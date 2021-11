Pescao Vivo: “Tenemos letras de fe, esperanza y amor”

Perra, de J Balvin, es una canción que se viralizó por su polémico mensaje. Incluso en Change.org hicieron la petición para eliminarla de todas las plataformas de música. Una acción poco efectiva que se repite con el paso del tiempo: mientras más la denuncien, mejor le va. Y no es una cuestión del género musical, pues le pasó lo mismo a otros éxitos como Praying de Kesha; If I were a boy de Beyoncé o Till it happens to you de Lady Gaga, a las que también pidieron eliminar de emisoras e internet.

Se puede decir que es una pérdida de tiempo estresarse por letras que promueven la infidelidad, el engaño y la violencia doméstica. De hecho, su boom mediático solo hace que crezcan y no pasen desapercibidas de los jóvenes ávidos de música nueva.

Por fortuna existen bandas como Pescao Vivo que tienen un mensaje sano y oportuno para estos tiempos donde la soledad, la tristeza y el abandono emocional son el pan de cada día. “Nosotros traemos folclor latino, con beats y letras de fe, esperanza y amor de una forma creativa que llegan al corazón todo el mundo”, comenta Giovanny Olaya, compositor de todas las canciones de esta banda bogotana con 14 años en la escena musical.

El Pescao está más vivo que nunca

Con una carrera influenciada por el cristianismo y la música de Carlos Vives, Pescao Vivo ha sabido sortear a un público híbrido entre la escena gospel y secular -toda música que es ajena a prácticas religiosas-. Para la muestra está el concierto Hola Colombia, en el que hacen parte del cartel principal junto a Grupo Niche, Tito Nieves, LosPetitfellas, Juliana Velásquez, entre otros artistas que celebrarán la llegada de Amazon Music al país.

“Pescao Vivo ha estado en escenarios seculares y comerciales desde el principio. Eso nos hace sentir motivados para llevar un mensaje que quite el miedo del corazón”, cuenta Olaya, quien recuerda la participación de la banda en diferentes conciertos de emisoras nacionales como el Rock al Parque e incluso del tour de despedida de la banda chilena La Ley.

Justamente los bogotanos tienen una de las bandas con más recorrido en la escena nacional e internacional. A ritmo de gaitas, tamboras, beats electrónicos, guitarras y batería, los podrá escuchar este 25 de noviembre, a través de este concierto virtual de Amazon Music. Para entrar haga clic aquí.

Surfeando la ola con Pescao Vivo

Con su voz aguda y acento bogotano, Olaya revela un poco de lo que será este concierto de Amazon Music. “Vamos a cantar varios temas del nuevo álbum Desde el acuario y Tu fan number one, una canción del álbum que lanzamos en 2019, más otras canciones sorpresa que mezclan la escena acústica con sonoridades electrónicas”, comenta.

Es este punto, donde la música cristiana no se debe mezclar con la del “mundo”, es casi inevitable preguntarle a Olaya por la crítica que ha recibido de los artistas gospel, los cuáles no suelen compartir su escenario. Con una sonrisa de oreja a oreja, el compositor de Pescao Vivo responde que la banda siempre responderá con parábolas modernas que hablan de esperanza sin entrar en la religiosidad.

“Eso pasa en la canción Voy surfear la ola en donde le decimos a la gente que así como con tablas podemos dominar las olas, con fe dominamos los problemas de la vida. Es un mensaje oportuno para creyentes y no creyentes”, comenta.

Letras constructivas

A diferencia de otros artistas, que necesitan de 10 productores para componer una canción, Pescao Vivo realiza un trabajo orgánico, que a través de vivencias personales, llegan a una composición con la que el público se pueda sentir identificado.

“Antes de empezar la banda escribí muchas de las canciones porque mi hermano cayó en las drogas. Duró cuatro años ahí y gracias a las oraciones de mi mamá, los correazos de mi papá y este mensaje, él salió de ese infierno”, comenta Olaya.

Esta coherencia la han visto otros artistas como Mario Muñoz, subcantante de Doctor Krápula, quien con sus diferencias en ideologías sociales y religiosas, participó de Nada Haremos, una de las más recientes canciones de Pescao Vivo.

“Tenemos una amistad de 14 años, hemos tocado en mil festivales y con esta canción demostramos que la música genera vínculos que unen a dos mundos tan diferentes. Es un placer tener a este tiburón (Mario) llevando este mensaje que invita a nadar contra la corriente en estos tiempos tan difíciles. Realmente es un mensaje muy profundo”, comenta Olaya.

El secreto para mantenerse en la escena musical

“Tenemos claro que el talento nos puede llevar a donde nuestro carácter no nos puede mantener. En la vida hay que tener una misión, sin importar lo bueno o malo que suceda, porque es ahí donde somos moldeados”, recuerda Giovanny Olaya.

Por otro lado, recuerda que Pescao Vivo no necesita usar letras con connotaciones negativas para sobresalir en la escena musical de Colombia. Ni tampoco tratar temas negativos, pues de la mano de Dios han logrado llegar al lugar en el que están.

“Yo ví como Dios hizo un milagro con mi hermano y he visto cómo ha tocado el corazón de cientos de personas. Con nuestras letras queremos hablar de los desafíos que existen en la vida y de la forma en cómo podemos sortear los problemas de una forma creativa y contemporánea”, concluye Olaya.

¿Qué es Pescao Vivo?

Pescao Vivo está conformado por Gerson Pinzón, baterista; Iván Olaya, guitarrista; Efrén Palacio, percusión, Heider Cuadrado, bajo y Giovanny Olaya, voz. Es una banda colombiana que mezcla rock con instrumentos colombianos y sintetizadores. Aunque la banda nació en 2001, no fue sino hasta 2007 cuando lanzaron su primer álbum homónimo.

Este trabajo discográfico del que se resaltan canciones como El Paraguas, El Rancho, Se me olvidó, llevó a Pescao Vivo a tener reconocimiento internacional y ganar diferentes premios como el Premio Shock a mejor banda fusión, el Praise Music Awards a mejor canción rock cristiano, entre otras distinciones.

