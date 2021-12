8 películas y series que desaparecerán de Netflix en diciembre 2021

Como cada año, Netflix en diciembre pierde grandes series y películas que ya son clásicos en todo el mundo. Las licencias expiran y la mayor empresa de streaming lo único que puede hacer es avisar hasta qué fecha van a estar disponibles. En Diners reunimos las que consideramos joyas del entretenimiento y de la producción que se pueden disfrutar hasta los últimos días de 2021.

1. El increíble mundo de Gumball (14 de diciembre)

La serie animada del director franco-británico Ben Bocquelet es una de las más aclamadas por la crítica mundial. A pesar de estar diseñada para un público infantil, los padres y adultos se enganchan rápidamente a esta historia, en la que hay mensajes ocultos diseñados para ellos.

Los chistes son frescos y mezclan lo mejor del mundo de la animación. Entre tanto, su banda sonora es electrizante y la familia Wattersons (los protagonistas) dejan lecciones de vida muy profundas como la importancia de vivir el presente y aprender a gestionar las deudas. Calificación imdb: 8.2.

Nueva plataforma de emisión: HBO Max.

2. Hora de Aventura (14 de diciembre)

Si Gumball descresta, Hora de Aventura hace lo suyo en proporciones bíblicas. La creación del estadounidense Pendleton Ward empieza con un concepto básico: diferenciar el bien del mal a través de Finn, un niño de doce años y su perro Jake. En el camino encuentran que muchas veces lo que llamamos malo no es así porque nos apresuramos a crear estigmas sobre otras personas.

Las primeras cinco temporadas son pletóricas, pero las otras cinco no tanto. De hecho la crítica acusó a Ward de dejar el proyecto en manos de otros creativos que arruinaron la historia. A pesar de todo, cuenta con una calificación en imdb de 8.6.

Sin embargo, Netflix en diciembre le tiene una propuesta similar que de seguro le gustará: se trata de Midnight Gospel.

Nueva plataforma de emisión: HBO Max.

3. Way back into love (23 de diciembre)

Tal vez en Colombia no somos grandes fanáticos de las novelas surcoreanas, pero Way back into love es uno de los grandes éxitos de toda Asia. La historia sigue a una taiwanesa que vuelve a su tierra natal luego de vivir un par de años en Estados Unidos, para hacerse cargo del hostal de su padre.

Aquí conocerá el verdadero valor de la familia, el amor y que siempre existe una solución para todo. Tiene una calificación en imdb de 6,4.

Nueva plataforma de emisión: VikiGlobalTV

4. La Mantis (28 de diciembre)

Una gran serie que nunca despegó. Esto fue lo que le pasó a La Mantis, que sigue la historia de Jeanne Deber, una asesina serial que ayuda a la policía a resolver asesinatos con sus mismos patrones de conducta. Y a diferencia de las otras series de policías y asesinos, esta mujer debe trabajar con su hijo, quien ahora es el detective a cargo de su caso.

Tiene una calificación de 7.4 en imdb y al tener solo seis capítulos se la puede ver en un fin de semana.

Nueva plataforma de emisión: Por definir.

5. El Grinch (29 de diciembre)

El Grinch no necesita carta de presentación. Esta joya de Ron Howard, como director y Jim Carrey, como estrella principal, nos ha regalado incontables risas y lecciones a través de un ser maléfico que pretende robarse la Navidad, no sin antes dejar que la pequeña Cindy Lou ablande su corazón.

Aunque su calificación en imdb sea de 6.2, es un éxito infaltable para celebrar las fiestas decembrinas.

Nueva plataforma de emisión: Amazon Prime.

6. Largo viaje hacia la noche (30 de diciembre)

Esta película china, de corte independiente, es una historia valiosa para rescatar en estos tiempos. De la mano del director Bi Gan, siga la vida de un hombre que vuelve a su tierra natal para buscar al amor de su juventud. Sin embargo, el cambio acelerado por la tecnología y el capitalismo hace que se pierda en un río de recuerdos nostálgicos. Calificación en imdb: 7.2.

Nueva plataforma de emisión: Por definir.

7. Grey’s Anatomy (31 de diciembre)

¿Qué podemos decir de Grey’s Anatomy? Que debe empezar ya, si quiere verse las 17 temporadas que componen a una de las series de médicos más famosas de todos los tiempos.

Siga de cerca la vida de la pasante Meredith Grey, quien con los años se convierte en una prometedora doctora con problemas personales y con su equipo de trabajo.

Calificación en imdb: 7.5 y una veintena de premios en los Golden Globes, Emmy, People’s Choice, WGA, Teen Choice y Young Hollywood Award, entre otras menciones.

Y si queda con guayabo porque se fue Grey’s Anatomy de Netflix en diciembre, la puede reemplazar con New Amsterdam una propuesta con dos temporadas que sigue al excéntrico doctor Max Goodwin.

Nueva plataforma de emisión: Star+.

8. Modern Family (31 de diciembre)

Colombia fue fan durante mucho tiempo de Modern Family, no solo por la aparición de Sofía Vergara, sino por las recurrentes referencias que incluía de último momento a sus diálogos.

La construcción de las familias y el amor entre ellas, hizo de esta serie, creada por Christopher Lloyd, Steven Levitan y Vali Chandrasekaran, una joya de la televisión que vimos debutar en FOX televisión y luego pasar a Netflix. Calificación en imdb: 8.4.

Nueva plataforma de emisión: Star+.

