Una mujer aparentemente borracha es acosada por un hombre. De repente, ella cambia de actitud. Se sienta, está sobria y le pregunta cómo está. Esta fue la idea que rondó una y otra vez a la británica Emerald Fennell (Killing Eve) para Hermosa venganza, su debut cinematográfico.

En la película esta situación ocurre varias veces. Cassie, interpretada por Carey Mulligan, abandona la universidad y decide tomar venganza del tipo de hombres que abusaron sexualmente de su mejor amiga. Suena como una película de justicieros, pero el filme de Fennell es mucho más sutil y divertido, elementos que llamaron la atención de Mulligan para aceptar este papel, que le ha valido múltiples premios y cuyo argumento se ha vuelto tema de conversación en Estados Unidos, como pocos largometrajes lo han logrado recientemente.

Carey Mulligan en la foto. / Crédito: Dia Dipasupi / Getty Images Vía AFP

“Para mí es una historia sobre las apariencias engañosas. Por eso, era importante que el filme fuese engañoso a primera vista, que sonara y se sintiera así, como la propia Cassie”, explica Mulligan.

La cinta fue estrenada en el Festival de Cine de Sundance 2020 y para los espectadores esta comedia oscura fue una sorpresa de principio a fin.

“Eso fue lo que me gustó tanto, verme sorprendida cada cinco páginas del guion. Fue muy refrescante leer algo y no tener idea de lo que iba a pasar con cada personaje, a dónde iba a ir, y cuál era la verdad de lo que estaba haciendo. Me sorprendió mucho la primera vez que lo leí. Incluso hasta el final, no esperaba que las cosas fueran como suceden en la historia”, asegura.

Mulligan, reconocida por sus actuaciones en películas como Orgullo y prejuicio (2005), Una educación (2009) y El gran Gatsby (2013), siempre ha tenido sentido del humor, pero en esta cinta es la primera vez que ha unido tan astutamente esa habilidad con el drama.

La actriz nació el 28 de mayo de 1985 en Londres, Inglaterra, donde vivió hasta los tres años cuando su familia se mudó a Alemania. Hija del gerente de un hotel, comenzó a actuar a los seis años en obras de teatro escolares en la Escuela Internacional de Dusseldorf, principalmente en papeles de personajes masculinos. Pasó sus años de secundaria en la escuela Woldingham en Inglaterra, donde fue directora estudiantil de teatro y protagonizó varias producciones escolares como Sweet Charity durante su último año.

En el internado, Carey Mulligan conoció al destacado guionista Julian Fellowes, la persona que le ayudó a conseguir su primer trabajo como actriz profesional. Actualmente está casada con Marcus Mumford, líder de la banda Mumford & Sons, con quien tiene dos hijos.

Diners conversó con ella sobre su más reciente película, que espera estrenarse en las salas de cine del país a comienzos de abril.

Esta es una película intrigante porque camina sobre una delgada línea entre un drama introspectivo y una comedia. ¿Cómo le pareció el tono de la cinta?

Creo que lo que hace que una comedia sea tan brillante es si eres realmente sincero. Ahí funciona. Y en la historia hay conversaciones que se sienten completamente reales, pero a la vez son absolutamente absurdas. Para mí fue un placer estar rodeada de comediantes y tener ese tipo de fragmentos de improvisación en el set. También la ligereza contrasta con las cosas más oscuras, porque obviamente tratamos un tema delicado, así que era importante encontrar el equilibrio.

Se espera que la cinta llegue en abril a las salas de cine del país. / Foto: Cortesía Focus Features

Considero, además, que parte de la experiencia de ver la película en época de pandemia es que se sienta una parte de esa tensión y de esa liberación. Cuando estás mirando el filme en casa, los momentos más oscuros y la risa que tienes como espectador son diferentes. Para mí, el aspecto cómico hace que estés constantemente incómodo, que nunca te sientas realmente seguro en la película, y también te da un poco de alivio, porque el tema es difícil.

La película también hace reflexionar a la gente sobre el sentido de la amistad…

Sí, creo que Cassie se siente absolutamente culpable de no poder haber hecho más por su mejor amiga. Emerald y yo hemos hablado a menudo sobre la idea de que no creemos que este sea un camino que ella hubiese tomado, en su propio nombre.

¿Esta historia hizo que usted sea más reflexiva sobre las personas no tan cercanas en su vida?

Definitivamente, y creo que eso forma parte de lo bueno de la historia, que no es didáctica y tampoco hay villanos reales, hay personas que piensan que son buenas y les dicen que quizás han hecho cosas malas, o quizás no son tan buenas.

Carey Mulligan está nominada a los Óscar como mejor actriz. / Foto: Cortesía Focus Features

Gran parte de esta cinta se siente tan familiar porque muchos de los eventos que suceden ocurren en nuestra vida diaria, crecimos con esto, pero también lo hemos visto en muchas películas desde un ángulo diferente. Hemos visto al chico en un bar eligiendo a una chica borracha pensando que tal vez esa es la oportunidad de perder su virginidad. ¡Todo esto ha sido el chiste de muchos filmes! Bueno, y también lo pensé en términos de mi propia experiencia, de reírme totalmente y encontrarlo divertido. Sin duda, creo que les da a los espectadores un poco en qué pensar después de verla.

