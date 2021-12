Juan Galeano y Daniel Álvarez lograron llegar a un público joven que necesita con urgencia escuchar que estar sin pareja está bien (Himno de los solitarios); que el amor es místico, holístico, químico y psíquico (Amalia) y que todo lo bueno se hace esperar (Cuando quieras llegar). Diamante Eléctrico, que empezó con guitarras distorsionadas, es hoy la evolución a la que todos los amantes de la buena música están invitados a pasar.

Así lo demuestran los letreros de sold out de sus pasados conciertos en Bogotá; su gira por Estados Unidos con Café Tacvba y su nominación al Grammy Anglo a Mejor álbum de rock latino o alternativo por MLQMHH (2021). Sin contar su icónica presentación en la plataforma Tiny Desk que celebró la herencia latina, y en donde se vieron pancartas que apoyaban a los jóvenes colombianos que protestaron en contra del Gobierno Nacional.

Por romper los esquemas del rock and roll, por hablar con propiedad de la actualidad de Colombia y por la singular contracorriente que presenta Diamante Eléctrico, conversamos sin tapujos con Juan Galeano, productor, bajista, profesor de música y muchas cosas más.

¿Cuál considera que es el mayor acto de rebeldía de Diamante Eléctrico?

El mayor acto de rebeldía es tener una banda que se para todos los días a hacer música. Si se dan cuenta, ya son muy pocas las agrupaciones que hay en el país y no es que estemos contra la corriente, sino que más bien venimos de un mundo donde es mejor montar un proyecto como solista.

En los últimos años han hecho colaboraciones que nadie se imaginaba. Han cantando junto a LosPetitFellas, el mexicano Marco Mares e incluso con el Frente Cumbiero. ¿Los veremos en algún momento colaborar con un artista urbano?

Cada vez creemos menos en encasillarnos en un solo género. Siento que cuando la música es buena y las canciones excelentes, no importa de dónde venga el artista.

Si un man como Danny Ocean quiere colaborar, nosotros estamos dispuestos, incluso cantaríamos con Bad Bunny, porque no se trata del género sino de hacer algo que realmente admiramos y que nos guste.

Foto: Gustavo Martínez / @gustavomartínez.

¿Considera que la música que le hace apología a la tristeza puede llegar a deprimir?

Me enorgullece como banda que en los últimos años hemos recibido mensajes que dicen: “Hey me salvaron. Necesitaba cantar con ustedes en vivo, estaba pasando por un momento muy difícil”.

Y eso es algo que se ha vuelto muy recurrente y es que las canciones de nosotros se han vuelto terapia para mucha gente, y lo digo fuera del ego. Esas canciones tristes muchas veces son necesarias porque llegan en el momento justo y hacen sentir acompañada a la gente en su dolor.

Diamante tiene canciones para todo momento.

En el Tiny Desk hicieron toda una puesta en escena para apoyar a los jóvenes marchantes y en redes sociales son activos para hablar de política nacional. ¿Qué opinión le merece este gobierno?

Sin duda alguna este es el gobierno más canalla que hemos presenciado como adultos y eso que ya estamos grandes y vimos las atrocidades que hacían las FARC.

Es increíble ver tantas cagadas y que se sigan cubriendo las espaldas. Y eso para toda la política Latinoamericana, es una cloaca y esperamos que con el voto joven de 2022 podamos cambiar el rumbo de este país.

Háblenos de esa colaboración que hicieron con Aterciopelados y Superbanda Beck ‘s, una mezcla de bandas nacionales…

Aterciopelados es una banda referente a nivel mundial, siempre que viajamos nos preguntan por Andrea y por Héctor. Ahora tuve la oportunidad de producir una nueva versión de Bolero Falaz -con la Superbanda Beck’s- y fue realmente muy bonito hacer parte de ese colectivo de músicos colombianos como Monsieur Periné, Superlitio, Systema Solar, que le hacen homenaje a la banda más importante del rock alternativo colombiano.

Es que Aterciopelados es muy importante para nosotros. Además de ser una influencia directa en nuestra música, nunca se me va a olvidar cuando pelado prendía el televisor y veía en MTV la Caracas y a Andrea representando esa latinidad con la fuerza del punk y lo alternativo.

Si en algún momento un compositor como Omar Geles les ofrece una canción para su repertorio, ¿lo aceptarían?

Omar Geles es un gran compositor, pero no me identifico mucho con la gente que canta sus canciones, porque no hacen parte de nuestra realidad ni de cómo vemos la vida.

Sin embargo, Colombia y gran parte de los juglares tienen unos compositores increíbles y cantaríamos canciones de ellos sin ningún problema. Sean de Micho Sarmiento, Marquitos Micolta, Juancho Polo Valencia, Andrés Landeros. Todo eso hace parte de nuestro sistema musical.

¿Cuál es el secreto para romper la brecha musical y llegar a otra clase de público un poco más juvenil y romántico?

Somos una banda que se alimenta de lo que pasa todos los días. Siento que es algo que nos ha mantenido vigentes porque estamos a la vanguardia, no importa el género. En los últimos años si encontramos algo que nos gusta nos alimentamos de eso, no importa de dónde venga.

¿Qué recomendación le dan a nuestros lectores para que amplíen su repertorio musical?

Que escuchen de todo: jazz, punk, cumbia, currulao, bolero, tango, flamenco, música turca e internacional. Hay gente que no sale de la homogeneidad de la música latina que en los últimos años impuso el reguetón, porque ahora todo suena igual. Para nosotros es vital la retroalimentación con sonidos nuevos, son nuestra principal influencia.

