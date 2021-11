Llegó el día de la ceremonia de premiación de los Latin Grammy 2021, que se llevará a cabo este 18 de noviembre en el MGM Grand Arena de las Vegas, Nevada. Por supuesto, muchos nombres colombianos encabezan la lista de los nominados. Están presentes en 22 de las 53 categorías, siendo Camilo el artista con más menciones (10).

En esta ocasión quisimos resaltar el trabajo musical de tres artistas presentes los Latin Grammy 2021: la bogotana Paula Arenas que con cuatro nominaciones se convirtió en la mujer con más menciones este año, la emblemática banda de rock Aterciopelados que tiene dos nominaciones y Orquesta Filarmónica de Medellín y Tú Rockcito, primera banda de rock infantil en Colombia.

Aterciopelados

Tropiplop

Independiente

Tropiplop es una tira cómica. Una reacción onomatopéyica de asombro y extrañeza frente a una realidad inesperada que desconcierta, es un “destapabocas” en tiempos de tapabocas.

Este disco, producido y grabado por Héctor Buitrago, Andrea Echeverry y Leonardo Castiblanco, reúne quince canciones irreverentes en las que a través del humor se critican la corrupción y la indolencia de Latinoamérica. Con letras como “Yo soy la antidiva, no soy capaz de hacer dieta, me da mamera el gimnasio y siempre me sale mal”, fueron nominados a mejor álbum de música alternativa y mejor canción alternativa en los premios Grammy Latinos 2021.

Vea tambien: Marianna Piotrowska compartió con Diners sus canciones favoritas

Orquesta Filarmónica de Medellín y Tú Rockcito

Tú Rockcito Filarmónico

Comfama

“Parecen pasos de un gigante, suena profundo, de voz muy gruesa y en la orquesta es el más barrigón”, dice una de las adivinanzas de Tú Rockcito Filarmónico, el disco de la banda de rock infantil Tú Rockcito y la Orquesta Filarmónica de Medellín, nominado como mejor álbum de música para niños.

Son once canciones que cuentan historias y ponen a jugar a quienes las escuchan. Estos temas están dirigidas por Juan Pablo Heredia y tienen arreglos de Jesús David Caro.

Paula Arenas

Mis amores

Do Re Millions, LLC

“Grabemos unos demos”, le dijo Paula Arenas a la productora María Elisa Ayerbe un día. Esos demos hoy suman cuatro nominaciones a los premios Grammy Latinos. Álbum del año, canción del año, mejor álbum vocal pop tradicional y grabación del año.

Mis amores es un EP con canciones íntimas en las que Arenas habla de su familia y su hijo que nació en pandemia. “Bajo la sombra de un león, la vida cambia para siempre, ruge en la selva un corazón, que vino a hacerme fuerte”, dice la canción que escribió para él.

También le puede interesar: Latin Grammy 2021: Estos son los colombianos con más nominaciones

Relacionado