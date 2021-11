Comienzos de los años noventa. Tres días de vacaciones navideñas con la reina Isabel de Inglaterra y su familia en la casa de campo de Sandringham, en Norkfolk. ¿Qué podría salir mal? Para la princesa Diana de Gales fue unos de los momentos más duros, porque ya atravesaba una crisis con su esposo, el príncipe Carlos, y ella parecía estar a punto de quebrarse en mil pedazos.

Justo ese instante decidió retratarlo el director chileno Pablo Larraín (Jackie) en Spencer, película que debutó en el pasado Festival Internacional de Cine de Venecia con un guion escrito por el inglés Steven Knight (Peaky Blinders) y que se espera en las salas de cine de Colombia para enero próximo.

La joven actriz Kristen Stewart (Crepúsculo) fue elegida para interpretar a la princesa de Gales en esta “fábula de una tragedia verdadera”, como se anuncia la película. Ella misma sabe que el público tiene grandes expectativas sobre su interpretación de esta mujer, un ícono mundial, considerada una noble filántropa y quien, además, tenía gran carisma.

“La película sucede en tres días y es una imaginación muy poética de lo que podría haber sentido Diana Spencer, en lugar de dar nueva información”, afirma Stewart, quien enfatiza que el desafío más grande fue lograr su acento. “Resultó intimidante porque la gente conoce esa voz, tan distinta y particular”, dice.

La estrella escuchó grabaciones de la voz de la princesa mientras se iba a dormir todas las noches en los meses previos a la filmación. “Es una de las historias más tristes que jamás haya existido, y no quise solo interpretar a Diana, quise implícitamente conocerla”.

La investigación sobre su vida fue clave ya que la actriz, nacida en abril de 1990, no recordaba mucho de cuando la princesa estaba viva. Stewart tenía 7 años cuando ocurrió el accidente automovilístico de 1997 en París, que terminó con la muerte de la princesa a sus 36 años. “Era muy joven, no sabía lo que estaba pasando, pero ahora es difícil no sentirme afectada”, explicó.

Tres minutos duró la ovación tras el estreno de la cinta en Venecia. / Foto Pablo Larraín, cortesía Diamond

Stewart sabía que este sería el papel de su vida. “Lo supe incluso antes de leer el guion. Pero, a primera vista, pareciera no tener sentido, sobre todo porque soy una extranjera para los británicos. No soy del Reino Unido y no tengo experiencia o conocimiento particular de la familia real. Así que interpretarla fue como una especie de borrón y cuenta nueva. Absorber su carácter fue algo que sentí de una manera muy instintiva”.

Al comenzar a hablar sobre la princesa con Pablo Larraín, ¿qué cruzó por su mente?

Cuando hablé con Pablo todavía no se había escrito el guion, y él me dijo: “¿Alguna vez has considerado interpretar a Lady Diana? Voy a hacer una película y creo que deberías ser tú”. Yo pensé que estaba completamente loco. Acercarse a una persona inimitable me parecía un tanto truculento, porque todo el mundo tiene una versión de ella. Todas son diferentes y algunas piezas de ella no encajaban en absoluto (…)

Creo que el guion está escrito de manera concisa y muy cerca de los detalles de la historia. A juzgar por lo que conocí de Diana, ella tenía muy poco control sobre su vida y nadie fue incondicional, nunca. Todo ocurrió entre una y otra negociación. Los altibajos fueron similares, ella era la persona más querida en todo el mundo y la más rechazada al mismo tiempo. Realmente, era una locura vivir de esa forma.

¿Por qué cree que tenía ese poder sobre los corazones de las personas en la vida real?

Creo que es algo con lo que ella nació. Hay personas que están dotadas de una energía innegable. Lo triste es que, paradójicamente, se sintió muy aislada y sola. Ella hizo que los demás se sintieran acompañados por esa luz que emanaba (…) pero creo que estaba desesperada por revelar algo en un entorno impregnado de una energía que sentía extraña. Al mirar sus fotos, incluso un pequeño videoclip, siento que el suelo temblaba y no sabes lo que va a pasar (…) Ella era una mujer brillante, que ya iluminaba su vida en una casa en llamas.

A Stewart se suman actores como Timothy Spall, Jack Farthing y Stella Gonet. / Foto Pablo Larraín, cortesía Diamond

Diana sigue siendo un ícono en muchos niveles, también en el mundo de la moda. ¿Qué le gusta de su estilo y cómo piensa que aún influye en tantas mujeres?

