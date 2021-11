El X Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá ha abierto sus puertas para que la gente de diferentes lugares de Colombia escuche piezas inspiradas en el amor, que no solo abren nuevos horizontes espirituales, sino que también restauran el alma y la mente.

Durante 10 años este festival ha llevado estas emociones únicas, en cabeza de Marianna Piotrowska, directora y gestora del evento. Diners estuvo en la presentación de la obra Go Christall Teares, interpretado por los maestros Andrés Silva (tenor) y Julián Navarro (laúd renacentista y guitarra barroca) en la emblemática capilla de Santa Bárbara en Barichara, Santander.

La primera emoción

La piedra maciza de la capilla acogió los acordes y cantos de Go Christall Teares, una melodía que une lo medieval con lo renacentista y que sirve como medio para expresar el amor a las divinidades del mundo. La guitarra y la voz se fusionaron para entregar al público diferentes ritmos armónicos simples y lentos, ideales para meditar y liberar la mente de cargas mundanas.

Mientras la guitarra barroca y la voz llenaban el recinto, los asistentes se conectaron con la historia musical y por un momento fueron parte de aquella sonata compuesta hace más de 500 años. En primera fila estaba el icónico artista colombiano David Manzur, quien fue invitado de honor y creó la imagen oficial del festival: Clarinete, una pieza de 49.5 x 80 centímetros elaborada en acrílico, collage y carboncillo sobre papel.

“Es muy importante volver a la música sacra vocal y el canto masivo, porque crea una cultura de convivencia. Es un arma que sirve para unir a la gente, bajar la tensión y, por un momento, olvidar todo el odio que existe en el mundo”, comenta el artista, quien se describe así mismo como un gran amante de la música barroca.

Las familias unidas

Por una noche Barichara se convirtió en el epicentro de la cultura más importante del mundo. Con Andrés Silva y Julián Navarro se elevaron las almas de aquellos que nunca se habían dejado contagiar por el poder de la música sacra.

Silva pasa de tenor a contratenor con facilidad, por lo que los niños y padres de familia se sorprenden. En un susurro, uno de los pequeños le pregunta al papá que cómo se hace eso y el papá -sin dejar de mirar a los artistas- queda mudo, sin saber qué decir.

Este festival, en alianza con Fontur y el Ministerio de Comercio, ha logrado lo que ningún otro evento de música ha hecho en el país: reunir en un espacio íntimo a las familias de un pueblo y sintonizarlas con las estrofas de amor en latin e italiano que nos ofrecen estos artistas formados en Suiza y Barcelona.

Un encuentro para el recuerdo

“No se necesita ser un conocedor de música sacra para conectar con las canciones que se escuchan en este concierto, de eso se encarga el corazón. La música tiene una sensibilidad general y muy efectiva, por ejemplo los niños se vuelven receptivos a estos programas y estoy seguro que los llevarán a muchas cosas en la vida”, dice David Manzur, el maestro al que no le gusta que lo llamen así porque sabe que aún tiene mucho por aprender.

A sus 91 años, el pintor se levanta de la silla con una liviandad para aplaudir a los artistas, quienes hacen la venía correspondiente. Piotrowska le entrega un ramo de flores santandereanas al dueto que interpretó las diversas sonatas, como: Sir John Smith, his Almaine de Varietie of Lute-Lessons; Sorrow Stay de The Second Booke of Songs or Ayres; Now Cease my Wandring Wyes de The Second Booke of Songs or Ayres; Preludio e passacaglia de Capricci armonici sopra la chitarra spagnola (Ludovico Roncalli, 1654-1713); Preludio e passacaglia de Capricci armonici sopra la chitarra spagnola (Claudio Monteverdi, 1567- 1643), entre otras piezas, traídas de Inglaterra e Italia, para marcar el corazón de los asistentes en este íntimo encuentro con la música sacra.

Próximo concierto:

Sin duda alguna participar del X Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá: Gira por Colombia es lo mejor que puede hacer. El próximo concierto es este sábado 6 de noviembre a las 7 p.m. en la Iglesia de Santa Bárbara de Mompox (Bolívar) con la participación del Quinteto de Metales de la Nueva Filarmonía, compuesto por John Higuera (trompeta); Andrés Castrillón (trompeta); Andrés Giraldo (corno); Cristian Hernández (trombón); Jorge Quinteros (tuba) y Ricardo Jaramillo (director).

Entrada libre hasta completar aforo.

Galería: Concierto en la capilla de Santa Bárbara de Barichara

David Manzur, Felipe Achury y Marianna Piotrowska.

Julián Navarro y Andrés Silva.

Capilla de Santa Bárbara en Barichara.

Julián Navarro, doctor en música de la Universidad de Barcelona con amplia experiencia en Europa tanto en conciertos como en grabaciones discográficas.

Andrés Silva recibió la beca Carolina Oramas de la Fundación Carolina y la beca de la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis en Basilea (Suiza), en donde completó su especialización en el repertorio barroco y clásico.