¿Cree que el karma es parte integral en el desarrollo de su personaje?

Esa es una pregunta interesante porque creo que en la forma en que se escribió y se construyó la película, Cassie es un ángel vengador que ofrece redención, pero también castigo. Para mí fue muy importante estar concentrada en su humanidad y no intentar pensar en esos términos, porque la cinta destaca la forma como se ve y se siente ella. Con los elementos musicales quería asegurarme de que Cassie fuera una persona completamente real, incluso con algunas de las cosas extravagantes que hace.

Cuando lee guiones con escenas como las que se ven en la película, ¿la sacuden mucho o lo ve como parte del trabajo?

Creo que hubo un par de puntos en los que tuve un sentido muy fuerte de responsabilidad por hacerlo bien y de hacer justicia porque esta es una experiencia que muchas personas atraviesan a diario.

Hubo momentos en la película que fueron sombríos. La escena con Alfred Molina en la que hablaba de lo fácil que era despedir a una chica con solo encontrar una foto de ella borracha en una fiesta y cómo la vida de las mujeres se puede destrozar al desacreditarlas, es real, sucede mucho.

En Hermosa venganza, Carey Mulligan interpreta a la inteligente y audaz Cassie. / Foto: Cortesía Focus Features

Así que simplemente sientes responsabilidad al hablar de esas cosas. No puedo ni siquiera imaginarme cómo es eso, pero era importante intentar ser lo más sincera y honesta posible.

Usted tiene dos hijos. ¿Ya les habla sobre el respeto mutuo entre mujeres y hombres o cómo planea abordar este problema con ellos?

Creo que son tan pequeños‒tienen tres y cinco años, que a esa edad solo tratamos de enseñarles justicia, empatía y amabilidad. Pero ese es el tipo de largo camino hacia donde debemos dirigirnos.

Una de las cosas más interesantes de hacer esta película fue que miraba muchas de las normas culturales con las que crecimos. Emerald y yo tenemos la misma edad, 35 años, las dos crecimos viendo las mismas películas, los mismos programas de televisión y lo que mostramos en nuestra historia lo hemos visto en un millón de filmes durante los últimos quince años.

Nada de esto es nuevo, solo lo estamos viendo desde un ángulo diferente. Y creo que, a estas alturas, entendemos que esas son cosas inaceptables. Con suerte, de ahora en adelante habrá algo de responsabilidad para que estas situaciones no se utilicen como comedia, porque simplemente no lo son.

Ahora somos mucho más conscientes de eso, creo que los niños estarán informados por lo que ven, así que tenemos la responsabilidad de contar historias que sean veraces.

Cuando interpreta un personaje como Cassie, algo tiene que haberse quedado con usted. ¿Piensa que sus amigos o familiares han visto una diferencia al respecto?

Bueno, pasé de que no me gustaran mucho las uñas largas a estar realmente interesada en mi manicura (risas). Y me sentí muy triste cuando me quitaron las uñas así como las extensiones de pelo.

Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge y Laverne Cox forman parte del elenco. / Foto: Cortesía Focus Features

Es gracioso, cuando tienes una familia no puedes regresar diferente, nadie toleraría que vuelvas y seas una mujer extraña, deprimida y llena de rabia; tienes que dejarlo y volver a una zona diferente, así que en ese sentido estaba protegida. Pero me encontré comprando mucha ropa color rosa cuando estábamos filmando, lo cual es extraño, porque me gusta vestir de negro, así que eso fue un cambio. Pero debido a mi vida hogareña solo necesito dejar el trabajo en el trabajo y en casa ser lo más normal posible.

A propósito ¿cómo es usted en casa, no la que vemos en la pantalla?

Muy normalita (risas). Es extraño ¿no? Ha sido un año muy difícil para tanta gente, pero me siento muy afortunada de haber sido una de las pocas que ha tenido una buena experiencia, porque tengo que estar mucho en casa y casi ya no viajo. Soy madre de niños muy pequeños y durante este periodo estuve concentrada en ellos. Lo cual, por supuesto, vino con muchos intentos de entretenerlos durante meses sin poder salir de casa. Tengo recuerdos asombrosos de esos momentos.

Y, de todos modos, no es que trabaje mucho, por lo general solo hago una película al año. Ha sido agradable hacer entrevistas como ahora, sin tener que subirme a un avión; en otros tiempos hubiera tenido que dejarlos durante una semana y ahora ya no tengo que hacer eso.

La película recibió cuatro nominaciones a los Globos de Oro 2021 y cinco a los Premios Óscar 2021.

En la película también tiene créditos como productora ejecutiva. A medida que progresa su carrera, ¿ve la intención de dirigir?

Oh, Dios, no lo creo. Es difícil saber dónde estarás dentro de diez o quince años. Pero nunca ha sido mi pasión. Tal vez en el pasado pensé que algún día podría dirigir una obra de teatro o algo así.

Pero una película, no. Lo que pasa con mi trabajo y mi carrera es que constantemente me parece una especie de milagro el poder hacer lo que quería hacer cuando tenía seis años. Y por eso me siento como una actriz a sueldo. No quiero estar detrás de cámaras y nunca quiero ver el monitor, simplemente me gusta hacer mi parte. Así que no, pero sí quiero decir que Emerald Fennell tiene un talento increíble en la dirección, actuación, escritura y producción.

