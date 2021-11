Las series y películas imperdibles de Netflix para fin de año

Esta lista está diseñada con la información de la crítica especializada y las calificaciones de los espectadores, quienes a su criterio seleccionaron las producciones imperdibles de Netflix para finalizar el 2021.

Aquí encontrará las voces de los principales periodistas del New York Times, The Guardian y Hollywood Reporter. También ponemos a consideración de nuestros lectores el orden de estas historias que Netflix nos presenta para celebrar el fin de año:

1. Red Notice (Calificación 6,4, pero la más vista en la historia de Netflix)

Cuando las contradicciones no pueden ser más notorias, la película de Gal Gadot, Ryan Reynolds y ‘La Roca’ Dwayne Johnson es la más popular, emocionante y fácil de ver en todo el mundo.

Con explosiones y giros dramáticos predecibles, Alerta Roja confirma lo que ya sabíamos: estamos en busca de películas para ver sin ver, es decir, sin poner mucha atención. Así también lo asegura Beatriz Loayza de New York Times al afirmar que: “las actuaciones son demasiado somnolientas y superficiales para llevar a cabo muchos trucos y travesuras. Aunque el director (Rawson Marshall Thurber) nos dio un mundo sin poca construcción, vemos en pantalla un costoso blandir de poder entre las estrellas. Nada más”.

Pese a la demoledora crítica, la fórmula de poner a tres grandes protagonistas a compartir pantalla ha sido uno de los mejores aciertos de la plataforma. Según el mismo Netflix, en una semana Red Notice superó cualquier número de visualizaciones alcanzadas por una serie (El juego del calamar, 2021) o película (Misión Rescate, 2020) con 129.110.000. Lo pueden amar o detestar, pero sin duda hace parte de los imperdibles de Netflix para el fin de año.

2. Arcane (Calificación 9,4 estrellas, pero no tan popular al ser animación)

Arcane es el anime original de Netflix que trae a los espectadores el mundo de League of Legends, sí, el mismo videojuego que durante una década ha estado de moda y factura más de mil millones de dólares anuales.

Sin embargo, lejos de ser una apuesta de marketing, Arcane logra construir un universo de historias robustas que enganchan hasta al que no tiene ni la más mínima idea del videojuego en el que se inspiró.

Kate Sánchez, crítica y editora de Rotten Tomatoes cuenta que: “Arcane es como el arte clásico. La profundidad de color en cualquier escena es una pintura que cobra vida. Las secuencias de acción ofrecen una variedad de técnicas de animación de vanguardia que cada capítulo es un espectáculo visual”.

3. Cowboy Bebop (Calificación 6,6 estrellas, el regreso de un clásico mundial)

Es injusto comparar el anime homónimo que se estrenó hace 22 años con este remake de carne y hueso. Sin embargo, se trata de una apuesta que no todas las productoras del mundo están dispuestas hacer. En este caso, Netflix mezcló lo mejor de la ciencia ficción, el western (cine del viejo Oeste), cine noir (cine que evoca a crímenes y la decadencia humana), blues estadounidense y algunas referencias de James Bond para traer de regreso un clásico de la animación.

Mike Hale, crítico del New York Times, y quien se considera así mismo como un fanático de la versión clásica de la serie, asegura que: “Está bien. No es una vergüenza. Como broma, serie de acción de ciencia ficción episódica con efectos visuales en el nivel de adecuación cursi de Doctor Who, está incluso ligeramente por encima del promedio, aunque ese no es un argumento sólido para pasar 10 episodios”.

Entre tanto, destacamos el regreso de su banda sonora original, creada por Yoko Kanno, una de las compositoras japonesas más importantes del mundo del anime. Y la participación de André Nemec, como guionista, quien con su experiencia en Misión Imposible: Protocolo Fantasma, nos revela unas secuencias de acción para ver de pie. Lo que lo hace parte de esta lista de imperdibles de Netflix.

4. Don’t Look Up (Sin calificación, estreno 10 de diciembre)

Netflix hizo una apuesta enorme al reunir a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrecen, Melanie Lynskey, Timothée Chalamet y la emblemática Meryl Streep en una sola película que combina lo mejor de la comedia, el drama y la ciencia ficción: No mires hacía arriba.

La historia sigue a unos científicos que descubren un meteorito que puede destruir el planeta Tierra. De inmediato se ponen en contacto con las autoridades principales, medios de comunicación y líderes del mundo, y para sorpresa se dan cuenta de que no les importa. ¿Qué harán para salvar al mundo?

