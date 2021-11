¿Cuando piensa en Colombia qué es lo primero que se le viene a la mente? Para los directores de la sexagésima película de Disney todo se resume en una palabra: Encanto.

Aunque en pantalla son apenas 98 minutos, llegar a las representaciones que ya puede ver en todas las salas de cine del país les tomó más de cinco años de investigaciones, numerosos viajes y hasta la creación de un Fideicomiso Cultural Colombiano conformado por arquitectos, botánicos, biólogos, antropólogos y expertos en música, vestuario y lenguaje.

5 years ago @ByronPHoward, @Lin_Manuel, @ChariseCastroS1, @yvettmf and I began a journey. 800 people @DisneyAnimation created miracles. Our cast lifted every frame. All of it only possible b/c of the family we now have in #Colombia. We love you. #Encanto is now yours. 💛💙♥️🦋✨ pic.twitter.com/Z6HJVGXDAx