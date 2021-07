Lady Gaga, Monte y Chopin: 3 álbumes musicales imperdibles

Una edición especial de Born in This Way de Lady Gaga, lo nuevo de la artista brasileña Marisa Monte y un recorrido musical por las composiciones de Frédéric Chopin de la mano de los mejores pianistas contemporáneos.

Lady Gaga

Born This Way The Tenth Anniversary

Universal



“Born This Way es una respuesta a varias preguntas que uno se hace a lo largo de los años: ¿Quién eres?, ¿qué te ha pasado en la vida?”, declaró Lady Gaga para una revista en 2011. Un año antes, había hecho público que estaba trabajando en un disco cuyo mensaje, dirección y melodías eran una liberación completa: la suya. “Prometo que no los defraudaré”, dijo en ese entonces.

Un años más tarde, la promesa estuvo cumplida. Born This Way era una mezcla de sonidos electrónicos, pop y dance que arrasó ventas y se posicionó en los primeros puestos de todas las listas de reproducción. De eso se cumple una década y para celebrarlo, Gaga lanza una edición especial que, además de las 14 canciones originales, tiene seis más en versiones reimaginadas por otros artistas que defienden los derechos de la población LGBTQA+.

Marisa Monte

Portas

Emi



“Portas es un trasfondo de voces uniformes, llenas de alma, que se alinean entre matices y recorren elementos acústicos y brillantes”, dice la brasileña Marisa Monte. Es cantautora, productora, música y ganadora de cuatro Premios Grammy Latinos. Es también una artista versátil que transmuta entre géneros: pop, rock, samba, jazz y folk. “Es un álbum desarrollado en capas de ritmos que se mezclan sin perder del todo los límites de su identidad”, sigue.

Lo conforman 16 canciones grabadas y producidas de forma remota debido a la pandemia. Es un proyecto creativo hecho en compañía del equipo que la ha acompañado durante casi toda su vida artística, al que ahora se suman Chico Brown y Arto Lindsay en la composición y producción de Calma, su primer sencillo.

Frédéric Chopin

A very quick guide to Chopin

Deutsche Grammophon

El piano expresivo nació con Chopin. Antes de él, era un instrumento preciso, metódico, de músicas estructuradas y melodías proporcionales. Un instrumento racional. Después de él, el piano se convirtió en un catalizador de sentimientos que le dan vía libre a su intérprete para crear con sonidos escritos por otro un mensaje emotivo propio. Chopin hizo del piano un instrumento emocional.

En esa línea compuso valses, estudios, scherzos, nocturnos, polonesas y conciertos. Formas libres y elásticas. A very quick guide to Chopin es un recorrido pedagógico por cada uno de ellos, de la mano de los intérpretes más reconocidos de la última década: Martha Argerich, Lázar Berman, Tamás Vásáry, Ivo Pogorelich, Michail Pletnëv y Arturo Benedetti Michelangeli.

