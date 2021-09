Enigmático, interesante, magnético y emotivo. El actor Adam Driver encarna una nueva definición de masculinidad, se reinventa en cada papel y los principales directores de cine desean trabajar con él. Pero este hombre de 37 años no es como todas las estrellas de Hollywood. A Driver no le gustan los escándalos, no tiene redes sociales, casi no habla de su vida privada, nunca suele ver de nuevo una película en la que haya participado y, sin embargo, causa una gran atracción entre la gente.

Así sucedió en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes, en donde se estrenó la cinta Annette, un musical protagonizado por él y Marion Cotillard. Así ocurrió también cuando apareció con el torso desnudo en el anuncio de una fragancia, que tenía como objetivo reflejar la masculinidad moderna y desafiar la dualidad entre fuerza y sensibilidad.

El actor nació el 19 de noviembre de 1983 en San Diego, California, y allí pasó sus primeros años. Sin embargo, después del divorcio de sus padres se mudó con su madre y su padrastro a Mishawaka, Indiana. Aunque en la secundaria mostró talento para el canto y la actuación, Driver se graduó con una idea vaga de convertirse en actor.

Poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 decidió unirse al Cuerpo de Infantería de Marina y durante casi tres años entrenó para el combate. Sin embargo, un accidente de bicicleta en el que se rompió el esternón y la nariz lo envió directo a casa. Con un nuevo propósito en mente y la disciplina obtenida en el ejército, decidió postularse a la prestigiosa academia Juilliard de Nueva York. Y fue aceptado.

Bajo los reflectores

Tras graduarse, Driver consiguió pequeños papeles en series y películas. Sin embargo, solo en 2012 su actuación en Girls lo puso en el foco mediático. En la serie de HBO interpretaba a Adam, el novio complicado de Lena Dunham, la protagonista.

Por esa época también fortaleció junto a su esposa, la actriz Joanne Tucker, Arts in the Armed Forces, una organización sin fines de lucro que programa representaciones teatrales y musicales para los miembros del ejército y que aún hoy funciona.

Casi una década más tarde, el actor norteamericano ha tenido una carrera meteórica y ha conseguido una decena de interpretaciones valiosas, que hasta el momento le han valido dos nominaciones al Óscar. Desde el malévolo Kylo Ren, en la saga de Star Wars, pasando por Charlie Barber, un director de teatro que enfrenta serios problemas con su pareja en Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach, o el afable conductor de bus con talento para la poesía en Paterson, de Jim Jarmusch, o el detective Flip Zimmerman en Inflitrado en el KKKlan, de Spike Lee, Driver logra dar lo mejor de sí en cada papel.

Nuevos proyectos

Ahora llega con la película Annette, una ópera rock dirigida por el director francés Léos Carax (Holy Motors). Desde su estreno en el pasado Festival de Cine de Cannes, como era de esperar, ha causado revuelo.

Driver interpreta a un famoso comediante llamado Henry McHenry que realiza un siniestro espectáculo apodado “El mono de Dios”, mientras luce una bata de boxeo. Su esposa es Ann Defrasnoux, interpretada por Marion Cotillard, una cantante de ópera igualmente famosa.

Cada noche, Henry “mata” a su audiencia mientras Ann la salva muriendo al final de cada actuación. Por primera vez Driver es productor y eligió hacerlo con una ópera rock emocional que mezcla comedia, tragedia, sátira del mundo del espectáculo y un romance condenado.

Además, para finales del año se espera el estreno de House of Gucci, una película dirigida por Rydley Scott que narra el asesinato de Maurizio Gucci —a quien Driver le dará vida— a manos de un sicario contratado por su esposa, Patrizia Reggiani, papel que hará Lady Gaga. Con Diners conversó de su lado más personal.

Usted es un actor multifacético y ha trabajado en teatro, televisión y cine. ¿Cuál considera su mayor desafío y qué disfruta más?

Todas esas cosas. Disfruto de los diferentes procesos y creo que es una suerte hacerlo. Siento que he trabajado con muchos actores mayores, muy buenos, que están constantemente desconcertados por la actuación y siempre se sorprenden. Ojalá puedan volver al principio, hacerlo todo de nuevo y sentir que lo han descubierto a los setenta años.

Así que siento que he seguido el ejemplo de ellos y no me quedo atascado en algo específico, donde infortunadamente algunos actores sí se quedan. Por eso, llegar a hacer teatro ejercita un músculo diferente al del cine y la televisión. Para mí es emocionante hacer todo y no quedarme atascado tratando de dar una respuesta correcta.

La actuación no fue su primera opción de vida, al haber estado en los Marines, aunque algo le gustaba…

Es cierto, probablemente si no estuviera haciendo esto me hubiera quedado en el ejército, pero como me rompí el esternón y me disloqué, tuve que buscar qué hacer, y sabía que Juilliard era el mejor lugar para estudiar actuación y me eché al agua.

Como acababa de salir del ejército, tenía la falsa sensación de que los problemas civiles serían pequeños, que era algo que podría manejar con facilidad. Simplemente, me mudaría a Nueva York y lo haría. Quizás tenía esta falsa confianza de que podía y ahora me doy cuenta de que era un mito, pero tuve mucha suerte de entrar. Si no hubiera actuado, tal vez me habría quedado en el ejército o habría sido bombero.

Annette se estrenará el 26 de noviembre en Latinoamérica en la plataforma MUBI.

