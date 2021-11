Cuando una canción lo hace levantarse de su silla es ¿Porque se siente identificado con la letra? ¿Por su combinación de ritmos para bailar? o ¿Por los recuerdos que se le vienen a la cabeza? En El Parrandero, de Sin Ánimo de Lucro, pasa todo a la vez. Gracias a su triunfal regreso, luego de 10 años de ausencia, los latinos pueden disfrutar de este pop urbano que reúne a tres generaciones de artistas que representan lo mejor de la música colombiana.

De la mano del legendario Carlos Vives y los jóvenes colombianos JBot & Tuti, Sin Ánimo de Lucro hace vibrar los corazones de los fanáticos que se quedaron anclados a aquella época en donde el pop colombiano mandaba la parada en las principales emisoras del país. De ahí que ya tenga más de un millón de visitas en YouTube, a seis días del estreno oficial.

“Saludos desde la India, esta canción me hace llorar de la felicidad”. “Qué gran emoción volver a escuchar a Sin Ánimo de Lucro, esta canción marcó mi vida”. “Me la pasé de fiesta con la primera versión. Estoy seguro que pasará lo mismo con este remix”. Estos son algunos de los comentarios del público, que definitivamente dan el visto bueno al regreso de la banda colombiana.

La evolución de Sin Ánimo de Lucro

Aunque se trata del relanzamiento de un clásico rumbero, El Parrandero revela la evolución musical de cada integrante de la banda. Ya no es tropipop, sino una mezcla de sonidos actuales con la participación de referentes musicales que cobijan a un público diverso y con ganas de escuchar más de esta apuesta de Sin Ánimo de Lucro.

En Diners conversamos con Juan Felipe Samper y Camilo Rivera sobre el regreso triunfal de la banda, el secreto musical de El Parrandero, las redes sociales y el futuro de Sin Ánimo de Lucro:

¿Qué los hizo volver a Sin Ánimo de Lucro?

Camilo Rivera (C.R): ¡La pandemia! Hace 10 años cada uno decidió empezar un rumbo diferente: Samper se hizo solista; Santi (‘Tino’ Restrepo) armó un proyecto de música electrónica y yo monté una banda de rock (Consulado Popular). Cada uno estaba contento, pero la pandemia nos hizo parar, reflexionar y analizar nuestra vida.

Juan Felipe Samper (J.S): Todos llegamos a la conclusión de que Sin Ánimo de Lucro había sido el capítulo más hermoso de nuestra vida. Eso pasó en marzo de 2020 y decidimos volver con El Parrandero, en compañía de Carlos Vives. ¡Un sueño hecho realidad!

Camilo Rivera: Y ojo porque de aquí en adelante tienen Sin Ánimo de Lucro para toda la vida.

¿Por qué volver con El Parrandero?

J.S: Parece una elección obvia, pero al principio pensábamos sacar música nueva. Sin embargo, nos dimos cuenta que esta canción es un himno de la parranda a nivel nacional e internacional. A donde vayamos la gente se enfiesta y Carlos Vives, que es semejante influencia para nosotros, se unió al proyecto y le dio un nuevo aire. Es impresionante.

C.R: Además El Parrandero es como el Pibe Valderrama. Nos hizo pasar momentos espectaculares y de mucha alegría. Recuerdo que cuando la lanzamos en 2006, la gente nos decía: “oiga es que yo soy el parrandero, ustedes me plasmaron ahí”.

¿Qué tuvieron que hacer para reunir a Carlos Vives y JBot & Tuti para interpretar la nueva versión de El Parrandero?

J.S: Le doy el crédito a Cami porque llamó a estos jóvenes que son la nueva generación del pop colombiano y que nos recuerdan mucho cuando teníamos esa edad y esa inocencia de hacer música para pasarla bien. Ellos vienen con una propuesta fresca y nos dictan el camino a seguir.

C.R: Y con Carlos fue realmente fácil. Para nuestra sorpresa todo se dió de forma muy orgánica y él no expresó esa alegría de participar. Realmente hacer este remix nos recordó que Sin Ánimo de Lucro empezó muy al natural porque a la gente le gustó nuestra música por las razones correctas y no por cuestión de publicidad o algo parecido.

¿Y qué nos pueden decir sobre la participación del mítico acordeonero Egidio Cuadrado?

C.R: Eso es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Yo soñaba con este momento pero no sabía que se me iba a cumplir. Muchos no lo saben pero la primera canción que aprendí en acordeón fue gracias al maestro Egidio. Recuerdo estar dos días seguidos en la sala de mis papás escuchando la canción Jaime Molina para sacarla ‘a oído’. Luego pasé otros cinco años escuchando todo lo que tocaba. Él no lo sabe pero fue mi mejor profesor y ahora tocar con él me hizo muy feliz.

Vean el video y se darán cuenta a lo que me refiero. Ah y no se les olvide que va a recibir el Grammy Latino por toda una vida dedicada a la música. ¡Maestro!

¿Cómo creen que la experiencia de solistas alimente a este nuevo Sin Ánimo de Lucro?

J.S: ¡En todo! Por fortuna cada uno de nosotros se especializó en diferentes géneros y tuvimos la oportunidad de ser libres. Fíjate que Cami creó una banda que participó en el Vive Latino, el Rock al Parque y en Estéreo Picnic, y eso no lo hace cualquiera.

Además de compartir con Justin Bieber, yo trabajé junto a Diamante Eléctrico, Santiago Cruz, Fonseca, Adriana Lucía, Morat, es decir, un montón de colegas tan diferentes que te hacen crecer como artista.

Este es el momento de mostrar que nosotros somos mucho más que El Parrandero y que el colombian pop. Estamos seguros de llegar a la escena musical con bastante madurez.

¿Se puede decir que no hay mejor momento para que vuelva Sin Ánimo de Lucro?

J.S: ¡Sin duda! No hay mejor momento para volver, pero porque la pandemia nos enseñó que no hay mejor momento que el ahora.

No podemos dejar pasar esta oportunidad. No podemos dejar en un cajón aquellas ideas y canciones que nunca se hicieron. Hay que aprovechar cada momento. Incluso para coger a esa persona y decirle todo lo que quiere con ella.

De hecho, la nueva versión de El Parrandero estuvo lista unos meses antes y a mí ya me empezaba a dar urticaria porque no salía rápido. Y todo era por la incertidumbre del futuro, de saber si para este momento iban a estar abiertos los escenarios. Lo mejor de esto es jugársela y ver qué se hace en el camino.

¿Qué se viene para el futuro de Sin Ánimo de Lucro?

C.R: Tenemos claro que no venimos a hacer el tropipop de hace 10 años, tenemos claro que queremos sonidos actuales como se escuchan en la nueva versión de El Parrandero.

J.S: En un futuro cercano la gente escuchará los 10 años de experiencia de cada uno de nosotros. Así lo van a hacer en giras por ciudades, municipios y pueblos. Esperamos cubrir todo el territorio nacional. De momento, tenemos un concierto en Miami en diciembre para arrancar con mucha ilusión y tener Sin Ánimo de Lucro hasta el final de todo.

