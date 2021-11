Con un marcado acento costeño, el cantante barranquillero Cabas recuerda que durante mucho tiempo había querido trabajar junto a Martina La Peligrosa. “Tiene una agenda muy ocupada”, dice a manera de broma. Pero la hora le llegó con Solos, su más reciente sencillo y su ópera prima como director.

Por su parte, la nacida en Lorica (Córdoba) comentó que siente una gran admiración por el intérprete de Bonita. “Él siempre lo ha sabido, ya hasta debo parecer intensa de tanto que se lo digo”, admite. Por ello aseguran que trabajar juntos fluyó con tanta naturalidad, incluso los fanáticos comentan en el videoclip que la química entre los dos es innegable.

La letra de Solos habla básicamente del amor. Ahora bien, cada quien lo puede interpretar según lo que necesite. “Funciona pal’ levante, pa’ la terminada, pa’ tomarse unos vinos o pa’ la reconciliación”, explica Cabas.

Diners habló con los dos artistas acerca de este proyecto, el primero de los muchos que vienen. Una canción que —de acuerdo con Cabas— marca un comienzo difícil de superar.

Ambos se caracterizan por incluir ritmos autóctonos en su música y esta canción no es la excepción, ¿cómo influyó eso al momento de trabajar juntos?

Martina: Nos gusta hacer música que contenga nuestras raíces, esa parte folclórica que somos. Así es muy fácil que fluyan las cosas porque hay un idioma y una conexión natural. Pero más allá de eso, también está la posibilidad que nos damos de mezclar sonidos distintos y creo que eso es lo que permitió que naciera una canción tan bacana como Solos.

¿Cómo es eso? Escuchaba en una entrevista que todavía no iban a sacar nada juntos porque Martina tenía una agenda muy ocupada…

Cabas: (Risas) Imagínate. Toca hacer fila. Pero bueno, ya estoy de octavas. Para mí es muy importante que la persona con la que trabaje entienda de ritmos y de percusión para que cante las vainas con sabor, porque si no la siente, si no sabe lo que es la síncopa o la cumbia, es muy difícil. Por eso quería trabajar con Martina desde el primer momento, porque aparte de que me gusta mucho su voz, tiene el swing.

Hablemos de la historia de Solos. ¿Se trata de un amor a distancia o cuál es el sentido de la canción?

Cabas: Creo que hay varios personajes. En un momento, para mí, él le está diciendo a ella “vente conmigo, salgamos de este aburrimiento juntos”. Con la pandemia aprendimos a valorar más el hecho de estar con la gente que uno quiere y esta canción trata de una relación que en algún momento fue linda y que hoy está destrozada por la distancia.

Pero, por otro lado, también veo a una persona que quiere convencer a la otra de estar juntos sin necesidad de decirle “vamos a la cama”; solo diciéndole “me gustas y quiero estar contigo”. Me parece interesante que la gente pueda dedicar tus canciones, así te contratan para el matrimonio, para el divorcio y para todo (risas).

Y en su caso cómo la ve, Martina, ¿se siente identificada con Solos?

Martina: Sí. Es una canción que tiene muchos puntos de vista. Cada quien la siente según como la esté pasando en la vida. A mí me ha calado el mensaje de que para amar tenemos que tomar decisiones trascendentales. Uno no puede amar tibio. Lo da todo o nada. No se puede amar llevando una carga del pasado, con miedo o con incertidumbre. Siento que el amor es una decisión radical y yo creo en ese amor, porque es el motor de todo, absolutamente todo.

Tampoco creo que porque nos fue mal en una relación del pasado tenga que ser así siempre. Sí soy consciente de que toca hacer una pausa para estar solos en verdad, conocerse, mirar pa’ adentro, perdonarse, sanarse y todo ese ejercicio que uno tiene que hacer para poder ofrecerle algo realmente bonito a esa persona que quiera acompañarnos en la vida. Entonces siento que Solos también es una decisión.

Cabas: Algo lindo es que la palabra en sí, solos, es una contradicción. Uno también puede estar con alguien y tener su soledad. Además me encanta que es un palíndromo, se lee igual al derecho y al revés.

¿Fue fácil trabajar con Martina en las escenas románticas teniendo en cuenta que se la pasó haciendo bromas en el set y riéndose todo el tiempo?

Cabas: Menos mal lo hizo porque yo estaba muy nervioso. Tocaba grabar las tomas de amor y no sabía qué hacer hasta que ella comenzó con su mamadera de gallo. Y aunque no sé de actuación, siento que la mejor manera de conectar es por medio de la risa. Ella lo supo hacer y me relajó.

Este fue su debut como director y, según usted, si no hubiera sido por Martina y por el equipo que lo acompañó, habría hecho “el oso”…

Cabas: Si te das cuenta el director solo hace el 20 %. Uno se cranea la idea, pero todo depende de la cámara, el productor y un montón de gente.

Martina: (Risas) No seas modesto.

Cabas: No, la verdad es que yo soy muy vago. Me la paso viendo películas todo el día y creo que eso me ayudó. Pero la actriz, aunque sea muy humilde, es muy fácil de dirigir. Desde la primera toma lo hacía perfecto.

Martina: Creo que tiene un ojo fantástico y un gustazo que se ve en Solos. Estoy muy halagada de ser esa primera actriz en un video de Cabas.

Más allá de los premios, ¿qué es lo que esperan que pase con esta canción y con las futuras colaboraciones que se vienen?

Cabas: Quiero que tenga muchos premios y que nos lleve a muchos países. Creo que la hicimos a conciencia, está bonita y tomamos riesgos, entonces me gustaría que la gente la reconociera como ya la están haciendo. Que la bailen y la disfruten mucho. Siento que merece que le pasen cosas lindas, de verdad le deseo lo mejor.

Martina: Finalmente lo que queremos es que conecte con la gente. Ser puentes, ser cómplices en el amor, en las relaciones. Que esta canción acompañe momentos bonitos de la vida de la gente, que nos lleve a tocar en vivo a lugares increíbles y que sigamos viendo esa lucecita que se está reactivando en nuestra industria. Espero nos pasen cosas buenas, porque detrás de esto hay un montón de esfuerzo, cariño y mucha gente trabajando para que sea realidad.

