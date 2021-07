Magda Liliana Castillo, conocida artísticamente como Ilona nos compartió su playlist.

Behind the wall

Tracy Chapman



En el barrio donde crecí solo se oían boleros, tangos, corridos, otro tipo de música. A mi hermana mayor le regalaron un walkman con un casete que traía varias canciones, entre ellas estaba esta, algo muy distinto a lo que escuchaba. Me conmovió su voz y a partir de ahí comencé a seguirla. Amo a Tracy, ella me inspiró a buscar mi propio color, mi propia voz.

De donde vengo yo

ChocQuibTown



Me encanta la onda de ChocQuibTown, los conozco y sé de su lucha. Cuando yo hacía audiciones, ellos ya estaban con Sidestepper en su movida musical. De donde vengo yo es su clásico, pero también me encantan Nuquí, Oro y Humano. Es una banda muy bonita, estructurada, coherente.

Mujeres

Silvio Rodríguez



Saliendo de mi adolescencia escuché mucha música de protesta con la que me identificaba. Fue mi época revolucionaria, de escuchar a Mercedes Sosa, Facundo Cabral, Pablo Milanés, Spinetta, Fito Páez. Música con un contenido poético, vivencial, narrativo. Todas esas canciones son parte de mi historia. Pero Mujeres es especial, se la cantaba a mi primera hija. Cuando ella se fue, la canción tomó otra dimensión para mí.

Thank You

Alanis Morissette



Amo la forma como Alanis compone, lo que le escribe, la manera de cantar, sus arreglos y lo auténtica que es. Viene de mi etapa de escuchar mucho rock, con bandas como The Rolling Stones, The Police, Led Zeppelin y Pink Floyd. Me identifico con ella, con sus inicios. Es cero fashion, la música es su expresión. Soy muy clásica con mis musas. Lo que escucho a diario, en mi casa, en mi intimidad, es poco moderno.

Perdóname

Gilberto Santa Rosa

Si pongo salsa y escucho Perdóname, me prendo. ¡Ténganme, que me paro a bailar encima de la mesa! De esta canción me fascina la improvisación con la clave.

