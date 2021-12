La casa Gucci: amada por el público y odiada por la dinastía de la moda

La Casa Gucci

Ridley Scott

★★★★☆

A las ocho y media de la mañana del 27 de marzo de 1995, Maurizio Gucci –heredero del imperio de la casa de moda italiana– recibió tres disparos mientras entraba a su oficina en Milán. Dos años después, su exesposa, Patrizia Reggiani, fue arrestada por el asesinato.

Esta historia de la vida real llega a la gran pantalla con la dirección de Ridley Scott (Gladiador) para desempolvar uno de los más mediáticos dramas de la moda. La cinta recorre tres décadas de este imperio familiar marcado por el poder y la codicia.

El estadounidense Adam Driver (Historia de un matrimonio) protagoniza esta historia junto a Lady Gaga (A Star is Born) y un listado de estrellas que incluye a Jared Leto, Salma Hayek y Al Pacino. Todos han sido nominados o han ganado el Premio de la Academia.

De amores y odios

Basada en el libro The house of Gucci: a sensational story of murder, madness, glamour, and greed, de Sara Gay Forden, la película cuenta con una gran aceptación del público, una crítica agridulce y una molesta recepción por parte de algunos miembros de la dinastía de la moda.

Primero lo primero: el amor del público. Tanto en el portal de reseñas Rotten Tomatoes como en Google, la cinta tiene una aprobación del 83 % y el 84 %, respectivamente. Además, según un artículo publicado por el diario Chicago Tribune, La casa Gucci fue la tercera película más taquillera en Estados Unidos el fin de semana de su debut, donde recaudó 22 millones de dólares.

Luego viene la crítica, donde Lady Gaga ha sido la más beneficiada. Además de una nominación a Mejor actriz en los Globos de Oro, críticos como Peter Bradshaw del diario The Guardian afirman que la película le pertenece a la cantante. “Su carisma le da fuerza al film, una salsa arrabbiata de ingenio, desdén y estilo”.

Y aunque Owen Gleiberman escribió en la revista Variety que esta podría ser la mejor película del director desde Gladiador, Kevin Maher del periódico británico The Times considera que es su peor film desde The Counselor. Así las cosas, más allá de los calificativos que se balancean en extremos, Rotten Tomatoes le concedió un 61 % de aprobación, IMDb la calificó con 6,9 puntos sobre 10 y FilmAffinity con 6,4.

Foto cortesía Universal Pictures

Despreciada por la familia Gucci

A finales de noviembre, poco después del estreno de La casa Gucci, algunos integrantes de la familia emitieron un comunicado para expresar su inconformidad con la película, la cual consideraron “extremadamente dolorosa desde el punto de vista humano y un insulto al legado sobre el que hoy en día se erige la marca”.

De igual forma, el documento afirma que la producción “no se molestó en consultar a los herederos antes de representar a Aldo Gucci –presidente de la compañía durante 30 años– y a los miembros de la familia Gucci como unos matones ignorantes e insensibles al mundo que les rodea”.

Por último, critican que la película muestra a Patrizia Reggiani como “una víctima que intenta sobrevivir en una cultura corporativa masculina y machista» y que la memoria de los antepasados Gucci “no merece ser perturbada para escenificar un espectáculo que es falso y que no hace justicia a sus protagonistas”.

Y no es todo. Reggiani, quien salió hace cinco años de prisión, también declaró que se sentía molesta de que Lady Gaga no la hubiera contactado para conocer su postura frente al tema. Sin embargo, Gaga aseguró para la revista Vogue que no quería que nadie moldeara su pensamiento, por lo que ni siquiera leyó el libro en el que se basó la cinta.

“Solo sentí que realmente podría hacer justicia a esta historia si la abordaba con la mirada de una mujer curiosa interesada en un espíritu periodístico para poder leer entre líneas lo que estaba sucediendo en las escenas de la película. Esto significa que nadie me iba a decir quién era Patrizia Gucci. Ni siquiera Patrizia Gucci«, comentó la artista.

Foto cortesía Universal Pictures

¿El mejor papel de Lady Gaga?

Mucho antes de que le concedieran el papel protagónico, Lady Gaga ya había investigado por su cuenta la historia de los Gucci. Incluso más que el propio director, según él mismo comentó en una entrevista con The New York Times.

Una vez le dijeron que había sido seleccionada sobre nombres como Margot Robbie y Penélope Cruz, habló durante nueve meses con acento italiano, aun fuera de cámaras, para así meterse en el papel. Fue tanta su disciplina que por momentos pensaba y sentía más como Patrizia Reggiani que como ella misma, según le contó al mismo diario.

Todo este empeño fue el que impulsó a Ridley Scott a afirmar para el portal Sensacine que “Lady Gaga se preparó mucho más que ninguna otra actriz con la que he trabajado». Palabras mayores teniendo en cuenta que dirigió a la ganadora del Premio Óscar Charlize Theron.

A su vez, Gaga comentó que esta ha sido la mejor experiencia que ha tenido con un director. “Él ama a los artistas y algunos directores no lo hacen. Se aman a sí mismos”.

La película ya está disponible en todas las salas de cine del país.

También le puede interesar: Entrevista con Frances McDormand, protagonista de Nomadland

Adrián David Osorio Ramirez , redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales. Twitter @adriianosoriio adrian.osorio@revistadiners.com.co Correo electrónico: redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales.

Relacionado