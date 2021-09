¿Qué tan bien conoce a Bogotá? Esta ciudad que se eleva a 2.600 metros de altura y que es el hogar de casi ocho millones de habitantes será la protagonista de Metrópoli, una docuserie de acción que después de recorrer la calles de Ciudad de México en dos temporadas, fijó su mirada en la capital colombiana.

Si quiere ser parte del vertiginoso ritmo de la ciudad, vivir de cerca los operativos policiales más sorprendentes, ser testigo de los casos más extremos del cuerpo de bomberos y conocer el trabajo de las fuerzas médicas dispuestas a salvar una vida a cualquier hora del día, no puede perderse el estreno de Metrópoli Bogotá este 22 de septiembre a las 8:30 p.m. por A&E.

Marlon Moreno será la persona encargada de narrar estas impactantes historias que ocurren en la capital, un nuevo reto para el actor conocido por interpretar a Pedro Pablo León en El Capo, a Guillermo León Mejía en La venganza de Analía, entre muchos otros personajes.

Relatará cuatro episodios —cada uno de cinco historias— haciendo uso únicamente de su voz, lo que considera un gran desafío, ya que está acostumbrado a transmitir con todo el cuerpo. Sin embargo, admite que esta era la oportunidad que esperaba, pues años atrás había audicionado a algunos programas como Alerta aeropuerto y no había sido seleccionado.

Así que, de la mano de este caleño, déjese asombrar por estas escenas que le mostrarán persecuciones policiales dentro de alcantarillas, detenciones para combatir el microtráfico y el contrabando de flora y fauna silvestre, operativos en contra de la explotación sexual y la trata de personas y muchas otras acciones que captaron las cámaras de A&E en las 20 localidades de Bogotá.

Marlon Moreno / Foto: Cortesía A&E

Diners habló con Marlon Moreno sobre su nueva vida en Estados Unidos, su faceta como director y productor, y los retos a los que se enfrentó con esta producción de Metrópoli Bogotá.

Un par de años atrás, en entrevista con la Revista Diners, hablaba sobre ese salto que estaba a punto de hacer en Los Ángeles para darle un giro a su carrera, ¿cómo ha cambiado su vida desde entonces?

Los Ángeles me dio la oportunidad de abrir mi espectro como artista. Me ayudó a desarrollar esa faceta a la que tanto miedo le tenía, que era la de producir, dirigir y escribir. Tuve un guion durante muchísimos años ahí guardado y desde el 2012 quería dirigir, pero siempre me faltaba un centavo para el peso. Fue la estadía allá la que me permitió desarrollar esta nueva fase que estoy viviendo actualmente.

En sus entrevistas siempre comenta que es muy disciplinado y que trabaja el triple de fuerte para lograr lo que se propone. Con este nuevo reto, ¿tuvo que cambiar algo de la forma en la que suele prepararse?

Siempre estoy bromeando en familia con la locución y con la narración de los partidos. He visto muchos programas documentales como el del Manchester City que lo hace Ben Kingsley y uno del Barcelona que lo hace John Malkovich. Cuando llegó la audición para Metrópoli Bogotá, me lancé con lo que me gustaba y no pensando qué les gustaría a ellos y siento que me la sollé. Di con la fortuna de que les gustó, así que utilizamos ese tono y lo hicimos. Fue muy divertido.

Foto: Cortesía A&E

¿Cuál siente que es esa firma personal que le brinda Marlon Moreno a este proyecto?

Uy, difícil. No sé, no tengo la menor idea. Espero que sea humanismo.

Está acostumbrado a dar todo de usted a través de la actuación, pero en este caso es solo la voz, ¿qué es lo que más le ha costado trabajo de ser el conductor de Metrópoli Bogotá?