Y ahora en Nueva York, ¿cómo ha sido el proceso de vivir en una ciudad como esa?

Siento que he tenido numerosas historias con la ciudad. Supongo que muchas personas me han tratado de la manera correcta para hacer algo aquí. Quiero decir, tal vez fue mi infancia, criado en un ambiente religioso en el sur de California y luego en Indiana, ya sabes, dejar eso, experimentar, viajar y ver que el mundo es en realidad un lugar más grande, influyó en mis ganas de vivir en esta ciudad.

¿Cree en la fe?

No creo que la religión sea mala o que compartir una opinión sea necesariamente algo negativo. Sin embargo, considero que cuando se entra en un territorio en el cual alguien dice que tiene la razón, que el otro se equivoca y que está moralmente justificado comportarse de esa manera, porque tiene la razón y la lógica de su lado, y por eso lo va a perseguir, es algo negativo para la humanidad. Pero creo en la libertad de expresión y que la gente debería compartir su creencia si ese resultado final es traer bien al mundo.

¿Cómo es su vida de casado?

Vamos a ver… hay muchas cosas que me gustan de estar casado. El apoyo siempre es algo bueno y tener a alguien que constantemente te recuerda que eres un pedazo de mierda es importante (risas), o que te diga que tu forma de hacer las cosas está mal y luego, básicamente, es ella la que está equivocada, eso es un problema (risas). No, estoy bromeando. Pero, en general, es bueno. Creo que no es para todos, pero tener una compañera de aventuras, pasar por la vida siempre con alguien que comprende lo que rodea a la actuación, es bueno. Es positivo estar conectado a tierra con alguien más.

¿Cuál es el elemento de valor que más aprecia en el proceso creativo?

Definitivamente, el silencio. Creo que es algo importante en una cultura que está saturada con todo, las redes sociales, las noticias, los parlantes, la política, cualquier cosa, todo está en exceso. La gente casi no tiene paciencia para el aburrimiento, la conversación larga y reflexiva. Todo está comprimido en un fragmento de sonido y se hace pasar como verdad, y creo que el pensamiento crítico es algo importante y, a menudo, no se promueve tanto como debería. Intento tener eso en mi vida. Vivo en Nueva York, una de las ciudades más ruidosas del mundo, por eso es tan importante para mí salir tanto como sea posible, para sobrevivir.

Y como actor es algo fundamental no estar ocupado y permanecer abierto al mundo que te rodea. No estar tan preocupado por todo en la vida, como los zombis de los teléfonos móviles, como los suele llamar Jim Jarmusch. Hay que tener conciencia de la belleza y la simplicidad y esto solo puedes lograrlo cuando estás consciente y no te distraes con nada más.

¿Tiene alguna película que disfrute plenamente como capricho?

Sí, claro, me gusta mucho ver de vez en cuando Tiburón. Me encanta. No es realmente un placer culpable. Es una gran cinta, y la historia de ellos haciéndola es divertida.

¿En algún momento de su carrera ha pensado que ya lo hace bien, como un oficio?

No, nunca. No creo que eso llegue a pasar. En mi experiencia y trabajando con actores mayores, en particular, creo que aunque saben lo que hacen y lo han estado haciendo durante años, todavía tienen esa ambición juvenil de tratar de hacerlo bien. Creo que eso pasa en todo lo relacionado con la escritura, la actuación, nunca lo resuelves del todo.

Te haces mayor, tu relación con tu trabajo cambia, tu perspectiva cambia, tal vez tu energía sea menor y siempre tienes que descubrir cómo adaptarte. O cosas que antes no entendías, ahora tienes un poco más de experiencia en la vida y las entiendes. Lo hace más enriquecedor.

Tuve hace años una conversación con un director sobre cómo hacer las cosas más económicas. Y en esa búsqueda hay belleza. Pero siento que nunca llegarás a una respuesta, porque no hay una respuesta correcta. Por eso encuentro que hay películas geniales, que vivirán para siempre, pero no puedo evitar torturarme con la idea de que todo siempre pudo haber sido hecho un poco mejor, podría haber desperdiciado menos energía aquí, poner ese esfuerzo en otro lugar y haber hecho la historia un poco más clara.

Ha trabajado con directores de la talla de Spike Lee, Steven Soderbergh, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Jarmusch, es decir, casi todos los mejores directores vivos. ¿Cómo ha sido ese proceso?

Un director es el eje de todo para un actor. Entonces, ¿por qué no querrías trabajar con los mejores directores? Yo he querido eso. He tenido la suerte de hacerlo por las circunstancias o porque he estado disponible. Y he tratado de estar abierto para que eso suceda, no solo tomar las cosas por trabajar, aunque eso está arraigado en mi genética, es como si tuviera que trabajar constantemente.

Pero también debes tener la confianza de que tal vez esas cosas surjan. Puedo enumerar en mi cabeza los directores con los que me gustaría trabajar. Es una lista muy larga. Entonces, esperaré para trabajar con ellos, y si no funciona, me tomaré un tiempo libre. Ese es el único plan que tengo en marcha (…)

Tiene sentido que quieras trabajar con los mejores directores. Porque muchas veces los personajes no tienen sentido para mí de una manera inmediata. Pero confío en el director, sé que en el transcurso de la sesión algo hará clic, incluso después de la primera semana o a la mitad de la filmación o, a veces, al final.

