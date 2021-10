A Julio Cesar Herrera la pandemia lo tomó en un momento clave de su vida: “Estábamos empezando temporada con una obra que escribió Fernando Gaitán, que se llama el Diván rojo. Alcanzamos a hacer tres funciones cuando se cerraron las salas. Fue un golpe fuerte para todo el mundo y en especial para la parte artística. Ahora decirle a la gente que vuelva al teatro a reír y reflexionar ha sido complicado, pero es lo que necesitamos”.

Durante el confinamiento, el actor de 52 años perdió poco a poco la tranquilidad y la capacidad de dormir. No estar en las tablas lo hacía pensar en sus personajes anteriores. “Pude haber puesto más de mi parte, agregarle más emoción”, comenta Herrera, quien solventó la situación durante un tiempo con las labores del hogar.

“Retomar esa práctica doméstica fue muy bueno y también da gran valor a esa labor de las personas que nos ayudan en los hogares. Como todos, también viví el boom de la airfryer durante la pandemia. Fue la más amada para cocinar y la más odiada para limpiar”, comenta el actor.

Sin embargo, el nacido en San Gil, Santander, sintió que su salud mental estaba en declive. Podía estar con su familia, pero el no trabajar afectó su salud al punto de pasar varias noches sin dormir y desarrollar una lesión ocular causada por el estrés.

“Detonó un problema que cargaba de años atrás”

El actor, que interpreta al Capi González en Chichipatos (Netflix, 2020), confesó que los meses de confinamiento sacaron a la luz esos demonios que cargaba desde hace tiempo. “Fueron meses bastante hartos, estaba irritado, cero creativo y super irascible. De verdad que ni mi familia ni nadie la pasó bien en esos momentos. Así que me puse a buscar una solución hasta dar con el cannabis medicinal”, comenta.

Así fue como le llegó una propuesta de la Clínica Zerenia, en donde le ayudaron a entender la importancia de la salud mental y el equilibrio químico que debe existir en el cerebro para regular las jornadas de trabajo y descanso.“Llevo cinco meses consumiendo cannabis medicinal y me funcionó muy bien. Ahora controlo la ira y relajo todo mi cuerpo”.

El estigma del cannabis medicinal

Cuando Herrera empezó a contar su historia en redes sociales, no demoraron en llegar los comentarios en donde lo tildan de ‘marihuanero’. “La gente cree que me la fumo o me la chuto, pero no es así. Esto se llama CBD y es el otro componente no alucinógeno de la marihuana. Y lo peor es que ha estado ahí toda la vida y nunca le habíamos parado bolas”, comenta el actor de Tormenta de amor (2019).

Eso sí, el santandereano recomienda ir primero a una clínica especializada antes de automedicarse, pues allí debe pasar una prueba con psiquiatras, quienes analizan su historial y le dicen si es apto o no para un tratamiento con cannabis.

“Tengo un amigo que sufre de bipolaridad y no puede consumir este tratamiento de CBD, por lo que tiene que buscar otra vía. Sin embargo, la mayoría debería pasar por un especialista porque somos un país enfermo. Uno cree que el periodo de violencia y maltrato no afecta nuestro futuro o el de nuestros hijos y estamos muy equivocados. Estoy seguro que todos tenemos nuestros momentos de malparidez durante la semana”, comenta Herrera.

Un nuevo comienzo para Julio Cesar Herrera

Ahora cuando empieza la nueva normalidad, el actor tiene sueños plácidos y proyectos como Malas Hierbas, la obra de teatro con funciones presenciales los jueves y viernes a las 8:30 p. m y sábados a las 6 y 8:30 p. m.

“El español Carlos Be escribió esta obra y es la primera vez que se realiza fuera de España. Es tan actual y tan nuestra que tiene mucho humor negro. Hay momentos en donde la gente se ríe muchísimo y luego se miran horrorizados y dicen: ‘¿De qué atrocidades me estoy riendo?”, dice.

Herrera interpreta a Juan Fernández, un hombre que se casa con una mujer millonaria, y por la que está dispuesto a hacer hasta lo imposible por mantenerla a su lado. “La obra arranca cuando la esposa y su amante se dan cuenta que él no es la persona que aparenta ser. Y me parece increíble, pero Fernández es de esos personajes que se ven en la vida nacional, de los que no les importa pasar por encima de los suyos con tal de ganar”, comenta el actor de La hipocondríaca (2013).

A 20 años de Betty La Fea

Sin duda Betty La Fea marcó la vida de todos los colombianos, en especial del elenco que participó en ella. Sin embargo, Herrera asegura que ya quiere sepultar a su personaje de Freddy Stewart Contreras, el mensajero de Ecomoda.

“Le agradezco a Betty La Fea y a Fernando Gaitán, porque gracias a ellos mi papel llegó a muchas partes del mundo. Incluso eso me llevó a trabajar como presentador en un reality en Costa Rica llamado Shock Therapy. Pero bueno, ya no quiero volver a hacer de Freddy, porque hay muchas cosas más en mi carrera. A ese hombre le agradezco todo pero mi trabajo continúa”, concluye Julio Cesar.