Creo que precisamente eso. Uno está acostumbrado a que en cámara tiene el apoyo de los ojos, del cuerpo y de la respiración. Aquí es solo la voz y ese era uno de mis más grandes temores: transmitir lo que se necesita en cada momento. Desde el día de la audición, al momento en que grabamos el primer episodio, ese miedo me acompañó todo el tiempo

¿Cómo se logra? No sé, pero le metí mucho corazón. Creo que yo me meto de la misma forma que lo hago cuando estoy interpretando un personaje. Y tengo que hacerlo, porque al fin y al cabo la actuación es un juego en el que uno debe sentir cada segundo.

Foto: Cortesía A&E

En ese momento en el que estaba en su búsqueda actoral y arriesgándose a empezar una nueva vida en otro país, decía que se hacía una pregunta constante: “¿qué tipo de historias son las que quiero contar?” Cuando llegó este programa, ¿le llamó la atención mostrar esa otra cara de Bogotá?

Lo primero que me llegó a la mente fue la oportunidad de demostrarme a mí mismo que podía hacer un proyecto de ese tipo. Había presentado audiciones para muchos programas tanto comerciales como de series y nunca había quedado.

Vea tambien: Patrón Bistró y los restaurantes de la Zona T de Bogotá que debe conocer

Luego, cuando me encontré con el tema, fue un descubrimiento de un universo que uno cree que existe, pero que no alcanza a imaginar cómo se desarrolla en la realidad. Por ejemplo, ver a los policías meterse por las alcantarillas y conocer el trabajo de los paramédicos y los bomberos te da un entendimiento distinto de esas labores tan complicadas que muchas veces los ciudadanos comunes no entendemos. Eso me parece muy interesante.

¿Cree que Metrópoli Bogotá muestra el lado más oscuro y violento de la ciudad?

¿Sabes que no siento que le esté dando una cara fea? Lo que sucede en Metrópoli Bogotá es lo mismo que pasa en Ciudad de México y en Sao Paulo, es lo que puede ocurrir en Nueva York y en París. Ladrones, peleas y situaciones difíciles hay en todos lados, son cosas que pasan en el mundo y, sobre todo, en las grandes ciudades.

No creo, te lo digo de todo corazón, que un programa como este le llegue a dar un ápice de mala imagen a la ciudad. Los que hemos vivido en la capital o viven allá, van a tener la oportunidad de conocer lugares que nunca han visitado y de decir “ah, caramba, esto existe”. Me parece muy llamativo cómo de manera paralela identifica a Bogotá con las otras ciudades del mundo.

Foto: Cortesía A&E

Usted que ha estado en varias ciudades y que ahora vive en otro país, ¿siente que esa experiencia le ha servido al momento de narrar estas historias de Bogotá? ¿Cómo cree que el programa aporte a la visión de los bogotanos sobre su territorio?

Yo creo que programas como este le dan a uno la oportunidad de sentirse más ser humano. Metrópoli Bogotá ayuda a entender que tenemos de todo un poquito. Todos hemos pasado por situaciones difíciles en algún momento de la vida y esto lo que hace es decirle a la persona que lo está viendo “mira, hay otro que ha vivido lo mismo que tú”. Y en cualquier ciudad del mundo. Acabo de ver en Los Ángeles cómo atracaron un restaurante a mano armada igual que como lo hacen en Bogotá, en Cali o en Barranquilla. El problema es serio y se debe a una crisis humanitaria muy grande. Por eso siento que este tipo de docurealities lo que hacen es concienciarnos como seres humanos.

También le puede interesar: Portada: Marlon Moreno se la juega en Los Ángeles

María Camila Botero . Soy periodista. Me gusta observar el mundo y luego escribir sobre la vida. Me apasionan los temas con enfoque social, el cine y los libros. Twitter: @CamiBotero8 camila.botero@revistadiners.com.co . Soy periodista. Me gusta observar el mundo y luego escribir sobre la vida. Me apasionan los temas con enfoque social, el cine y los libros. Twitter:Correo electrónico:

Relacionado