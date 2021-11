La noche envuelve a una pareja en la penumbra azul. Los rostros apenas están iluminados por la tenue luz dorada de las velas. Las llamas bailan con el viento, creando un efecto constante de luces y sombras. El maestro Alci Acosta suena de fondo y sin verlo venir la pareja se besa apasionadamente para que las mariposas del estómago revoloteen de alegría.

Acosta ha sido el fiel compañero de los enamorados y bohemios de Colombia y Latinoamérica. ¿Qué sería de nuestras declaraciones de amor sin No renunciaré o Si hoy fuera ayer? ¿Qué sería de nuestras soledades sin las letras desgarradoras de La copa rota o Amor Gitano?

Por estas canciones y una intachable trayectoria musical, celebramos el aniversario 82 de nacimiento del nacido en Soledad, Atlántico, y quien desde su infancia mostró un don innato para el piano y la composición.

Con más de 40 álbumes de estudio en su haber e innumerables reconocimientos a nivel internacional, recordamos la vida de Alci Acosta con estas cinco canciones para dedicar:

1. Odio gitano

La carrera de Alci Acosta empezó con pie derecho cuando en 1965 lanzó su primer sencillo, que compuso junto a su amigo Cristóbal Sanjuán. En pocas palabras es una canción de desamor, dedicada a una ex que quiere volver a intentar una relación fallida.

“Qué tratas de insinuarme con tus actos, a mí que te saqué de la amargura. Engáñame si quieres que tu engaño es fango que no mancha a mi blancura. No vayas a creer que estoy llorando, si acaso me ves triste por doquiera. Bien sabes que las lágrimas del alma no brotan a mis ojos por cualquiera”, dice la letra de Odio gitano.

2. Amor gitano

Y como dicen que del odio al amor solo hay un paso, el maestro Alci Acosta nos entregó esta joya musical en 1999, la misma que Andrés Cepeda interpretó en 2001 para rendir un homenaje al cantante y compositor premiado con el galardón MIDEM en Cannes, por ser el artista que más discos vendió entre 1966 y 1967, junto a Elvis Presley y Javier Solís.

“Ayer te vi pasar con el del brazo y sin que lo notaras te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me fingías, después que me juraste que no lo querías. Toma este puñal y ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera, no quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena”, se puede escuchar en la primera estrofa de la canción.

3. Amiga mía

Alci Acosta inventó la letra perfecta para describir los sentimientos sinceros cuando nace el amor en una amistad. Así que si se enamoró de su amiga, esta es la canción que debe dedicar, que pertenece al álbum actualizado de Por siempre (2016).

“Amiga tu amistad sincera va profundizándose en mi corazón. Amiga como te parece que me tienes loco hablemos hoy de amor. Amiga desde que nos conocimos no me dejas tener vida. No puedo vivir tranquilo, dime que también tu sientes lo que por ti siento yo”, canta con el alma Acosta.

4. Amor de pobre

No es Vida de rico pero tiene una clara similitud. El sentimiento del maestro Alci Acosta hace eco hasta nuestros días, que se puede decir que Camilo, tomó un par de ideas prestadas del artista de 82 años.

“Nada te prometo porque nada tengo. Quiero que conozcas toda la verdad. Yo nací de pobres así quiso el destino, más también los pobres tienen derecho de amar. Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma entera y desnuda, y prometo amarte con sinceridad”, dice la canción.

5. Me llevarás en ti

Es una de las canciones poco conocidas del maestro Alci Acosta, pero habla de ese amor que ya no existe y que nadie puede negar que fue lindo, pero que se acabó.

“Me llevarás en tí como a las sombras que llevan en las tardes los ocasos. Como llevan las rosas sus espinas, como los sufrimientos llevan llanto. Me llevarás en ti aunque no quieras, aunque pases los días y los años, aunque para olvidarme me maldigas, nunca podrás negar que te he querido”, dice esta joya musical que tuvo su relanzamiento en 2015 con Codiscos.