Creo que existe un hilo conductor en el mundo de la moda que es ayudar a crear un sueño, una forma de ser, una aspiración. Pero creo que, incluso cuando Diana se veía más hermosa, también sentía que podía quitarse los zapatos, caminar descalza, preguntarte cómo estás, tocarte la cara, ser honesta. Es difícil hacer eso cuando te balanceas sobre los talones y parece que nadie puede acercarse a ti. Ella realmente pudo estar allí, tan presente donde quiera que estuviera. Creo que eso es lo que más me gusta de ella.

Y con respecto a lo que usaba, no me importa, a pesar de que tenía un increíble sentido del estilo, creo que sabía usar la ropa como una armadura, pero al mismo tiempo estaba constantemente disponible y visible, no podía esconderse, llevaba su corazón en la manga y eso para mí fue lo más genial que hizo.

A nadie se le puede enseñar a ser famoso. Y se puede ver ese momento en la película cuando Diana habla de estar bajo el microscopio. ¿Cuánto resonó eso en su vida personal?

Bastante, guardando las diferencias. Es una pregunta difícil porque ella en su momento fue la mujer más famosa del mundo, la más fotografiada. Eso es algo que se dice de ella. Y yo he tenido un nivel alto de eso, pero no se acerca a esa monumental representación simbólica de todo un grupo de personas, un país entero y luego, el mundo.

Entonces, mi experiencia con la sensación de que no tienes control sobre una situación es que realmente no puedes controlar las opiniones de todos sobre ti.

El chileno Pablo Larraín confirma su experticia en las películas biográficas después de Jackie y Spencer. / Foto Pablo Larraín, cortesía Diamond

¿Cómo se afronta, entonces?

Creo que cuando sabes que en un artículo se publica que dijiste algo incorrecto y no hay forma de corregirlo, hay que, simplemente, volver a encarrilarse. Esa idea de que tal vez tuviste cinco minutos en los que alguien pensó que no te habías conectado con ellos y han tenido esta mala impresión de ti… pues he querido volver un millón de veces todos los días y decir ¿podemos rehacer esa entrevista? (risas).

Porque se quiere mostrar el mejor ángulo público…

Uno solo piensa en una cosa: no dije lo correcto. Imagina cómo fue eso para ella, imagina sentirte acorralado hasta ese punto, en algún momento te vas a enterrar los dientes porque eres un animal. Y es natural y normal.

Siento que todos creen que la conocen, porque ese fue su talento y lo hermoso de ella: fue accesible, te sientes su amigo, sientes que es como tu madre. Pero, irónicamente, era la persona más desconocida y alguien que nunca quiso estar sola. Algunas personas son buenas en eso, otras lo odian, ella quería esa conexión, quería personas en su vida y fue la mujer más aislada, al menos durante lo que imaginamos en esos tres días.

La diseñadora Jacqueline Durran (Orgullo y prejuicio) fue la encargada del vestuario de Spencer. / Foto Claire Mathon, cortesía Diamond

¿Cree que fue el punto crítico de su vida lo que se muestra en la película?

No sé si lo fue, pero queríamos que la historia llegara a un punto crítico. De manera que sí, por supuesto que puedo relacionarme, pero es difícil, no creo que nadie pueda entender cómo se sintió. Lo intentamos, quiero decir, todos lo imaginamos, pero creo que la parte irónica y la parte más triste de la historia es que nunca la conoceremos de primera mano y eso era lo que ella quería, contar su propia historia.

Otras actrices que han interpretado a Diana Spencer

La vida y trágica muerte de Diana, princesa de Gales, parecen no envejecer nunca para los cineastas de Hollywood. Desde Kristen Stewart hasta Emma Corrin, estas son algunas de las mujeres que han interpretado a la llamada Princesa del pueblo.

Genevieve O’Reilly

Diana: últimos días de una princesa

El docudrama de TLC de 2007 presentó a O’Reilly como Diana en recreaciones dramáticas combinadas con entrevistas que cuentan la verdadera historia detrás de sus últimos días. La película fue programada para el décimo aniversario de su muerte.

Naomi Watts

Diana

Esta película de 2013 no obtuvo excelentes críticas, pero cuenta la historia del cirujano Hasnat Kahn, con el que Diana tuvo supuestamente una aventura.

Emma Corrin

The Crown

Corrin ganó un Globo de Oro por su interpretación de la princesa en la temporada cuatro del drama de Netflix en 2020.

Elizabeth Debicki

The Crown

Para las temporadas 5 y 6, Debicki se convertirá en una versión posterior de la princesa antes de morir trágicamente en un accidente automovilístico en 1997.

