividido, donde nos vemos obligados a elegir un lado o el otro todo el tiempo, y creo que esta serie siempre ha existido un territorio neutral. Esta experiencia catártica y emocional puede obligarnos a tener conversaciones incómodas, que a veces nos acercan como humanos y que, de una u otra manera, podemos ver reflejadas en nuestras familias.

La sexta y última temporada de This Is Us se estrenará en Estados Unidos este 4 de enero y en Colombia el próximo 6 de enero por Star+. / Foto: Cortesía Star+

Tras su larga pausa como cantante, ¿cómo ve el panorama musical?

Irónicamente, la televisión me llevó de regreso a la música. Tuve miedo y dudas sobre mí misma durante mucho tiempo, y hasta pensé que esa etapa de mi vida había terminado. Luego, mi personaje –que canta en el programa–, me devolvió al estudio de grabación y me hizo cantar en vivo frente al equipo. Se sintió tan bien recordarlo, que fue como una chispa que encendió ese fuego en mí de nuevo, al igual que tener una relación saludable y de apoyo con mi esposo, un gran compositor. Así que la música se mantiene en mi vida y seguiré cantando por mucho más tiempo.

También le puede interesar: Netflix, Fox o Amazon: en dónde ver This is us y 8 razones para hacerlo

Relacionado