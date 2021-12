“Colombia es responsable de que la salsa siga viva”: El Gran Combo de Puerto Rico

El cantante Jerry Rivas, integrante de la agrupación salsera El Gran Combo de Puerto Rico, se considera un músico frustrado. Al menos eso es lo que dice cuando habla de los instrumentos de cuerda que cuelgan en su pared: una guitarra, un cuatro puertorriqueño, un tres cubano y un ud italiano (similar al laúd). “No sé tocar ninguno, pero me gusta tenerlos ahí”, admite entre risas, pues fue gracias a ellos que empezó en la música.

Desde hace 44 años este hombre blanco y rubio es la voz oficial de la agrupación, algo que en un inicio no fue muy sencillo para él. Además de que entre chiste y verdad le decían que era “muy blanco” para sentir el son cubano, asegura que fueron meses muy complicados porque entró a reemplazar a Andy Montañez, la voz que identificó al grupo durante 15 años.

Sin embargo, en su mente sigue intacto el recuerdo de la primera actuación que hizo con la agrupación el 19 de abril de 1977, día que menciona en la entrevista y que recalca en la biografía de su página de Instagram. “Esa noche me marcó, nunca la olvidaré. Tenía 21 añitos y estaba muy nervioso. Jamás pensé que pudiera cumplir ese sueño y que pudiera sentir detrás de mí esa máquina que es El Gran Combo de Puerto Rico”.

Esa máquina, como la llama Rivas, seguramente lo ha puesto a bailar más de una vez al son de Un verano en Nueva York, No hay cama pa’ tanta gente, Brujería y Ojos chinos. Ahora, luego de 36 años, presentan un disco con 10 temas inéditos dedicados a la Navidad que se puede encontrar en todas las plataformas de streaming.

Hablamos con el cantante nacido en Tampa, Florida, sobre las riendas que está tomando la agrupación, su opinión sobre la influencia de otras corrientes musicales en la salsa y su concierto el próximo 8 de enero en la Feria de Manizales —que se llevará a cabo del 2 al 10 de enero de 2022—.

El Gran Combo de Puerto Rico fue fundado en 1962 por el maestro Rafael Ithier y desde entonces su música no ha dejado de sonar, ¿a qué le atribuye esta solidez?

Tratamos de llevar un mensaje que no sea hiriente, pero a la misma vez que sea alegre, jocoso y de pueblo. También se debe a que el grupo ya tiene un sonido que se identifica en la parte instrumental, antes de que siquiera cantemos. Creo que esa es la clave que ha tenido en cuenta Rafael al llevar el timón.

Además de la aceptación del público, son muy pocos los integrantes que han salido de la agrupación por situaciones personales, ¿por qué cree que la mayoría ha durado tanto tiempo en el Gran Combo?

El Gran Combo de Puerto Rico no tendrá los mejores músicos, ni será la mejor orquesta del mundo, pero yo considero que es un buen trabajo. Donde te tratan bien, no te tienes que ir. Creo que ese es uno de los motivos más grandes por los que seguimos unidos, porque es un buen trabajo, estás en lo que te gusta y te apasiona. Eso es importante.

¿En algún momento han pensado en parar y acabar con el grupo?

Eso se ha hablado. Se está hablando y se está llegando a un acuerdo. Pero si logramos que todos tengan la misma dirección que ha tenido Rafael por tantos años, creo que El Gran Combo puede durar un poquito o bastante más.

Han integrado varias personas jóvenes al grupo… ¿Aun así han pensado en que no va más?

Con la sangre nueva y con mucho talento que ha llegado al grupo creo que sí podemos seguir por el tiempo en que Dios nos lo permita.

Hablando de esa juventud, ¿qué opina de la evolución de la salsa y de la fusión con nuevos géneros?

Yo siento que los muchachos hoy en día no tienen el mismo apoyo que teníamos nosotros y se les hace mucho más difícil porque la juventud está interesada en otros géneros. Para ellos la salsa es música de viejos, así que si estos nuevos artistas los quieren atrapar deben hacer fusiones. Y es ahí cuando nosotros, los más tradicionalistas, criticamos que no se parecen a Tito Puente o a Héctor Lavoe, pero tenemos que aceptarlo porque hay mucho talento y no lo estamos apoyando.

La salsa tiene un problema con el pase de batón (sucesión de algo a otra generación) y estos muchachos que vienen con una nueva corriente y con frescura necesitan una oportunidad. Nosotros antes ni siquiera sabíamos tocar un instrumento y ya queríamos montar una orquesta, en cambio ellos están muy preparados musicalmente. Y si alguien puede dar fe de lo que estoy diciendo es Colombia, un país con un talento que no te imaginas.

En Colombia la corriente que tiene mayor fuerza en el momento es la salsa choke…

Claro, porque están obligados a hacerlo. Para llegar a la juventud necesitan buscar una fórmula, porque con la otra salsa más tradicional empiezan a compararlos. Tienen que reinventarse.

Su música “la baila el chino y la baila el suizo”, como dicen en la canción Sin salsa no hay paraíso. ¿Por qué creen que puede cruzar tantas fronteras sin importar el idioma?

Todo parte del ritmo. Y creo que la salsa le llega a todo el mundo así no entiendan el mensaje. Tuvimos una experiencia impresionante en Japón, donde la barrera del idioma es tan grande, pero ahí estaban bailando y tratando de cantar nuestras canciones. Pensábamos que en esos lugares solo iban a estar centroamericanos y sudamericanos pero, por ejemplo, cuando salimos al escenario en Rusia, solo había blancos de ojos azules haciéndole el coro a Azuquita pal’ café. Entonces sí, no hay barreras.

¿Cuando sacan una canción buscan convertirla en un clásico que recorra el mundo?

Tratamos de que le guste al público, que puedan asimilar nuestras canciones. Aunque eso no es muy sencillo. Hay canciones que llamamos “relleno” porque no las íbamos a incluir en el disco y terminaron siendo algunos de los éxitos de El Gran Combo.

¿Cómo cuáles?

Creo que uno de los ejemplos más grandes se llama Brujería. Llegó de última y nadie se sabía la letra. Tuvieron que llamar al compositor que vivía en San Francisco, California, para que la presentara en el estudio donde se estaba grabando. Ahí se revisó, se grabó y salió de una.

Me liberé es otra de las canciones que entraron de últimas en la producción. Fue tan solo media hora antes cuando decidieron que podía funcionar y la incluyeron.

Entre tantos momentos satisfactorios que han tenido a lo largo de su carrera, ¿hay alguno que destaque sobre todos?

No es porque esté hablando contigo, pero Colombia es muy importante para nosotros. Todos los eventos allá son inolvidables y es necesario decir que su país es responsable de que el género de la salsa siga vivo, siempre hemos contado con ustedes.

Hubo un momento muy bonito en la Feria de Cali donde compartimos escenario con la Orquesta Broadway. Cuando ellos cantaron Isla del encanto, que es un himno para nosotros en Puerto Rico, todo el mundo la coreaba. Yo no lo podía creer, esas son las cosas que te marcan. Además de eso nos encanta su cultura, sus lugares, el paisaje, la gente. Siempre los tenemos muy presentes.

El próximo 8 de enero estará con El Gran Combo de Puerto Rico en la Feria de Manizales…

Estamos locos por estar en la Feria de Manizales, nos encanta el clima de la ciudad y especialmente el público que es tan salsero. Toda la gente es muy chévere. Seguro que la vamos a pasar bien cantando las canciones que nos pidan. Es una bendición que después de tantos años se acuerden de ellas y que los papás y los abuelos les enseñen a sus hijos a escuchar nuestra música.

