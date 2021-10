Desde su nombre, esta banda uruguaya se sale de lo convencional, pues son cinco y no cuatro quienes componen el Cuarteto de Nos: Roberto Musso, Santiago Tavella, Santiago Marrera, Álvaro Pintos y Gustavo Antuña, un equipo imparable que hace música con un método casi científico y que 37 años después de su creación está más vigente que nunca. Han grabado 16 álbumes, los han nominado por seis discos consecutivos a los Latin Grammy —premiaciones en las que han conseguido dos galardones— y acaban de estrenar Fiesta en lo del Dr. Hermes, el sencillo que marca el inicio de su siguiente producción que saldrá en 2022.

Si es la primera vez que lee sobre el Cuarteto de Nos, debe saber que nada está puesto al azar en sus composiciones. Roberto Musso, vocalista, guitarrista, compositor y líder de la banda, estudió Ingeniería de Sistemas y durante muchos años desempeñó esta carrera paralelo a su participación en la banda. Así que no es fortuito que desarrolle fórmulas matemáticas en algunas de sus canciones, pues para él ese mundo tiene gran relación con el ingenio artístico.

Foto: Cortesía Altafonte

Por ejemplo, cuando escribió Yendo a la casa de Damián (2006) tardó tres meses y medio, pues creó un archivo en Excel para enumerar las posibles combinaciones en varios idiomas con palabras de una sílaba. Además, cuida que cada nota musical y letra aporten algo a la canción. Es así como el autotune, las segundas voces y los beats tienen una función estratégica.

“Me gusta que cada frase tenga su significado y que no se repitan las ideas anteriores sino que haya novedad. Que sea una especie de guion cinematográfico para que cada tema tenga sorpresas para los fanáticos”, explica el uruguayo.

Un ser metódico que escribe como ‘genio’

Algunos consideran al Cuarteto de Nos una banda de genios. Roberto Musso no lo cree. “La verdad apreciamos mucho a la gente que le gusta lo que hacemos y nos respeta. Detrás de nosotros hay bastante trabajo a nivel compositivo, creativo y arreglista. Y no tengo la fórmula, pero por alguna razón muchos jóvenes se sienten identificados con nuestra música”.

No siente que sea lo suficientemente “genio” para escribir una canción en una noche y mucho menos con un whisky encima, en cambio lo hace con un café. Es bastante metódico y dice que tiene una letra tan fea que ni él mismo se entiende, por lo que siempre apunta sus ideas en un bloc de notas digital al que nombró ‘papelito.doc’. No puede componer en medio de una gira porque le gusta tener una rutina. Ahora ese hábito se ajusta a los tiempos de su hija de 10 años. “Mi hora para componer comienza cuando la dejo en el colegio y termina cuando la voy a buscar”, asegura con una sonrisa.

Además, explica que la clave de la composición está en encontrar un concepto. “No escribo una letra un día y espero a ver qué música le calza, ni viceversa. Normalmente lo primero que hago es escoger el tema del que quiero hablar. Luego la rima se me da más fácil”. En cambio, recalca que lo más complicado para él es que las canciones venzan su autocrítica. “Se someten a un tiempo muy largo donde las reviso en diferentes momentos hasta que pasen la prueba sin importar mi estado de ánimo”.

Pero hay más para entender el porqué de sus letras irreverentes, desafiantes y críticas, que han estado presentes desde su primer álbum Soy una arveja (1987) y que siguen igual de vigentes en Fiesta en lo del Dr. Hermes (2021). “Creo que lo que te marca durante la juventud te acompaña toda la vida”, dice.

Roberto Musso se enamoró de la música gracias a un acetato de los Beatles que le regaló su tía abuela. / Foto: Cortesía Altafonte

Para ello hay que remontarnos a 1984, el año en el que debutaron. “Nuestra generación tuvo que vivir la adolescencia en plena dictadura militar y con muchas libertades coartadas”, recuerda, pues Uruguay estuvo regido por un gobierno militar durante 12 años. Fue cuando estaban en la universidad que la democracia floreció. “Se vino un momento de ebullición cultural impresionante. Todas las artes plásticas, visuales y musicales se dispararon”.

Eso, en parte, explica la filosofía de esta banda que se ha hecho más sólida con el paso de los años y que, a diferencia de muchas otras, no creció de la noche a la mañana. De hecho, no fue sino hasta el lanzamiento de su décimo álbum Raro en 2006 que se convirtieron en un referente musical en Latinoamérica.

El secreto detrás de Fiesta en lo del Dr. Hermes

“¿Qué hay de malo en pedir un favor por un beneficio o por otro favor? Y el favorecido será un nuevo amigo que nos deberá siempre un favor”, dice una estrofa de la nueva canción de El Cuarteto de Nos producida por Eduardo Cabra ‘Visitante’. Este tema, a grandes rasgos, habla de una fiesta organizada por la élite a la que solo unos pocos pueden entrar, mientras los excluidos observan desde afuera.

Ricardo Musso explica que esta canción no es nada convencional a nivel musical. “No tiene la típica estructura: estrofa, estribillo, estrofa… Me pareció interesante ese paralelismo entre la letra y el desarrollo de aquella fiesta medio turbia”.

Además, asegura que al escribir Fiesta en lo del Dr. Hermes no pensó en nadie en particular. “En todo caso es un Frankenstein conformado por mucha gente”, dice entre risas. Sin embargo, el nombre sí tiene una razón. “Hermes es el dios griego de los ladrones y los corruptos, que en este caso es el que maneja el poder y hace favores a los que conoce para que puedan ascender y reinar”.

Y es a partir de eso que plantea el interrogante de la canción: ¿qué pasaría si las otras personas pudieran ingresar a la reunión? “Ellos se quejan porque no pueden participar y porque de vez en cuando les dan pedazos de torta para tenerlos contentos, ¿pero al entrar derrocarían ese poder para instaurar algo mejor o abusarían de la misma manera?” reflexiona.

Los cinco integrantes del Cuarteto de Nos. / Cortesía Altafonte

No lo vamos a saber en la canción porque no le gusta definir quién es bueno o quién es malo ni quién gana o pierde. “Ya tenemos mucho con este mundo tan polarizado en el que vivimos”. De todas maneras, de eso se encargan los fanáticos. “Me he encontrado con comentarios muy interesantes, algunos le dan una interpretación que yo no me hubiera imaginado. Me superan ampliamente”, comenta emocionado.

El Cuarteto de Nos, para siempre

Además del lanzamiento de Fiesta en lo del Dr. Hermes, conmemoran los 15 años del álbum que marcó un antes y un después en la historia de la banda: Raro. “Lo festejamos en un año mucho más raro”, asegura Roberto. Pero también, celebran el regreso a los escenarios luego de que la pandemia les interrumpiera la presentación de Jueves (2019). “A finales de octubre haremos unos shows en Montevideo y en diciembre en Luna Park, Buenos Aires”.

Portada álbum Raro del Cuarteto de Nos. / Foto: Cortesía Altafonte

Su regreso a Colombia aún no tiene fecha. “Primero debemos retomar los conciertos que ya se habían vendido en México, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Perú”. A pesar de ello, aseguró que tienen una relación muy íntima con los colombianos y que en algún momento incluso tocaron más acá que en Uruguay. “Es de los países donde tenemos más fanáticos, si no el principal. Sin duda se volvió un referente importantísimo para nosotros porque la gente nos recibe de forma impresionante”, concluye.

María Camila Botero