Esta intrépida historia es una de las clásicas críticas a la sociedad contemporánea del director Adam McKay, conocido por su trabajo en Vice, The Big Short y Anchorman, y quien no desaprovecha ni un segundo en pantalla para mostrar todo el talento de su elenco, como el de Streep quien interpreta a una presidenta al mejor estilo de Donald Trump.

Dave Itzkoff, crítico de New York Times, comenta sobre Don’t Look Up que: “Estoy seguro que vamos a ver uno de los mejores papeles de Streep. Ella combina la inexperiencia de George W. Bush, la sapiencia de Bill Clinton, el egoísmo de Trump y la vida célebre de Barack Obama”.

5. True Story (Serie para estrenar este 24 de noviembre)

De los imperdibles de Netflix, esta miniserie de siete episodios gira en torno a dos hermanos, uno estrella de cine y el otro comediante cuya vida es una constante de fracasos. El papel protagónico es de un Kevin Hart que se aparta de los chistes físicos y aburridos, y se encamina más a una retrospección de su vida personal.

“True Story es la historia de todo lo que puede salir mal en la vida de una persona que goza de triunfos momentáneos. El espectador verá los rincones más sombríos de un hombre con el orgullo herido, que tiene que cubrirse bajo una personalidad divertida y en ocasiones hirviente que desata una serie de eventos que desafían la lógica a la que nos obliga la sociedad”, reseña Daniel Fienberg para Hollywood Reporter.

6. Hellbound (Calificación 6,9, una nueva historia de Corea del Sur)

Netflix triunfó con las producciones traídas de Corea del Sur. En esta ocasión, hace lo suyo con Hellbound, una serie del fin del mundo en el que la humanidad sabe la fecha y hora de cuándo morirá en manos de criaturas celestiales, pero nada parecidas a los ángeles de la Biblia, sino a demonios peludos.

Hellbound ya se estrenó en Asia y Europa y se hizo un lugar en el top 10 de programas más vistos de la plataforma en 80 países en menos de 24 horas de su debut. Kaley Burke, de The Guardian, comenta que sobre esta serie de nuestro listado de imperdibles de Netflix que: “se centra en acciones gráficamente violentas del equipo de demonios y apela a la razón de supervivencia de los espectadores. Una forma que ya sirvió en Parasite y The Squid Game”.

7. tick, tick… BOOM! (Calificación 8,1, una comedia sugestiva e hilarante)

Si usted es de los que le huye a los musicales, tick, tick…BOOM! lo hará cambiar de opinión. Esta historia está inspirada en la vida del compositor de obras Jonathan Larson, quien trabaja como camarero en Nueva York mientras escribe Superbia, el supuesto musical que lo volverá en un respetado artistas de los Estados Unidos.

A medida que se acerca su cumpleaños número 30, Larson se ve presionado por su novia para buscar un empleo de verdad, mientras que su amigo Michael ha renunciado a sus sueños para vivir el sueño americano. Todo esto está interpretado musicalmente de la mano de Lin-Manuel Miranda y el guionista Steven Lavenson, quienes llamaron a Andrew Garfield para interpretar el papel de Larson, quien aseguró a Collider que este era el papel de su vida.

Peter Bradshaw, de The Guardian, asegura que esta puesta en escena es: “Una historia sin final feliz donde solo la creencia que el trabajo interminable algún día valdrá la pena. Garfield, por su parte, está siempre encantador, activo y buscando la inspiración creativa, a la vez que está al borde del agotamiento y la desilusión. ¡Brillante!”.

8. El ejército de los ladrones (Calificación 7,4, acción para ver en un fin de semana)

La fórmula de ladrones que simpatizan con el público sigue en tendencia. Para cerrar este listado de las producciones imperdibles de Netflix, tenemos El ejército de los ladrones con Zack Snyder como escritor original de la historia, guion de Shay Hatten (John Wick 4, 2022) y la dirección de Matthias Schweighofer (Thor, 2011).

Esta historia sirve como precuela de El ejército de los muertos, en donde un grupo conformado por los mejores ladrones de los Estados Unidos, deben infiltrarse a Las Vegas, plagada de zombies, para vulnerar la caja fuerte más grande del mundo. En esta ocasión volveremos a ver una reunión de expertos con diferentes habilidades en una competencia para elegir al mejor.

En palabras de Calum Marsh, de New York Times: “La película no trasciende de sus propios clichés y es bastante predecible. A pesar de los chistes flojos, es una película de acción que tiene el sello de Zack Snyder y muy seguramente trascenderá más allá del estreno”.

