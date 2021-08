¿A quién no se le congeló la videollamada durante la pandemia? ¿O quién no supo cómo saludar a ese amigo que no veía desde hace mucho tiempo porque ya no se podía dar la mano? Esto es justamente lo que muestra el comediante y presentador Yédinson Ned Flórez —más conocido como Lokillo— en su especial Nada es igual que se estrena este 12 de agosto por Netflix.

“Hoy en día ya gracias a Dios tenemos la consciencia de lavarnos las manos seguido, ¿cuál es el problema? Nos las lavamos cada dos horas, pero nos las estamos secando con una toalla que no lavamos hace dos meses”, dice Lokillo en el tráiler de Nada es igual.

El comediante, que es conocido por su participación en Sábados Felices, pero que también ha integrado el elenco de La Kalle, Voz Populi, La luciérnaga y La vuelta al mundo en 80 risas, ha tenido un 2021 lleno de logros. A mediados de año llegó por primera vez a la pantalla grande con su película Mi otra yo y además, Netflix incluyó su show Nada es igual en su catálogo global.

Diners habló con Lokillo, el hombre de las mil voces, el actor, el presentador, el rey de la trova, el cantante de reggae y quien, próximamente, participará en la Red Bull Batalla de los Gallos — una competencia de rap improvisado—.

En los 63 minutos que dura Nada es igual, conduce a los espectadores a que se rían de los tiempos difíciles que ha dejado la pandemia, pero al mismo tiempo deja una reflexión sobre lo que ha significado esto para la sociedad. ¿Cómo fue para usted esta situación?

Reforzó en mí unas bases que afortunadamente ya traía, como disfrutar cada momento y cada oportunidad como si fuera la última. Aprendí que hay que adaptarse, que no hay que quedarse diciendo “es que así no me gusta hacerlo” o “así no lo hago yo”; sino que si esa es la nueva manera de hacer las cosas, habrá que hacerlas así e intentar ser el mejor tanto en lo laboral y en lo artístico, como en lo personal.

Claro, y además de eso, en el especial menciona que la pandemia nos demostró lo vulnerables que somos como seres humanos. Más allá de la comedia, ¿ese es el mensaje que quiere dejar?

El planteamiento que quiere dejar este show es que nada es igual, pero qué tan iguales vamos a seguir siendo nosotros si el mundo nos pone otras condiciones y la misma naturaleza nos obliga a sacudirnos y a pensar de manera diferente. Lamentablemente, hay muchas personas que no entienden ese mensaje y que se van a quedar siendo igual de egoístas, entonces esa es la pregunta: ¿qué tan iguales vamos a seguir siendo nosotros si ya nada es igual?

Estos elementos reflexivos caracterizan mucho su comedia. Ya los usó en Mi otra yo y siempre incluye la crítica social con su personaje Rastacuando…

No sé si se llamará ir madurando o qué (risas), pero cada vez me afana más el tema de que la gente no solo se ría sino que reflexione. Menciono temas sensibles que, obviamente, camuflados entre la comedia pasan entre risas, pero algunos los captan. Más allá de imponerles mi visión del mundo, es poner sobre la mesa ciertas conversaciones para que quienes me vean forjen su propia opinión.

Por ejemplo, cuando en este show Rastacuando dice que van a poblar otro planeta porque el mundo se va a acabar, surge la discusión de quiénes se salvarían. ¿Solo se llevarían a los que tienen dinero?, ¿a los famosos?, ¿cómo me gano un cupo y por qué no merecería estar? Son asuntos serios que buscan que la gente sienta que fue divertido, pero que vale la pena hacerse la preguntica de qué estamos haciendo como seres humanos.

Este show será lanzado a globalmente y se traducirá a 32 idiomas, ¿pero cómo harán para traducir expresiones tan suyas y tan regionales como “el tuerto con la mueca”?

(Risas) Lo que hago en mis shows es procurar que las temáticas sean muy universales y que las situaciones fueran las más comunes posibles. Creo que el tema de las videollamadas congeladas pasaron en todo el planeta o el no saber ni cómo saludar a otro cuando nos lo encontrábamos porque ya no podíamos darle la mano. Todas esas cosas las vivieron en el mundo y puntualmente lo que hago es contextualizar. Así, cuando llego a expresiones muy inventadas por mí, de alguna manera el mismo contexto permite que la persona que no está relacionada con estos términos sepa lo que quiero decir. La comedia se volvió un lenguaje universal que de alguna manera siempre se termina entendiendo.

Más allá de ser el director de sus producciones audiovisuales, Julián Gaviria es su amigo. De hecho, él asegura que con usted fue amor a primera vista. ¿Cómo ha sido trabajar con él en este especial?

(Risas) Amor a primera risa. Es increíble, es talentoso. Nosotros tenemos un equipo de trabajo conformado, en su base, por tres cerebros: Julián Gaviria, Juan Pablo Martínez —que es mi apoyo creativo— y yo. Los tres somos muy amigos y nos entendemos perfectamente para hacer comedia.

El talento de Julián es hacer que lo mío se vuelva más grande de lo que es; más bello de lo que pueda ser el texto. Y es un maestro. Es una delicia trabajar con él porque entiende el ADN de mi comedia y le aporta toda esa sabiduría que tiene desde la fotografía, lo cinematográfico y lo creativo audiovisualmente hablando.

Esos toques cinematográficos se notan mucho en el especial, porque más allá de ser un stand-up, la música y lo audiovisual juegan un papel fundamental…

La música ha estado presente en mi comedia desde siempre. No en vano el éxito de Rastacuando pasa por el reggae y lo primero que hice artísticamente fue la trova, que es improvisación musical. Pero Julián es el que hace que esas canciones ya no solo sean buenas canciones sino unos videoclips espectaculares y eso es lo que va a encontrar la gente en este show. Elementos como que la aparición de Rastacuando sea un tema futurista o que el inicio del espectáculo no se haga desde el camerino del teatro sino desde una plaza de mercado, hacen que todo se vea mucho más internacional y se salga del molde.

Apenas se va a estrenar el especial, ¿pero qué viene para Lokillo?

(Risas) Estoy muy preocupado porque me gasté el futuro. Todo lo que me iba a pasar en diez años, ocurrió como en dos. Estoy muy contento. Tengo mucha fe de que este especial va a ser ‘especial’ y me lo ha hecho sentir Netflix. No sé si es que están jugando con mis sentimientos, pero la forma en la que ellos le apuestan a esta producción me llena de confianza. Presentimos que lo va a ver mucha gente y que van a querer conocer más de lo que tenemos para ofrecerles. Creo que más ojos, más oídos y más industrias van a voltear a mirar para acá. Y lo bueno es que no es solo observar a Lokillo sino a los talentos de este lado del mundo y lo que están haciendo en Colombia.

¿Aún no hay libro? ¿Todavía no le parece tan interesante su vida?

Me han llamado de dos editoriales varias veces a pedirme que por favor les de la exclusiva para hacer mi libro. Yo les he respondido una frase que me dice Carlos Giraldo y que me encanta: ¿cuántos libros has leído antes de escribir el tuyo? (risas). Y aunque mi vida está siendo muy interesante, falta ver cómo desenlaza para que podamos escribirlo algún día. Por el momento, presiento que ya tenemos un buen inicio pa’ ese libro.

