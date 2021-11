Marianna Piotrowska compartió con Diners sus canciones favoritas

Este año se conmemoran los diez años del Festival Internacional de Música Sacra, que por primera vez estuvo presente en varias ciudades del país. Por este motivo, su directora Marianna Piotrowska le contó a Diners cuáles son las cinco canciones que no se puede sacar de la cabeza.

Sabrás

Herencia de Timbiquí

Amo la letra y la sonoridad que construyen a través de la fusión de los instrumentos del Pacífico con instrumentos convencionales. Esta agrupación afrodescendiente constituye un gran referente de la música del Pacífico tradicional y contemporánea para el mundo. Es una de mis agrupaciones favoritas y me llena de orgullo patrio. Llevan el sabor y la alegría colombiana al planeta entero con la sabiduría ancestral y el estudio musical.

Vente negra

Habana con Kola

Es una delicia de canción. Inevitable oírla y no querer bailarla. La trompeta, la percusión, el bajo, las cuerdas componen un mantra al mejor estilo del son cubano. Una canción muy sensual y relajante.

Sonata para violín solo n.° 1 en sol menor, BWV 1001. I Adagio

J. S. Bach

La transcripción para laúd interpretada por Hopkinson Smith es armonía y bienestar para mi alma. Es meditación y me lleva a un estado profundo de concentración. Además, me recuerda mi niñez cuando vivía en Polonia y mi primo violinista, que me daba clases privadas y en el conservatorio, me la tocaba siempre al inicio de la clase.

La Cavalleria rusticana ‒ Intermezzo

Pietro Mascagni

Cada vez que la oigo me gusta más. Es muy emocionante. Este año en particular la he oído mucho. Te pone a vibrar más alto. Vale la pena oírla.

Cinema Paradiso

Ennio Morricone

Es preciosa, una obra magistral. No he visto la película, pero cuando la oí por primera vez me impactó mucho. Me removió muchos sentimientos: nostalgia, esperanza, paz. Me recuerda los almuerzos de campo con mi familia durante la pandemia. La oí mucho el año pasado. Coincidió, además, con el fallecimiento de Morricone, así que fue lindo tenerlo tan presente en un año en el que la música nos hacía sentir vivos. Le doy gracias por ese legado que me acompañó en momentos difíciles y, a la vez, únicos y especiales.

¿Qué opina de las canciones favoritas de la colombo-polaca Marianna Piotrowska? ¿También le gustan? Déjenos saber a través de nuestras redes sociales @dinersrevista.

También le puede interesar: Escuche la playlist personal de Camila Zuluaga

Relacionado