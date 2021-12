En 2008, Yamid Amat le decía a un carismático niño de 14 años que era una “minita de oro”. Seguramente el periodista no tenía ni idea de qué tan ciertas podían ser sus palabras, pues aunque un año antes se había convertido en el ganador del Factor XS de Colombia, hoy los éxitos de Camilo no tienen comparación.

Con cinco Latin Grammy, una nominación a los Grammy anglo y dos álbumes de estudio, el joven artista inició en julio su primera gira a nivel mundial. Con Mis Manos Tour, este 9 y 10 de diciembre más de 10.000 espectadores podrán presenciar su primer concierto de tal magnitud en el Movistar Arena, en Bogotá.

Camilo recibió cuatro Latin Grammy y estuvo nominado en diez categorías. / Foto: Cortesía Paola España Press

“Se sentía muy raro vivir la gira en los primeros países que nos lo permitieron por motivos de pandemia y no estar en Bogotá. No queríamos que se acabara el año sin compartir tantas alegrías que teníamos pendientes”, comenta Camilo, quien tuvo que abrir una segunda fecha luego de que las boletas para la primera se acabaran en un solo día.

El arte de mutar para acercarse al origen

Aunque Camilo es ahora uno de los artistas más influyentes en América Latina y espera junto a su esposa Evaluna Montaner a su bebé Índigo, su sencillez y espontaneidad siguen intactas, algo que le atribuye a su familia y amigos. “Me empujan las alas cuando necesito volar un poco más y me jalan la pitica cuando estoy volando de más”, dice.

Gracias a ellos y a su esencia, cada día trabaja para que su música sea lo más elemental y artesanal que pueda. Aclara que la ‘elementalidad’ es un concepto muy diferente a la simplicidad, pues se trata de encontrar un lenguaje universal que genere confianza, por lo que, para él, las canciones con estos ingredientes “parecen las más fáciles, pero son las más jodidas de pescar a nivel creativo”.

A esto se suma uno de los pilares más importantes de su vida: la mutación. No habla de un cambio que lo aparte de lo que era, sino de mutar para acercarse a su origen, ese del que se siente tan orgulloso. “Mientras más me permito mutar me doy cuenta de que más retomo a mi raíz y a mi semilla. A Colombia, sus colores, sabores, acentos y ritmos. Me acerco más a mi sonido”.

Escribir para no olvidar

Una frase del poeta español George Santayana resuena en la cabeza de Camilo: “el que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Es por eso que canciones, experiencias y pensamientos van a parar cada mañana en su diario, el más preciado de sus objetos y ese que relee todos los días para ver cómo ha cambiado su vida. “Me acompañan a todo lado porque me permiten avanzar sin repetirme. No quiero ser ese testarudo que repite su historia porque no la conoce”, le contó a Diners.

Allí, incluso, escribe cartas para Índigo, que según él, son más una conversación consigo mismo, pues cuando piensa en cómo será de papá se vuelve “un ocho”. “Escribo con la convicción de que cambie mucho aquello que voy escribiendo día a día, sobre todo porque me da miedo repetir mis errores, pues aunque me siento orgulloso de ellos, me apasiona cometer nuevos”.

Foto: Cortesía Paola España Press

Mirar atrás para volar lejos

Con sus escritos no solo recuerda lo malo sino también los momentos que lo han hecho tan feliz, esos que le demuestran que está viviendo el sueño que tenía de chiquito. Por lo tanto es difícil hablar de Camilo sin echar un vistazo a sus inicios en el Factor XS, su paso por Bichos como presentador y su debut como actor en Súper pá y En los tacones de Eva.

Él lo sabe y se siente orgulloso de cada paso que ha dado. Sin embargo, destaca sobre cualquier otra cosa el gran apoyo de su suegro Ricardo Montaner en su proceso. “Fue y sigue siendo pieza esencial de mi carrera. Vio cosas en mi guitarra y en mis composiciones que ni siquiera yo mismo había sido capaz de ver antes. Me dijo ‘confía en tu sonido, tienes lo que necesitas. Confía en lo que eres’. Eso me cambió la vida”.

Un camino que apenas empieza

Todo ello lo ha convertido en la persona que es hoy. El que escribe cada una de sus canciones y que compone para los demás. El que ha cantado junto a artistas como Selena Gómez, Shakira y Shawn Mendes. Quien se sube descalzo a los escenarios con una gran sonrisa para mostrar lo mejor de nuestro país. El que se viste de forma descomplicada y que busca que cada objeto de su outfit transmita un mensaje: que la revolución más grande es el amor.

Con eso en mente, el otro año lanzará su nuevo álbum (Índigo fue la primera canción y la segunda sale en diciembre) y reanudará su gira por Colombia de una forma más pausada, para así recorrer la mayor cantidad de ciudades con su esposa y su bebé en brazos, con el objetivo de que toda ‘la tribu’ lo acompañe a celebrar sus innumerables logros.

